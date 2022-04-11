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Новости Война
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Зеленский – Южной Корее: Нам нужны системы ПВО, самолеты, танки, артсистемы и боеприпасы. У вас это все есть

ппо

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Южную Корею оказать помощь Украине поставками оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Выступая в понедельник в парламенте Южной Кореи с помощью видеосвязи, он заявил, что нам нужны системы противовоздушной обороны, нам нужны самолеты, танки, другая бронетехника, артиллерийские системы и боеприпасы. И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас.

"У вас это есть. Бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие", - заявил он.

По словам Зеленского, "когда стоит вопрос о выживании в войне, направленной на полное подчинение народа, нужно давать принципиальные ответы. Обычные правила поставки оружия нужно пересмотреть. И действовать быстро. Нужно помогать. Дать необходимое оружие Украине - значит не только спасти жизнь наших людей и не только дать нам возможность разблокировать наши города, но и спасти другие государства, другие регионы от дальнейшего разрастания российской агрессии".

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Зеленский Владимир (20311) оружие (10210) ПВО (2736) помощь (7793) самолет (3589) Южная Корея (333)


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Топ комментарии
+46
Вава, а почему у нас этого нет?
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11.04.2022 12:21
+32
в нас до 300 тис ТРО і мобілізація, а боневтік нічого не закував майже 3 роки. тому звісно, що багато не вистачає
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11.04.2022 12:21
+29
В Южной Корее много чего хорошего есть, жизнь рядом с неадекватным соседом заставила крутиться и добиться таких замечательных результатов. Это нам на будущее
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11.04.2022 12:20
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готов принять с любой стороны ...
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11.04.2022 12:45 Ответить
Я розумію, що тотальний дефіцит зброї-- це факт. Але просити у Південної Кореї... По-моєму, це вже занадто...
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11.04.2022 12:52 Ответить
Ще багато зброї є в Північної Кореї, включаючи ядерну. А ще є Китай, Індія, Пакістан. Можно в Росії ще спитати, але там самім вже не вистачає.
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11.04.2022 13:01 Ответить
з асфалту виковиряй .. як писали тут раніше
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11.04.2022 13:12 Ответить
В Южной Корее много чего хорошего есть - благодаря отсутствию таких как Зе и его окружение.
И таки да - она никому ничего не должна и за наглые требования легко пошлет за русским кораблем
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11.04.2022 13:12 Ответить
Уже послала,но утешила шлемами Шлему!
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11.04.2022 15:24 Ответить
Та чого ж нема - там і чинних президентів садили за корупцію. Але у них війна з кацапами вже років 60, як закінчилась, то мабуть був час...
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11.04.2022 17:10 Ответить
"У вас це є. Броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя"

Так у них це все є, тому що вони купляли, розробляли будували за власні кошти, які не розкрали на дєрєбанах. А ще у них є сусід-неадекват, для захисту від якого все це є.
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11.04.2022 13:32 Ответить
Бутусов, закрывай комментарии.
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11.04.2022 13:47 Ответить
А Зеля знает что там рядом Северная Корея? И какое у неё отношение к Южной? Кто ему тексты пишет? Тамбовский волк?
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11.04.2022 13:52 Ответить
Боже... яке воно кончене...
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11.04.2022 14:04 Ответить
Чому не написали що відповіли найвеличнішому? Це більш цікаво!
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11.04.2022 15:26 Ответить
"в них все це є"... а ще в них є комуністичні вилупки бід боком які усі разом переважають їх у кількості разів у 100.... "в них все це є", тому що вони чудово знають у якому світі живуть, знають що таке "по середині", мають розуміння про пріоритети, причинно-наслідковий зв'язок і в яких очах немає чого шукати!
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12.04.2022 00:51 Ответить
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