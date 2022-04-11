Общие потери РФ с начала войны – около 19,5 тыс. человек, 154 самолета, 137 вертолетов, 725 танков и 1 923 бронированных машин
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 11 апреля потери личного состава противника составляют около 19,5 тыс. человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.04 ориентировочно составляют:
личного состава – около 19500 человек,
танков - 725 ед,
боевых бронированных машин - 1923 ед,
артиллерийских систем - 347 ед,
РСЗО - 111 ед,
средства ПВО - 55 ед,
самолетов - 154 ед,
вертолетов - 137 ед,
автомобильной техники - 1387 ед,
корабли /катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
специальная техника - 25,
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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+5 AbOriginal_UA
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По ходу, он маниакально хочет довести счет уничтоженной техники до круглых цифр к 9-у мая:
- л/состов 50.000
- танки 1.500
- самолеты 300
- вертолёты 300
- и т.п.
то з пораненими, виведено з строю має бути десь тисяч 90.
тоді у ***** є всі шанси твої цифри по орках втілити в життя.
а словами радника президента, це може коштувати нам загалом життя 15 тисяч військових.
Олексій Арестович, військовий експерт та радник глави Офісу Президента, пояснив, якою може бути ціна силового повернення Криму та Донбасу. В першу чергу - це втрата десятки тисяч українських військових.
Про це він https://www.youtube.com/watch?v=2WmiuYArb10 розповів в ефірі "Лучшее радио Израиля", інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org.
Арестович попередив, що таким шляхом ми можемо відразу втратити 10-15 тисяч наших бійців.
Інший момент - на сьогодні це технічно нерішуче завдання. Для відвоювання цих територій потрібна більша кількість танків, авіації, далекобійної артилерії.
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уже 20 000 их мамок должны быть на площадях с плакатами!
но нет, сидят, терпят. терпилы.
бо в них ні паперу немає, ні фарби.
зброї у нас все більше. ех, а Маріуполю допомогти не виходить(((
Вывод: нужны более радикальные средства утилизации орков иначе беда. А с мужеством и мотивацией у украинцев проблем нет.