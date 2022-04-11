Россия может распространять фейки о массовой сдаче в плен украинских войск с западным оружием, - Ермак
Россия готовит ряд сценариев для дискредитации Украины. В частности, возможно появление фейков о сдаче в плен военных с образцами западного вооружения.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Россия начинает "фейковую операцию" касательно оружия, которое нам передают союзники.
"Они понимают, что проигрывают войну, видят свою отсталость и стремятся "сбить" поставки вооружений любыми методами. Например, один из последних фейков - якобы уничтожение переданных Словакией ЗРК С-300. Эту информацию уже опроверг премьер Эдуард Хегер", – заметил Ермак.
По его словам, Украине известны сценарии россиян.
"Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты якобы сдаются с оружием, полученным от союзников, и оно массово переходит на вооружение российской армии. Хочу сразу предупредить такие фейки. Потому что оружие в руках воинов ВСУ исключительно отправляет врага на тот свет. Поэтому русская душа может и дальше жить в собственных розовых мечтах, пока еще жива", - резюмирует он.
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Это и Люси касается....
Якби це була правда, то ЗЕ в цьому звинувачували б не тільки лахтоольгінські стролі. Ваше завдання вивідати як і скільки поступає допомога бійцям в Маріуполь? Відкрию велику таємницю - їм все постачає армія РФ, Азовці захопили значні трофеї і постійно їх поновлюють завдяки невміючій воювати русні.
@antiputler_news
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https://twitter.com/antiputler_news/status/1513150522445946882 19 ч
В украинском Макарове уже почти месяц верная собака породы Акита-ину по кличке Рини ждет свою погибшую хозяйку на пороге дома.
https://twitter.com/i/status/1513150522445946882
https://twitter.com/madstrekoza @madstrekoza
Ці довбні хваляться, що захопили трофейні NLAW у нас.
При цьому тримає його вверх-ногами.
То не приціл, упор в плече в небо дивиться.
Та і взагалі, то просто тубус, ракети нема, видно відкритий канал ствола.
https://pbs.twimg.com/media/FPVqW72X0AAXBij?format=jpg&name=small
Муляж джевеліна зробити , це задача для школяра ..
Я тобі кажу про те що вірити кацапським відосікам , може лише - ну вже зовсім кінчений довбо..б . ! Дійшло , чи знову не второпав ??
Чи це для того, щоб Зпхід зброю не давав?
Як думаєте, що саме цей кацапский байстрюк Єрмак міркує?
Цікава ще роль у цьому єрмаковському движі Яневтіка ЗЄ.