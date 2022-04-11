ЕС постоянно оценивает эффективность введенных против России санкций и готовит дальнейшие шаги, - Боррель

Европейский Союз постоянно проводит анализ эффективности санкций, уже примененных против Российской Федерации, и учитывает дальнейшие шаги для того, чтобы остановить путинскую "машину войны".

Об этом сегодня в Брюсселе перед началом работы Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Именно так он ответил на вопрос прессы, будут ли министры рассматривать сегодня во время встречи вопросы распространения санкций на импорт российской нефти и газа, что дает основную прибыль для кремлевского режима и позволяет ему продолжать войну.

"Санкции всегда на столе. Дискуссии вокруг Украины, конечно, включают обсуждение эффективности наших санкций, тех, решения по которым уже были приняты. Мы будем обсуждать, какими могут быть дальнейшие шаги", – сказал Боррель.

Он отметил, что министры обсудят также другие вопросы международной политики, в частности пути реагирования на приближающийся экономический кризис.

"Всем придется иметь дело с последствиями этой войны. Речь не о санкциях, а о повышении цен на энергетику и продукты по всему миру", - отметил высокий представитель ЕС.

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