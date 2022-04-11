В результате обстрелов Харьковщины за сутки погибли 11 мирных жителей, среди них - 7-летний ребенок, - Синегубов

Войска РФ продолжают обстреливать Харьковщину. За сутки оккупанты нанесли около 66 ударов из артиллерии, минометов, РСЗО. Пострадали Салтовка, Пятихатки, Холодная Гора, Песочин, Золочев, Балаклея, Дергачи.

Спасатели ликвидировали пожары в домах, складских помещениях и другой гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрелов россиян - 11 погибших, среди них - 7-летний ребенок, 14 раненых. Медики Харьковщины оказывают необходимую медицинскую помощь и борются за жизнь раненых.

"В области наблюдаем активность вражеских летательных аппаратов для разведки. За сутки ВСУ уничтожили вражеский "Орлан". Мы зафиксировали активное использование оккупантами мин отложенного действия. Они не срабатывают сразу - только когда их заденет человек или сработает другой фактор движения. Поэтому мины еще более опасные. Просим граждан быть крайне осторожными, не подходить к объектам, держаться подальше и по возможности отойти в укрытия. Не пытайтесь самостоятельно ликвидировать взрывоопасные предметы, сразу звоните по телефону 101", - резюмирует Синегубов.

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