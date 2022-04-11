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Новости Война
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Более 66 тыс. украинцев подали через "Дію" заявления о поврежденном имуществе. ИНСТРУКЦИЯ

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Министерство цифровой трансформации Украины уже получило через приложение "Дія" более 66 тыс. заявок о поврежденном имуществе украинцев после 24 февраля.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Чтобы подать заявку в "Дії", необходимо: обновить программу до последней версии, в разделе "Услуги" выбрать "Поврежденное имущество" и заполнить форму, указав всю необходимую информацию.

"Важно: вносить данные нужно только по вашему собственному жилью. Один человек не может подать заявление на весь дом, а только на свою квартиру. После регистрации сообщения ждите информации о начале процедуры оценки и компенсации, установленной правительством", - отметил Федоров.

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Автор: 

компенсации (479) Федоров Михаил (505) Дія (423)


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100% будет "Большое *********".
Прямые денежные компенсации пострадавшим - это процесс с которого практически невозможно ******** себе на карман. Поэтому власти он наименее интересен. Будут затягивать, усложнять, уменьшать и т.п.
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11.04.2022 14:01 Ответить
Еще один Арестович. Дай хоть орков победить сначала, а затем прогнозируй!
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11.04.2022 14:30 Ответить
А как мой коммент мешает тебе "орков победить"?
И при чём тут Арестович? Твой кумир? Без него жить не можешь?
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11.04.2022 14:49 Ответить
Что ты наперед каркаешь «Будут затягивать, усложнять, уменьшать и т.п.»? Ты что, Господь Бог и знаешь точно наперед, как оно будет? В военное время не спрашивают - что для меня может сделать государство, а говорят - что я могу сделать для государства?
P.S. Арестович - твой кумир, как и похожих на тебя диванных аналитиков, клоун!
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11.04.2022 15:02 Ответить
Слив зачетный.
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11.04.2022 15:45 Ответить
 
 