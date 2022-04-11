42 страны обратились в Международный уголовный суд из-за военных преступлений РФ, - Малюска

Из-за военных преступлений, совершенных Россией и российской армией на территории Украины, в Международный уголовный суд обратились 42 страны.

Об этом министр юстиции Украины Денис Малюска сообщил в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, все деяния, которые совершались российскими военными на временно занятых ими территориях, и о которых стало известно после освобождения населенных пунктов украинской армией, попадают под определение "военные преступления".

"Относительно типов таких преступлений, то их было много. Все они перечислены и в Женевских конвенциях и в Римском статуте – договоре, которым руководствуется Международный уголовный суд в Гааге. Типов таких преступлений было много, и речь идет не только о геноциде, но и об изнасилованиях, об убийстве мирных граждан, не связанном с геноцидом, о похищении имущества. Все это является военным преступлением, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда в Гааге", - отметил Малюська.

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По его словам, доказательства военных преступлений россиян в Украине будут предоставлены не только Международному уголовному суду, но и государствам-партнерам, ведущим собственное расследование.

"Это не только Украина или наши соседи. Многие европейские государства у себя в странах начали уголовные производства против россиян по поводу их действий в Украине", - подчеркнул министр.

Он уточнил, что из-за военных преступлений россиян в Международный уголовный суд обратились 42 страны мира, благодаря чему процедура начала международного расследования стала более простой.

"В ином случае нужна была собственная инициатива прокурора плюс предварительное заседание, предварительное согласие судей, что заняло бы немного времени. А обращение стран существенно процедуру ускорило и, скажем так, обеспечило необходимое обеспечение деятельности прокурора (МУС. – Ред.) относительно такого расследования" – отметил министр.

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Малюська добавил, что помимо упомянутых 42 стран, собственное независимое расследование военных преступлений РФ ведут еще около десятка государств. "Также есть страны, которые создали следственную группу вместе с украинскими правоохранителями и прокуратурой и расследуют это (военные преступления РФ в Украине. – Ред.) в рамках совместной следственной группы", - подытожил министр.