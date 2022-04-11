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Новости Война
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Общие потери РФ с начала войны – около 19,5 тыс. человек, 154 самолета, 137 вертолетов, 725 танков и 1 923 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 11 апреля потери личного состава противника составляют около 19,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 19500 человек,

танков - 725 ед,

боевых бронированных машин - 1923 ед,

артиллерийских систем - 347 ед,

РСЗО - 111 ед,

средства ПВО - 55 ед,

самолетов - 154 ед,

вертолетов - 137 ед,

автомобильной техники - 1387 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,

специальная техника - 25,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Общие потери РФ с начала войны – около 19,5 тыс. человек, 154 самолета, 137 вертолетов, 725 танков и 1 923 бронированных машин 01

Генштаб ВС (6250) потери (4380)


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Топ комментарии
+5
Говорят, что пуйло любит что-то приурочивать к каким-то цифрам/датам....
По ходу, он маниакально хочет довести счет уничтоженной техники до круглых цифр к 9-у мая:
- л/состов 50.000
- танки 1.500
- самолеты 300
- вертолёты 300
- и т.п.
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11.04.2022 09:44
+5
Дуже часто кількість спалених років і техніки зараховують через день-два. Як каже генштаб -це зв'язано с підтвердженням цих фактів.
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11.04.2022 10:36
+4
Надіюся що кораблі/катери почнуть добавлятися
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11.04.2022 09:48
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Говорят, что пуйло любит что-то приурочивать к каким-то цифрам/датам....
По ходу, он маниакально хочет довести счет уничтоженной техники до круглых цифр к 9-у мая:
- л/состов 50.000
- танки 1.500
- самолеты 300
- вертолёты 300
- и т.п.
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11.04.2022 09:44 Ответить
ну як що вже 20000 здохли, а це те що підтвержено...
то з пораненими, виведено з строю має бути десь тисяч 90.
тоді у ***** є всі шанси твої цифри по орках втілити в життя.
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11.04.2022 10:03 Ответить
а скільки здохло, що ще не знайшли, бо ж наші туди стріляють, але поки не вигнали, то трупи не бачать, а щось жеш і вивезли, а щось і здохло від поранень, що вони встигли вивезти, тому реально цифра більша дохлої русні, а ще скільки калік, то взагалі не скоро дізнаємося.
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11.04.2022 18:39 Ответить
Рюзьге солдатен хоче зіграти в ОЧКО. Скоро 21 000
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11.04.2022 10:21 Ответить
что там по унитоженной колонне и 2000 жаренных кацапов?
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11.04.2022 09:47 Ответить
Подозреваю, что информация сильно преувеличена, к сожалению.
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11.04.2022 11:20 Ответить
ну добре не 2000, а 1999
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11.04.2022 18:40 Ответить
До сих пір немає підтвердження цього інцидента. Скоріш за все якийсь інцидент був, але вкрай перебільшене число дохлої русні по ньому.
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12.04.2022 09:34 Ответить
згоден, пишуть багато, але точної інформації немає, про кількість загиблих можна було бговорити, якби після удару туди б підійшли, а якщо місце удару залишилось під контролем кацапів, то навряд чи дізнаємось.
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12.04.2022 10:09 Ответить
Все одно були б приблизні цифри от офіцийних джерел, а такого не було. Ти що! Такий розгром аж на дві тисячи дохлої русні якомога раніше б розповіли для підняття бойового духу населення та солдат.
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12.04.2022 11:28 Ответить
Похоже что власть языком питараса люси пытается подготовить народ к тому что освобождать Донбасс и Крым не собирается

а словами радника президента, це може коштувати нам загалом життя 15 тисяч військових.

Олексій Арестович, військовий експерт та радник глави Офісу Президента, пояснив, якою може бути ціна силового повернення Криму та Донбасу. В першу чергу - це втрата десятки тисяч українських військових.

Про це він https://www.youtube.com/watch?v=2WmiuYArb10 розповів в ефірі "Лучшее радио Израиля", інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org.

Арестович попередив, що таким шляхом ми можемо відразу втратити 10-15 тисяч наших бійців.

Інший момент - на сьогодні це технічно нерішуче завдання. Для відвоювання цих територій потрібна більша кількість танків, авіації, далекобійної артилерії.

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11.04.2022 09:48 Ответить
********** из ОП бесит то, как ВСУ отстаивает Украину и мешает им подписать капитуляцию. ОПа сделала всё, что бы Украина потерпела поражение в первую неделю - даже дороги отремонтировала на направлениях ударов вражеских колонн. А Украина и ВСУ выстояли.
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11.04.2022 10:34 Ответить
ну це справді дуже нелегко. Он Маркіян Лубківський ще мабуть зо 2 тижні тому написав, що Херсон за кілька днів звільнять. А по факту ж не так насправді...
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11.04.2022 14:32 Ответить
Надіюся що кораблі/катери почнуть добавлятися
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11.04.2022 09:48 Ответить
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11.04.2022 09:51 Ответить
20 000 кацапов сдохло!

уже 20 000 их мамок должны быть на площадях с плакатами!

но нет, сидят, терпят. терпилы.
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11.04.2022 10:20 Ответить
ага. чекають на 7 млн рубльових папірців. але й цього не отримають, ггг
бо в них ні паперу немає, ні фарби.
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11.04.2022 11:01 Ответить
В масштабах народонаселения мордора 20 000 = 0!
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11.04.2022 11:22 Ответить
Не розумію я того підрахунку, вчора збили 4 геліка, а в таблицю не занесли???
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11.04.2022 10:21 Ответить
Дуже часто кількість спалених років і техніки зараховують через день-два. Як каже генштаб -це зв'язано с підтвердженням цих фактів.
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11.04.2022 10:36 Ответить
І я також не розумію, після того коли було надруковано, що сбито 150 літакав, по всяким статьям підрахував, ще збитих, не меньш 15 ... ?
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11.04.2022 10:56 Ответить
я так думаю, половина рашистських літаків вже всьо. і більше половини танків, решта всі заіржавіли. народцю, гімна цього собачого, їм не вдається нашкребти на компенсацію втрат.
зброї у нас все більше. ех, а Маріуполю допомогти не виходить(((
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11.04.2022 11:05 Ответить
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11.04.2022 11:19 Ответить
Даже 140 000 убитых орков это всего лишь 0.1% от численности населения мордора. Если скорость утилизации этих инфузорий не увеличится, то для достижения этого процента Украине придется воевать 9-10 месяцев!!! А чтобы орки начали что-то подозревать потребуется 90-100 месяцев (1% зажмуренных лаптекопытных). Страшно представить себе какую цену за это время заплатит Украина и во что она превратится.
Вывод: нужны более радикальные средства утилизации орков иначе беда. А с мужеством и мотивацией у украинцев проблем нет.
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11.04.2022 11:19 Ответить
Итак нормально их утилизируем.С поставкой ВСУ наступательного вооружения орков будет подыхать в разы больше
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11.04.2022 12:55 Ответить
В одном Мариуполе убито более 20 тыс.
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12.04.2022 04:07 Ответить
 
 