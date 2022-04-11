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Новости Санкции против России Война
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ЕС постоянно оценивает эффективность введенных против России санкций и готовит дальнейшие шаги, - Боррель

санкции

Европейский Союз постоянно проводит анализ эффективности санкций, уже примененных против Российской Федерации, и учитывает дальнейшие шаги для того, чтобы остановить путинскую "машину войны".

Об этом сегодня в Брюсселе перед началом работы Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Именно так он ответил на вопрос прессы, будут ли министры рассматривать сегодня во время встречи вопросы распространения санкций на импорт российской нефти и газа, что дает основную прибыль для кремлевского режима и позволяет ему продолжать войну.

"Санкции всегда на столе. Дискуссии вокруг Украины, конечно, включают обсуждение эффективности наших санкций, тех, решения по которым уже были приняты. Мы будем обсуждать, какими могут быть дальнейшие шаги", – сказал Боррель.

Он отметил, что министры обсудят также другие вопросы международной политики, в частности пути реагирования на приближающийся экономический кризис.

"Всем придется иметь дело с последствиями этой войны. Речь не о санкциях, а о повышении цен на энергетику и продукты по всему миру", - отметил высокий представитель ЕС.

Читайте также: ЕС ввел санкции на поставку в РФ оборудования для переработки нефти и сжижения природного газа

Автор: 

россия (95467) санкции (11282) Евросоюз (17113) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+4
Пішли вже виправдання.
Та про напад було давно відомо. Мрія могла би взагалі в країну не вертатись.
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11.04.2022 11:33
+2
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11.04.2022 11:34
+2
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11.04.2022 11:36
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Речниця ДП "Антонов" Лариса Дроздова, що літак АН-225 "Мрія" не змогли підняти в небо через загрозу втратити екіпаж та відповідного дозволу

Directed by Robert B. Weide
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11.04.2022 11:30 Ответить
Пішли вже виправдання.
Та про напад було давно відомо. Мрія могла би взагалі в країну не вертатись.
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11.04.2022 11:33 Ответить
нет чтоб один раз и понятно...всё щупают, хотя статистика показывает что большенство росиян за войну и идти до конца...
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11.04.2022 11:33 Ответить
Европа уже расшевелилась и начинает понимать что ху.ла по другому не остановить только жаль что это ценой Украинцев.
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11.04.2022 11:33 Ответить
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11.04.2022 11:34 Ответить
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11.04.2022 11:36 Ответить
Молдова и Грузия вслед за Украиной получат опросник для кандидата в Евросоюз.

******* упали на хвост, даже не присоединившись к санкциям против России.
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11.04.2022 11:40 Ответить
зараз всі кому не лінь використовують героїзм і незламність українського народу, задля себе, всіляки палестинці молдовани грузини...
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11.04.2022 11:43 Ответить
Русне до одного места ваши смешные санкции... Там пол страны ходит в дырку в полу и подтирается лопухом. Они отсутствие туалетной бумаги и не заметят. Образно говоря .
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11.04.2022 11:46 Ответить
 
 