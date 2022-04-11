РФ подготовила масштабную кампанию по дезинформации, чтобы сорвать поставки оружия в Украину, - Кулеба
Россия затеяла масштабную кампанию по дезинформации об Украине, чтобы сорвать поставки оружия в наше государство.
Об этом сообщил в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
Россия знает, что поставки оружия необходимы Украине, и мобилизует все усилия, чтобы сорвать их. Москва подготовила масштабную информационную кампанию, нацеленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронные письма и заливать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь на это ", – отметил Кулеба.
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+44 Volodymyr Volodymyr #490180
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+39 Paul Foxen
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+31 kelt kant
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Сулдячи по вашій писанині... ви не можете зрозуміти різницю між казкою і реальною війною... де кров і жертви РЕАЛЬНІ!!!
Хотя история знает пример когда убивали неугодного политика с помощью фальшивого радиомаяка, направив самолёт в сторону гор (Ту-134, президент Мозамбика, не доказано).
И делать такие вещи вообще категорически нельзя. Это называется террористический акт. Этого во всём мире очень не любят и если Украина окажется к этому причастна от нас начнут отворачиваться даже друзья.
Пускать под откос пассажирские поезда, разбивать самолёты убивая пассажиров (даже если это и кацапы), etc - это полная чушь. Это нормально для рашки убивать мирных людей но не для нас.
=
Запаситесь терпением и самолёты на рашке начнут падать сами. В прошлом году кацапстан поставил мировой рекорд по числу авиакатастроф. И это ещё не было санкций. А сейчас ситуация будет только ухудшаться, раха идёт по пути Ирана, куда из-за санкций не поставляются запчасти к самолётам поэтому у них большая аварийность в авиации. Авиаканнибализм (снимать запчасти с других самолётов) помогает лишь отчасти, и это будут уже б\у запчасти.
А раха страна длинная, без авиации им нельзя. Так что авиакатастрофы у них будут обыденными вещами в очень даже скором времени и без нашего участия.
А кацапов надо убивать законными способами, не подставляясь самим. Отбиться сейчас и начать раздувать в рахе пожар гражданской войны на мой взгляд лучший способ развалить этот вонючий мордор.
Не воняй тут...
Вони вже таке на початку розповідали, абсолютно нічого не змінилося!