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Новости Война
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Для достижения успеха на войне нужно рисковать. Перекладывание ответственности на низшие звенья грозит поражением, - Муженко

муженко

Для достижения успеха на войне следует рисковать и воплощать в решения радикальные предложения.

Об этом в фейсбуке пишет экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы добиться успеха на войне, иногда нужно рисковать, воспринимать и воплощать в решения радикальные предложения. Если бояться брать на себя ответственность или перекладывать ее на низшие звенья управления, то на стратегическом уровне кого-то всегда будет ждать поражение и в разы большая ответственность за последствия", – отметил он.

Смотрите также: Муженко снова в строю, – Залужный. ФОТО

Автор: 

Генштаб ВС (6250) Муженко Виктор (331)


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Топ комментарии
+35
Вбив Арестовича - врятував полк, вбив Арахамію - врятував дивізію, вбив Єрмака - врятував армію.
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11.04.2022 12:44
+34
Публічно засадив по самі помідори... Хламідійний Квартал-95 в растєряності-ннах...
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11.04.2022 12:40
+27
Прокоментував дебіл, який про котли дізнався з тєлєвізора.
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11.04.2022 12:40
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Дебіл читай
Муженко знову в строю, - Залужний. ФОТО Джерело:
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11.04.2022 16:46 Ответить
Читай якщо тупий Більше двох тижнів ніхто не піднімає слухавку", - заступника командира полку "Азов" Паламар про зв'язок з вищим командуванням Джерело:
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11.04.2022 16:47 Ответить
Після критики дурня зелі попросили Залужного заспокоїти зедебілів.
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11.04.2022 16:49 Ответить
https://www.politico.com/news/2022/04/08/ukraines-iron-general-zaluzhnyy-00023901 https://www.politico.com/news/2022/04/08/ukraines-iron-general-zaluzhnyy-00023901


48-летний Залужный, как пишет газета, "в значительной степени избегал публичности полководца, уступив эту роль Зеленскому, бывшему актеру и комику". Но военные успехи стали возможны благодаря современному способу ведения боевых действий.
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11.04.2022 15:52 Ответить
Одні стратеги і тактики. Надіюсь, у кожного військова акадамія за плечима.
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11.04.2022 16:25 Ответить
зеЛох Оманський запрошував усіх на шашлики та просив не сіяти паніку, а армія на нього забила і просто робила свою справу.

У вересні 2021 року, за два місяці до того, як адміністрація президента США Джо Байдена почала голосно попереджати про вторгнення Росії та ділитися розвідувальними даними про нарощування військ на кордонах України, Залужний описав підготовку до нападу.

«Я завжди про це говорив з моменту вступу на посаду - бо це загроза повномасштабної агресії», - сказав тоді Залужний в інтерв'ю Радіо Свобода. «Відповідно, наше завдання як Збройних Сил - не чекати манни небесної. Ми повинні до цього підготуватися. І ми робимо для цього все. Зі свого боку ми проводимо комплекс навчань, у тому числі наших західних партнерів, у тому числі членів НАТО, а також партнерів по НАТО. Ми робимо все можливе, щоб ворог, так би мовити, не охоче реалізував такий сценарій». У січні Залужний спілкувався з Військовим комітетом НАТО, вищим органом офіцерів у формі, і сказав їм, що українські військові готові.

"Я нагадав союзникам, що наша війна триває з 2014 року, і з тих пір ми робимо свою роботу", - сказав він Національному інформаційному агентству "Укрінформ" після зустрічі.
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11.04.2022 17:45 Ответить
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