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Новости Война
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Требуем вернуть в эфир "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал" и наказать виновных в информационной диверсии, которая подрывает единство Украины - "Европейская солидарность"

прямий

В эфире "Прямого", "Пятого", "Эспрессо", среди прочего, выходили программы важных международных партнеров – редакции "Голоса Америки", BBC, Радио Свобода, Франс 24.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Как отмечалось, отключение телеканалов негативно воспринимается многомиллионной аудиторией украинцев и получило критическую оценку наших международных партнеров.

Весь мир сегодня впечатлен достоинством и отвагой украинцев, борющихся за демократию и свободу.

"Не достойно в такое ответственное и тяжелое время подавать обществу и миру другие сигналы – о политической цензуре, избирательности и давлении на медиа", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "Европейская Солидарность" расценивает отключение трех телеканалов как информационную диверсию, направленную на подрыв единства и демократических устоев государства.

"Видим в действиях руководителя концерна РРТ превышение служебных полномочий и коррупцию, когда он самоличным решением исключил каналы из эфира. По нашей информации, сейчас руководитель концерна РРТ находится в отпуске, который носит характер государственной измены – вырубить каналы и уйти отдыхать во время войны. Наша фракция хотела встретиться с руководителем РРТ, и мы получили информацию, что он в недельном отпуске", - говорят в политсиле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Княжицкий, Синютка и Федына нашли руководителя концерна РРТ, отключившего вещание "Прямого", "Эспрессо" и "5 канала". Нардепы анонсировали проверку чиновников

"Европейская солидарность" также обращается в Офис генпрокурора с требованием возбудить уголовное производство по факту превышения служебных обязанностей руководителем концерна РРТ.

"Требуем от премьер-министра и правительства немедленно рассмотреть на своем заседании вопрос несоответствия руководителя концерна РРТ занимаемой должности. Требуем от всех причастных к этой информационной провокации против государства и подавления свободы слова и права журналистов на профессию немедленно вернуть каналы в многонациональную платформу DVB- T2, немедленно выполнить Указ президента о присоединении коллективов каналов к созданию общего марафона и предоставить трем патриотическим каналам слот в общем эфире", - говорится в сообщении.

Кроме того, политсила обращается ко всем парламентским фракциям и журналистам других телеканалов, получившим слот в общенациональном марафоне, публично поддержать коллективы телеканалов "Пятый", "Прямой" и "Эспрессо".

Автор: 

5 канал (13632) цензура (1337) Прямой канал (56) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+58
НЕ раскачивайте лодку, идет слив интересов Украины.
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11.04.2022 13:35
+58
У ЗЕ три года руки чесались закрыть оппозиционные каналы и посадить генералов политиков и блогеров с журналистами
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11.04.2022 13:38
+57
Зеленський , якщо ти думаєш , що під час війни до вас на Банкову не прийдуть люди , то помиляєшся !
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11.04.2022 13:38
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Справа не в ТВ, а в наслідках. Спохватишся коли країну заполонять "люсьо-орестовичі" та буде пізно.
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11.04.2022 16:20 Ответить
У кацапів - *****, у турків - туркло, у українців - мурло.
І усі з підтримкою бидлонароду...
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11.04.2022 16:08 Ответить
У нас повинен бути один "БОХ" - Зеля, всі інші "бохоугодні."
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11.04.2022 16:16 Ответить
А чи не все одно що їх закрили, зараз по всіх каналах показуюсь одне й те саме. Це ж Порошенко не зможе піаритися під час війни, який жаль…
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11.04.2022 16:25 Ответить

Регистрация: 11 апреля 2022
Заходил: 11 апреля 2022 в 16:05
Меня читают: 0
Я читаю: 0
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11.04.2022 16:35 Ответить
То й що? Чи мені пів року після реєстрації потрібно чекати щоб в порохоботському кублі перднути? 😂
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11.04.2022 16:57 Ответить
Ну от ти саме те й зробив "шось перднув" - полегшало.
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11.04.2022 17:00 Ответить
Справа не в Порошенко, а в незаконності відключення
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11.04.2022 16:45 Ответить
Это тебе все равно на каком канале Сватов смотреть, а я хочу смотреть новости из надежных источников, главную брехуху страны Мосейчук не смотрю и смотреть не буду
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11.04.2022 18:37 Ответить
че чиєсь тупе самодурство, самоуправство щоб вислужитися, або бюрократична тупість
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11.04.2022 16:44 Ответить
Тоді чого це не виправлено? А у відповідь тишина. Думаю скоріше "телефонне управління через шісток" - старий метод. І кінці "у воду"
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11.04.2022 16:48 Ответить
Микола, нема такого слова - тишина.
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11.04.2022 16:59 Ответить
У Сосюри є http://sum.in.ua/s/tyshyna#:~:text=%D0%A2%D0%98%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%90%CC%81%2C%20%D0%B8%2C%20%D0%B6%D1%96%D0%BD,%2C%2025)%3B%20%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%94%20%D1%88%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%82. Академічний тлумачний словник а в тебе нема, але ти ж не Сосюра, а просто бот
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11.04.2022 17:03 Ответить
Написано, що «тишина» використовується рідко, точно не у комментаріях в інтернеті. Це виходить я спілкуюсь зі знавцем академічного словника у якого браузер на козлячій мові?
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11.04.2022 17:38 Ответить
Ну ти ж бляха, а що є слова для інтернету, а є ні . Я правильно зрозумів Сергей Сергей
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11.04.2022 17:45 Ответить
Так, товаріщ Ніколай Петров
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11.04.2022 17:47 Ответить
Добре товариш майор , викладіть десь методичку "Украинский язык для интернета" - а то зовсім працювати неможливо.
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11.04.2022 17:51 Ответить
Пане академіку, ви гарно працюєте і так, ось вам цукерочка Рошен.
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11.04.2022 17:56 Ответить
Ага, я тепер порохобот-рашист. От воно що виявляється
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11.04.2022 17:59 Ответить
Початок 2000-років.
путін "об'єднав" усі телеканали.
Результат - з путіна "зліпили" ідола, на котрого ледь не моляться рашисти.

2022 рік.
зеленський "об'єднав" усі телеканали.
Результат - вже бачу як намагаються "зліпити" ідола.
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11.04.2022 17:10 Ответить
Удивительно, но у нас в Кривбассе "прямой" на кабельном уже 3 - й или 4-й день транслируется
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11.04.2022 17:30 Ответить
По эфирному Т2 по каналам с названиями "Прямой" и "Эспресо" идёт "Рада" - а настоящие каналы доступны в youtube.

После восстановления Т2 было обрадовался, что эти каналы продолжили транслировать, что вижу на них "единый канал" временно - увы: просто обман, не удосужились хоть вместо канала отображать настроечную таблицу.
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11.04.2022 19:13 Ответить
никогда не думал что зе станет напоминать мне *****!
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11.04.2022 19:51 Ответить
Кому цікаво - «https://www.5.ua/polityka/povernennia-u-tsyfrovyi-efir-iak-na-komiteti-vr-shukaly-vynnykh-u-vidkliuchenni-5-kanalu-priamoho-i-espreso-277381.html Стенограма засідання комітету ВР, де шукали винних у відключенні "5 каналу", "Прямого" і "Еспресо" », де цілковитий бедлам, відморозка чиновників, підпорядкованих ОПі, ЄрЗе (нехай це підпорядкування здійснюється транзитом через кабмін)
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17.05.2022 15:14 Ответить
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