Зеленский – Южной Корее: Нам нужны системы ПВО, самолеты, танки, артсистемы и боеприпасы. У вас это все есть
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Южную Корею оказать помощь Украине поставками оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Выступая в понедельник в парламенте Южной Кореи с помощью видеосвязи, он заявил, что нам нужны системы противовоздушной обороны, нам нужны самолеты, танки, другая бронетехника, артиллерийские системы и боеприпасы. И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас.
"У вас это есть. Бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие", - заявил он.
По словам Зеленского, "когда стоит вопрос о выживании в войне, направленной на полное подчинение народа, нужно давать принципиальные ответы. Обычные правила поставки оружия нужно пересмотреть. И действовать быстро. Нужно помогать. Дать необходимое оружие Украине - значит не только спасти жизнь наших людей и не только дать нам возможность разблокировать наши города, но и спасти другие государства, другие регионы от дальнейшего разрастания российской агрессии".
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И таки да - она никому ничего не должна и за наглые требования легко пошлет за русским кораблем
Так у них це все є, тому що вони купляли, розробляли будували за власні кошти, які не розкрали на дєрєбанах. А ще у них є сусід-неадекват, для захисту від якого все це є.