ЕС ввел санкции на поставку в РФ оборудования для переработки нефти и сжижения природного газа (СПГ), отмечается в документе ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, товары и технологии, пригодные для использования в переработке нефти и сжижении природного газа (согласно указанному перечню), независимо от того, из Евросоюза они или нет, любому лицу или компании России или для использования в России.

В списке оборудования для СПГ перечислены технологические установки для охлаждения газа в СПГ-процессе, технологические установки для разделения и фракционирования углеводородов в процессе СПГ, технологические установки для сжижения природного газа, холодильные камеры в СПГ-процессе, криогенные теплообменники в процессе СПГ, криогенные насосы в процессе СПГ.

В перечень подсанкционного оборудования для нефтепереработки попали: установки алкилирования и изомеризации, установки производства ароматических углеводородов, атмосферно-вакуумные установки перегонки нефти, установки каталитического риформинга/крекинга, коксователи замедленного коксования, установки флексикокинга, реакторы гидрокрекинга установки гидроочистки, установки изомеризации нефти, блоки полимеризации, установки сольвентной деасфальтизации, установки по производству серы, установки сернокислотного алкилирования и регенерации серной кислоты, установки термического крекинга, установки трансалкилирования, висбрекеры, установки гидрокрекинга вакуумного газойля, технология очистки топливных газов НПЗ и получения серы (включая установки аминовой очистки, установки очистки серы, установки очистки хвостовых газов).

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На сегодняшний день "НОВАТЭК" и "Газпром" строят СПГ-заводы - "Арктик СПГ 2" и "Балтийский СПГ".