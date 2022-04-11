Для достижения успеха на войне нужно рисковать. Перекладывание ответственности на низшие звенья грозит поражением, - Муженко

Для достижения успеха на войне следует рисковать и воплощать в решения радикальные предложения.

Об этом в фейсбуке пишет экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы добиться успеха на войне, иногда нужно рисковать, воспринимать и воплощать в решения радикальные предложения. Если бояться брать на себя ответственность или перекладывать ее на низшие звенья управления, то на стратегическом уровне кого-то всегда будет ждать поражение и в разы большая ответственность за последствия", – отметил он.

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