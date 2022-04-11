Более 66 тыс. украинцев подали через "Дію" заявления о поврежденном имуществе. ИНСТРУКЦИЯ
Министерство цифровой трансформации Украины уже получило через приложение "Дія" более 66 тыс. заявок о поврежденном имуществе украинцев после 24 февраля.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Чтобы подать заявку в "Дії", необходимо: обновить программу до последней версии, в разделе "Услуги" выбрать "Поврежденное имущество" и заполнить форму, указав всю необходимую информацию.
"Важно: вносить данные нужно только по вашему собственному жилью. Один человек не может подать заявление на весь дом, а только на свою квартиру. После регистрации сообщения ждите информации о начале процедуры оценки и компенсации, установленной правительством", - отметил Федоров.
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Прямые денежные компенсации пострадавшим - это процесс с которого практически невозможно ******** себе на карман. Поэтому власти он наименее интересен. Будут затягивать, усложнять, уменьшать и т.п.
И при чём тут Арестович? Твой кумир? Без него жить не можешь?
P.S. Арестович - твой кумир, как и похожих на тебя диванных аналитиков, клоун!