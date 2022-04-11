Требуем вернуть в эфир "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал" и наказать виновных в информационной диверсии, которая подрывает единство Украины - "Европейская солидарность"
В эфире "Прямого", "Пятого", "Эспрессо", среди прочего, выходили программы важных международных партнеров – редакции "Голоса Америки", BBC, Радио Свобода, Франс 24.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Как отмечалось, отключение телеканалов негативно воспринимается многомиллионной аудиторией украинцев и получило критическую оценку наших международных партнеров.
Весь мир сегодня впечатлен достоинством и отвагой украинцев, борющихся за демократию и свободу.
"Не достойно в такое ответственное и тяжелое время подавать обществу и миру другие сигналы – о политической цензуре, избирательности и давлении на медиа", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что "Европейская Солидарность" расценивает отключение трех телеканалов как информационную диверсию, направленную на подрыв единства и демократических устоев государства.
"Видим в действиях руководителя концерна РРТ превышение служебных полномочий и коррупцию, когда он самоличным решением исключил каналы из эфира. По нашей информации, сейчас руководитель концерна РРТ находится в отпуске, который носит характер государственной измены – вырубить каналы и уйти отдыхать во время войны. Наша фракция хотела встретиться с руководителем РРТ, и мы получили информацию, что он в недельном отпуске", - говорят в политсиле.
"Европейская солидарность" также обращается в Офис генпрокурора с требованием возбудить уголовное производство по факту превышения служебных обязанностей руководителем концерна РРТ.
"Требуем от премьер-министра и правительства немедленно рассмотреть на своем заседании вопрос несоответствия руководителя концерна РРТ занимаемой должности. Требуем от всех причастных к этой информационной провокации против государства и подавления свободы слова и права журналистов на профессию немедленно вернуть каналы в многонациональную платформу DVB- T2, немедленно выполнить Указ президента о присоединении коллективов каналов к созданию общего марафона и предоставить трем патриотическим каналам слот в общем эфире", - говорится в сообщении.
Кроме того, политсила обращается ко всем парламентским фракциям и журналистам других телеканалов, получившим слот в общенациональном марафоне, публично поддержать коллективы телеканалов "Пятый", "Прямой" и "Эспрессо".
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Регистрация: 11 апреля 2022
Заходил: 11 апреля 2022 в 16:05
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путін "об'єднав" усі телеканали.
Результат - з путіна "зліпили" ідола, на котрого ледь не моляться рашисти.
2022 рік.
зеленський "об'єднав" усі телеканали.
Результат - вже бачу як намагаються "зліпити" ідола.
После восстановления Т2 было обрадовался, что эти каналы продолжили транслировать, что вижу на них "единый канал" временно - увы: просто обман, не удосужились хоть вместо канала отображать настроечную таблицу.