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Новости Война
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РФ подготовила масштабную кампанию по дезинформации, чтобы сорвать поставки оружия в Украину, - Кулеба

нато,зброя

Россия затеяла масштабную кампанию по дезинформации об Украине, чтобы сорвать поставки оружия в наше государство.

Об этом сообщил в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Россия знает, что поставки оружия необходимы Украине, и мобилизует все усилия, чтобы сорвать их. Москва подготовила масштабную информационную кампанию, нацеленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронные письма и заливать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь на это ", – отметил Кулеба.

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дезинформация (342) оружие (10210) провокация (1459) россия (95467) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+44
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11.04.2022 10:34
+39
зараз надія тільки на хвацького бандерівця-ССОшника Бориса Джонсона, який перехоплює листи від пуйла до зелебородька, і від нього. і на Залужного...
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11.04.2022 10:35
+31
а тепер ЗЕлена наволоч дорікає західним партнерам, що мовляв ситуація з півднем та Маріуполем через те, що вони нам надали невчасно зброю... слуги кремля майже вбили всю нашу ракетну програму за 2.5 роки свого турборежиму, а тепер клянчать ракети Гарпун, хоча за всіма характеристиками наші Нептуни такі самі, але станом на січень 2022 р. жоден дивізіон ще не стояв на чергуванні наших ВМС ... тож кацапські ракетні кораблі безкарно гатять з Чорного моря крилатими ракетами по наших містах та військовій інфраструктурі, а "найвеличніший Боневтік" продовжує звинувачувати у всіх бідах Захід та НАТО...
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11.04.2022 10:54
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... а ще можна кацапські Су-34 не збивати...а з допомогою кібервійськ направляти їх на кацапів!! І крилаті ракети не перехоплювати а спрямовувати назад ...на псячих!!! І що тут складного!?
Сулдячи по вашій писанині... ви не можете зрозуміти різницю між казкою і реальною війною... де кров і жертви РЕАЛЬНІ!!!
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11.04.2022 14:45 Ответить
Теж саме я могу сказати і про вас, тому пропоную закінчити спілкування, а то мені, як ви сказали, клоуну не зручно сілкуватись з таким розумним.
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11.04.2022 14:54 Ответить
... повага за визнання Вашої нікчемності вже наздогнала Вас!!! Бачте... навіть *Вас* з великої літери! ))) Всього найкращого у фантазуванні.....
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11.04.2022 14:59 Ответить
Правильность работы системы ИЛС (где в фильме опускали GlideSlope (~по высоте), есть ещё Localizer(~по курсу)) мониторится на неисправности и в случае их обнаружения система сразу выключается. И по технологии выполнения работ на высоте принятия решения пилоты должны уже видеть полосу. Если не видят - уход на второй круг или на запасной аэродром. К тому же угол луча в ИЛС (GS) постоянен и я не уверен что его вообще можно изменить (опустить) программно. Разбить таким киношным методом самолёт почти не реально.
Хотя история знает пример когда убивали неугодного политика с помощью фальшивого радиомаяка, направив самолёт в сторону гор (Ту-134, президент Мозамбика, не доказано).
И делать такие вещи вообще категорически нельзя. Это называется террористический акт. Этого во всём мире очень не любят и если Украина окажется к этому причастна от нас начнут отворачиваться даже друзья.
Пускать под откос пассажирские поезда, разбивать самолёты убивая пассажиров (даже если это и кацапы), etc - это полная чушь. Это нормально для рашки убивать мирных людей но не для нас.
=
Запаситесь терпением и самолёты на рашке начнут падать сами. В прошлом году кацапстан поставил мировой рекорд по числу авиакатастроф. И это ещё не было санкций. А сейчас ситуация будет только ухудшаться, раха идёт по пути Ирана, куда из-за санкций не поставляются запчасти к самолётам поэтому у них большая аварийность в авиации. Авиаканнибализм (снимать запчасти с других самолётов) помогает лишь отчасти, и это будут уже б\у запчасти.
А раха страна длинная, без авиации им нельзя. Так что авиакатастрофы у них будут обыденными вещами в очень даже скором времени и без нашего участия.
А кацапов надо убивать законными способами, не подставляясь самим. Отбиться сейчас и начать раздувать в рахе пожар гражданской войны на мой взгляд лучший способ развалить этот вонючий мордор.
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11.04.2022 14:49 Ответить
... виключати двигуни кацапських літаків Он-лайн у повітрі ще не пропонували? Скільки ж клоунів в Україні... Від президента до afuster25..... ))))
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11.04.2022 14:41 Ответить
Коли істота не може щось сказати по суті, починають всіх обзивати клоунами і так далі. Може лучше рот зашити.
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11.04.2022 14:46 Ответить
.. ото й заший собі пельку...істота безмозгла! Що ти по суті сказало? Маячню несло.. Казки пропонувало читати та дивитися! Іди до компа... он-лайн навчання в пятому класі для тебе ніхто не скасовував. І не треба лазити по дорослих сайтах!
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11.04.2022 14:48 Ответить
Я так розумію людською мовою с тобой спілкуватись не виходить. Тоді по другому: закрой свою пасть, тварь.
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11.04.2022 14:58 Ответить
... все витекло останніми словами.... ))) закрой свою пасть, тварь. Як феєрично.....)))
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11.04.2022 15:03 Ответить
Так, а почалося з вашого "клоуна", чи я помилився?
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11.04.2022 15:07 Ответить
..все почалося з дитячого вкиду про глісаду! Інакше як дитячим клоунством це не назвати. І чого так заводитися!? У нас Президент клоун... І НЕ БУВ... клоуном...а Є!! Бачте як Ви сприйняли банально... вислів... **Всі ми президенти!!** Президенти то ми всі..але не всі клоуни!)))
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11.04.2022 15:18 Ответить
Ти кацапський серун, позавчора зареєстрований...
Не воняй тут...
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11.04.2022 11:21 Ответить
тобі ще рано тут писати , наберись спочатку розуму !
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11.04.2022 11:25 Ответить
Плевать им , они не украинцы ‼️арахам предал свою родину,теперь Украине гадит иуда
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11.04.2022 11:07 Ответить
Якщо вже Захід лише поситив постачання зброї після істерик зелі, та антинатівської пропаганди Банкової, то ніяка кацапська пропаганда цього не змінить.
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11.04.2022 11:12 Ответить
.. так Захід дуже добре знає і розуміє... хто і що таке Зеленський... Поки ніхто висмикувати нікчемну прокладку не буде. Головне щоб не заважало.
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11.04.2022 14:55 Ответить
Все в мире понимают с чем столкнулись, поэтому оружие будет, чтобы не брехали с **********.
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11.04.2022 11:13 Ответить
Кулеба допомагає Зелі зраджувати.
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11.04.2022 11:30 Ответить
Офіс голобородьки отримав оплату?
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11.04.2022 11:49 Ответить
І що тут дивного?
Вони вже таке на початку розповідали, абсолютно нічого не змінилося!
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11.04.2022 12:27 Ответить
да хто повірить цим дегенератам ну то хіба що кацапи самі і вірять
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11.04.2022 13:03 Ответить
Украина должна добиться полной блокировки информационной России. Железный занавес опустить на РФ!
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11.04.2022 13:04 Ответить
з подивом взнав, що Козир зразу ж після 19 травня став членом СР Укроборонпрому, пішов а замість себе поставив колибельного друга. Для понта взяли мустафу, і почалася ліквідація оборон замовлення. Коли ЗСУ почало самостійно формувати замовлення, тиче свого колибельного в замміністри МО. Подруга послиха не бере участі, як і посол в Лондоні.Починається треш проти командування ЗСУ, обробляють усіх і всюди. регулярно засилаються козачки,. І лаптевим вигідно почати компанію по зриву замовленьб - проект демілітаризації ще ніхто не відміняв. Однак ці їх рухи є хаотичними. де появляються десятирукі херувіми від лаптевих - зразу ж проблеми, які швиденько розносять по ефірах. Шпигуни і колаборанти ще не всі утекли.
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11.04.2022 13:56 Ответить
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