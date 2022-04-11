Россия может распространять фейки о массовой сдаче в плен украинских войск с западным оружием, - Ермак

Россия готовит ряд сценариев для дискредитации Украины. В частности, возможно появление фейков о сдаче в плен военных с образцами западного вооружения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Россия начинает "фейковую операцию" касательно оружия, которое нам передают союзники.

"Они понимают, что проигрывают войну, видят свою отсталость и стремятся "сбить" поставки вооружений любыми методами. Например, один из последних фейков - якобы уничтожение переданных Словакией ЗРК С-300. Эту информацию уже опроверг премьер Эдуард Хегер", – заметил Ермак.

По его словам, Украине известны сценарии россиян.

"Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты якобы сдаются с оружием, полученным от союзников, и оно массово переходит на вооружение российской армии. Хочу сразу предупредить такие фейки. Потому что оружие в руках воинов ВСУ исключительно отправляет врага на тот свет. Поэтому русская душа может и дальше жить в собственных розовых мечтах, пока еще жива", - резюмирует он.

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