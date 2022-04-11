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Новости Война
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В результате обстрелов Харьковщины за сутки погибли 11 мирных жителей, среди них - 7-летний ребенок, - Синегубов

харків

Войска РФ продолжают обстреливать Харьковщину. За сутки оккупанты нанесли около 66 ударов из артиллерии, минометов, РСЗО. Пострадали Салтовка, Пятихатки, Холодная Гора, Песочин, Золочев, Балаклея, Дергачи.

Спасатели ликвидировали пожары в домах, складских помещениях и другой гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрелов россиян - 11 погибших, среди них - 7-летний ребенок, 14 раненых. Медики Харьковщины оказывают необходимую медицинскую помощь и борются за жизнь раненых.

"В области наблюдаем активность вражеских летательных аппаратов для разведки. За сутки ВСУ уничтожили вражеский "Орлан". Мы зафиксировали активное использование оккупантами мин отложенного действия. Они не срабатывают сразу - только когда их заденет человек или сработает другой фактор движения. Поэтому мины еще более опасные. Просим граждан быть крайне осторожными, не подходить к объектам, держаться подальше и по возможности отойти в укрытия. Не пытайтесь самостоятельно ликвидировать взрывоопасные предметы, сразу звоните по телефону 101", - резюмирует Синегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ обстреляла Золочев в Харьковской области, четыре человека ранены. Фоторепортаж

армия РФ (19160) обстрел (27057) Харьков (7466) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559)


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що ж ми ніяк не можемо їх вжарити у відповідь!
та ще й таке про Маріуполь пишуть((
а влада тільки ботофабрики підтримує.
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11.04.2022 10:44 Ответить
від влади потрібна згода та ще чим дістати асфальтом?
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11.04.2022 10:46 Ответить
А что там с Мариуполем ?
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11.04.2022 10:54 Ответить
та он уже скрізь пишуть, що у наших там закінчився боєкомплект і вони будуть прориватися врукопашну, підуть на смерть(
молимося
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11.04.2022 11:07 Ответить
що знову той самий будинок у Харкові чи картинка стара?
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11.04.2022 10:44 Ответить
навіть один мешканець це повний пі...ц
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11.04.2022 11:03 Ответить
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11.04.2022 11:33 Ответить
Чому до сихпір жінки і діти не евакуйовоні з зон бойових дій???
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11.04.2022 12:27 Ответить
 
 