РФ подготовила масштабную кампанию по дезинформации, чтобы сорвать поставки оружия в Украину, - Кулеба

Россия затеяла масштабную кампанию по дезинформации об Украине, чтобы сорвать поставки оружия в наше государство.

Об этом сообщил в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Россия знает, что поставки оружия необходимы Украине, и мобилизует все усилия, чтобы сорвать их. Москва подготовила масштабную информационную кампанию, нацеленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронные письма и заливать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь на это ", – отметил Кулеба.

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