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С начала войны в Запорожье эвакуировали уже более 114 тыс. человек, - Тимошенко

укрзалізниця,евакуація

Количество эвакуированных в Запорожье с начала войны составляет уже 114 125 человек. Из них 29 405 – дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

"Город полностью готов принять вынужденных переселенцев. Только вчера встретили 5558 человек с учетом гуманитарного коридора из Мариуполя и Бердянска", - сообщил Тимошенко.

Он также рассказал, что Запорожскому областному гуманитарному штабу существенную помощь оказывает Кировоградская область, откуда поступают тысячи продовольственных наборов, которые затем распределяются между населением и вынужденными переселенцами.

Всего с начала войны только "Укрзализныцей" в Запорожье было доставлено более 5000 тонн гуманитарной помощи.

Тимошенко встретился также с мариупольцами, которые эвакуировались гуманитарным коридором в Запорожье и проживают в одном из санаториев области.

"Люди рассказали обо всех ужасах, которые совершает оккупационная российская армия в украинском городе. Это трудно слушать без боли в сердце. Все надеются вернуться в мирный украинский Мариуполь", - поделился заместитель руководителя ОП.

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Автор: 

Запорожье (2649) эвакуация (2069) Тимошенко Кирилл (432)


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Люди їдуть і нікого не треба танками давати на дорогах...дивина та й годі.
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11.04.2022 10:56 Ответить
Хватит уже сообщать точные цифры беженцев, зачем? Это , что заслуга Тимошенко, он за свои деньги организовал колоны автобусов? Каждый считает нужным пиариться ( правда непонятно на чем) . После аналогичных карканий про беженцев в Днепре , прилетело десяток рашистских ракет.
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11.04.2022 11:16 Ответить
 
 