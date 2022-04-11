РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10100 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
4 087 14

ЕС ввел санкции на поставку в РФ оборудования для переработки нефти и сжижения природного газа

нафта

ЕС ввел санкции на поставку в РФ оборудования для переработки нефти и сжижения природного газа (СПГ), отмечается в документе ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, товары и технологии, пригодные для использования в переработке нефти и сжижении природного газа (согласно указанному перечню), независимо от того, из Евросоюза они или нет, любому лицу или компании России или для использования в России.

В списке оборудования для СПГ перечислены технологические установки для охлаждения газа в СПГ-процессе, технологические установки для разделения и фракционирования углеводородов в процессе СПГ, технологические установки для сжижения природного газа, холодильные камеры в СПГ-процессе, криогенные теплообменники в процессе СПГ, криогенные насосы в процессе СПГ.

В перечень подсанкционного оборудования для нефтепереработки попали: установки алкилирования и изомеризации, установки производства ароматических углеводородов, атмосферно-вакуумные установки перегонки нефти, установки каталитического риформинга/крекинга, коксователи замедленного коксования, установки флексикокинга, реакторы гидрокрекинга установки гидроочистки, установки изомеризации нефти, блоки полимеризации, установки сольвентной деасфальтизации, установки по производству серы, установки сернокислотного алкилирования и регенерации серной кислоты, установки термического крекинга, установки трансалкилирования, висбрекеры, установки гидрокрекинга вакуумного газойля, технология очистки топливных газов НПЗ и получения серы (включая установки аминовой очистки, установки очистки серы, установки очистки хвостовых газов).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция готова отказаться от российской нефти, - руководитель минфина ле Мэр

На сегодняшний день "НОВАТЭК" и "Газпром" строят СПГ-заводы - "Арктик СПГ 2" и "Балтийский СПГ".

Газ (10225) нефть (1918) россия (95467) санкции (11282) Евросоюз (17113)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
3,14-eZ!
показать весь комментарий
11.04.2022 11:06
+4
"На АвтоВАЗе полный трэш. Завод практически остановлен, сотрудники отправлены в полуоплачиваемый отпуск. Выяснилось, что на практике невозможно произвести практически ни одну модель, потому что количество импортных составляющих "полностью отечественных автомобилей" зашкаливает за все разумные показатели".
показать весь комментарий
11.04.2022 11:19
+3
немцы сами и продадут, как сименс в крымчег или бош в воеенные машины
показать весь комментарий
11.04.2022 11:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
3,14-eZ!
показать весь комментарий
11.04.2022 11:06 Ответить
Тільки сьогодні? Я думаю за півтора місяці вже можна було запчастин накупити на 20 років наперед?
показать весь комментарий
12.04.2022 01:31 Ответить
Купят казахи или еще кто то и перепродадут (((
показать весь комментарий
11.04.2022 11:12 Ответить
Это врядли❗Не захотят карму портить❗
показать весь комментарий
11.04.2022 11:15 Ответить
немцы сами и продадут, как сименс в крымчег или бош в воеенные машины
показать весь комментарий
11.04.2022 11:17 Ответить
Навіть простіше, куплять через офшор, і буде вважатись, що купила Кіпрська компанія.
До дупи такі "санкції".
показать весь комментарий
12.04.2022 01:32 Ответить
У тупорылых кацапов отобрали импортный насос, которым они сосали нефть. Хрюсия будет как Венесуэла, когда имея большие запасы испытывают дефицит топлива.
показать весь комментарий
11.04.2022 11:13 Ответить
"На АвтоВАЗе полный трэш. Завод практически остановлен, сотрудники отправлены в полуоплачиваемый отпуск. Выяснилось, что на практике невозможно произвести практически ни одну модель, потому что количество импортных составляющих "полностью отечественных автомобилей" зашкаливает за все разумные показатели".
показать весь комментарий
11.04.2022 11:19 Ответить
Ну так автоваз вже не був "отєчественним", а частиною концерну Рено. І звісно французи почали використовувати більш якісні, імпортні комплетуючі, замість гімна та палок. З отєчествєнних автомобілів у мордору залишилися тільки нива 2121 та газ буханка
показать весь комментарий
11.04.2022 12:19 Ответить
У країни, що живе качанням нафти, для цього навіть обладнання свого немає.
показать весь комментарий
11.04.2022 11:22 Ответить
Без цього обладнання на росії вже зупинилося будівництво газохімічного заводу-гіганта на сході рф, який мав постачати очищений газ до Китаю.Підрядні організації це німцькі та італійські компанії вже не зможуть без західного обладнання закінчити роботи які наразі готовні на 46%.Газпром очікує банкрутство,який вже не зможе організувати експорт ,що б перенаправити газ з заходу на схід.
показать весь комментарий
11.04.2022 11:38 Ответить
Банкрутство? Оце добре. Ще б розпродаж майна
показать весь комментарий
11.04.2022 11:43 Ответить
А это уже удар по текстикулам *****
показать весь комментарий
11.04.2022 11:44 Ответить
Нічого! Завезуть через "братню" грузію... Під виглядом Боржомі
показать весь комментарий
11.04.2022 12:09 Ответить
 
 