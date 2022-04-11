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Новости Война
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Правительство выделило первый 1 млрд грн на ликвидацию последствий военных действий в освобожденных от оккупантов областях, - Чернышов

київ,обстріл,куренівка

Правительство выделило первый 1 млрд грн на ликвидацию последствий военных действий в освобожденных от оккупантов областях.

Об этом сообщил в фейсбуке министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, как отмечается, правительство приступит к финансированию работ по первоочередному восстановлению поврежденной инфраструктуры в следующих областях:

Киевской (400 млн грн),

Сумской (250 млн грн)

Черниговской (250 млн грн),

Житомирской (100 млн. грн).

"Средства выделены областным военным администрациям и будут направлены на проведение первоочередных работ", - уточнил Чернышов.

В частности, на замену разбитых окон и дверей, ремонт кровель, разборку разрушений, ликвидацию выбоин на дорогах населенных пунктов и другие критически необходимые меры. В свою очередь, Минрегион будет координировать этот процесс.

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"Мы понимаем, что даже в условиях, когда в других регионах страны продолжаются боевые действия, в освободившихся областях нужно уже сейчас восстанавливать жилые дома, больницы, дороги, объекты коммунального хозяйства. Это только первый этап. Ни один регион нашего государства не оставим поза вниманием! Впереди еще много работы! Все будет Украина!" - резюмирует Чернышов.

Автор: 

жилье (908) Кабмин (14026) строительство (1997) Алексей Чернышов (150)


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россией правит мафия. а что главное для российской мафии? гнать энергопродукты зарубеж и колотить бабло.

их босс мафии, путин, сейчас им всё портит. Прибыли от продажи энергоресурсов всё падают и падают.

А если Европа сейчас введет вечное нефте-газовое эмбарго - то прибыли вообще обнулятся.

Мафии не выгоден такой босс. Им нужно его грохнуть, и поставить себе нормального босса.
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11.04.2022 10:19 Ответить
А орки 100% вже не нападуть цієї весни в цих напрямках? Бо якщо нападуть, то гроші можна списати)
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11.04.2022 10:19 Ответить
А что война уже закончилась?Или раздерибанить решили?
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11.04.2022 10:52 Ответить
Зачем сразу о плохом когда война всё перевернула на 180 градусов. Например у людей выбило от взрывов окна , повредило крышу и так далее, работы нет и вряд ли появиться, доходов как следствие тоже , что им делать в тех городах и сёлах , которые в данный момент не являются горячими точками и возможно ими уже не будут благодаря нашим воинам
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11.04.2022 12:55 Ответить
с 2014 года отстраивали донецкую и луганскую на подконтрольной территории Украины, с бюджета выделяли тоже на строительство и ремонты, школы, детские садики больницы и КПП с удобствами и что? Пришли орки и все раз..ли.
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11.04.2022 11:06 Ответить
А скільки виділено на Армію? Ракети, наприклад? Каски, бронежилети, однострій, берці, тактичні окуляри - все це поставляють волонтери! Рідня купує воїну на ринку бронежилети, які в продажі НЕ МАЮТЬ бути, по більш ніж тисячу баксів, а надають нам з Заходу за 500 з чимось.
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11.04.2022 12:13 Ответить
 
 