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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не принесет безопасности в Европу, - Песков

нато
Фото: NATO

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что намерения Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО не принесут безопасности в европейский регион.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Сам по себе Альянс скорее инструмент, заточенный на конфронтацию. Это не тот Альянс, который обеспечивает мир и стабильность. Дальнейшее расширение Альянса не принесет дополнительно безопасность на европейский континент", - заявил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы понесли значительные потери войск. Это трагедия, - Песков

Песков Дмитрий (1861) Финляндия (961) членство в НАТО (1510) Швеция (1001)


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Топ комментарии
+120
Дійсно. Безпеку в Європу принесе лише знищення підоРасії.
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11.04.2022 13:55
+102
Путін робить все щоб всі країни Європи стали членами НАТО
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11.04.2022 13:55
+51
Тільки знищення раші принесе, так, всі в курсі
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11.04.2022 13:56
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Путін робить все щоб всі країни Європи стали членами НАТО
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11.04.2022 13:55 Ответить
Також італійською 🤣🤣🤣
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11.04.2022 14:20 Ответить
І українською теж! 😁
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11.04.2022 14:48 Ответить
Бе Бе Бе😁❗
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11.04.2022 13:55 Ответить
*так нє чєсна, мі уже захвативать всьо собіралісь, нуууууу.... (с) Піськов
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11.04.2022 13:55 Ответить
Це очевидно що у них є плани на Фінляндію
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11.04.2022 13:58 Ответить
Дійсно. Безпеку в Європу принесе лише знищення підоРасії.
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11.04.2022 13:55 Ответить
Причому тотальне, а усі московитьськи свино собаки мають бути депортовані на Родину мінімум років на 10
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11.04.2022 14:00 Ответить
Цьому немає альтернативи, бо якщо це квазіутворення буде існувати у будь-якому випадку, то воно знову розв'яже війну на буд-якому континенті, бо для кацапів війна - спосіб існування, спосіб самовизначення. Цій кривавій потворі, цій імперії зла повинен бути покладений край. Вона повинна зникнути назавжди.
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11.04.2022 14:12 Ответить
Не тільки у Європі, а на всій земній кулі! Хто постачає зброю, усім мінародним бандитам, особливо за кокс???
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11.04.2022 14:58 Ответить
Тільки знищення раші принесе, так, всі в курсі
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11.04.2022 13:56 Ответить
Принесе, кацап, принесе! Навіть не сумнівайся! 😁 І да, расслабся! Вас слівпют! В унітаз!
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11.04.2022 13:56 Ответить
100%.
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11.04.2022 14:52 Ответить
У них нет другого выхода, живя рядом с таким сумасшедшим соседом.
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11.04.2022 13:56 Ответить
Как и у нас❗
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11.04.2022 14:00 Ответить
Слава Богу ВСЕМ уже насрать на ватные бредни !
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11.04.2022 13:57 Ответить
зато принесе безпеку Фінляндії і Швеції. принаймні, більше гарантії на то.
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11.04.2022 13:57 Ответить
Письков иди памперс поменяй ты уже даже усы обосцал.
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11.04.2022 13:57 Ответить
Безпеку в Європу принесуть "асвабадітєлі"
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11.04.2022 13:58 Ответить
Только полная демилитаризация россии принесет безопасность в Европу. А расширение НАТО - способ ускорить демилитаризацию россии.
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11.04.2022 13:58 Ответить
На місці фінів і шведів я б вже почав мобілізацію
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11.04.2022 13:59 Ответить
І до нас зі скандинавським легіоном обнулять кацапів, а не чекати червня
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11.04.2022 14:48 Ответить
Безпеку в Європу принесе лише розвал та знищення Мордору!!! От над цим зараз і працюють всі цивілізовані країни світу!
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11.04.2022 13:59 Ответить
Никогда запад не пойдет на полный развал Мордора, и есть 2 причины:
1) тогда пропадает любой смысл существования НАТО

2) ядерные ракеты получат 40 новых государств.
Договорится с одним психом легче чем с 40-ма
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11.04.2022 14:21 Ответить
У сорока легше забрати боєголовки за їжу.
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11.04.2022 14:26 Ответить
нічого подібного. ви не слідкуєте за повісткою денною НАТО. у них уже Китай - серед основних загроз... плюс як і раніше ісламський фундаменталізм...
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11.04.2022 14:36 Ответить
Доки буде існувати релігія, буде і зберігатись загроза нової війни.
Ну і звісно ще є й послідовники комуністичних ідей.
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11.04.2022 14:55 Ответить
і знову мимо. будуть визнавати незалежність в обмін на демілітаризацію. так що ніяких 40 ядерних країн не буде.
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11.04.2022 14:37 Ответить
А потому боеголовки будут меняться на еду .
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11.04.2022 14:37 Ответить
Тебя забыли спросить, шваль.
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11.04.2022 13:59 Ответить
безопасность европы и всего мира- полное уничтожение кацапии
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11.04.2022 14:00 Ответить
Поки є расея доти є нестабільність на кожному континетні,тільки та чума зникне як зразу всі заживуть щасливо гарантія 1000%!
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11.04.2022 14:01 Ответить
А експансія рашки типу принесе безпеку? Ну яке ******!
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11.04.2022 14:02 Ответить
Ну так нападайте на них теж, кляті кацапи. Просто зізнайтесь що українська нація і ваша клята імперія не сумісні, і ви просто влаштували ГЕНОЦИД українського народу. Сукі
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11.04.2022 14:03 Ответить
на них сс*тно. Ибо за них вступятся, даже если они не будут членами НАТО.
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12.04.2022 01:05 Ответить
теперь вместо слова россия, всегда буду писать КАЦАПИЯ
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11.04.2022 14:04 Ответить
Peskov pnh
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11.04.2022 14:05 Ответить
і це все ? а де ж стаття путіна про братський фінський нарід, якого ніколи не існувало ? декомунізація і нацисти ?
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11.04.2022 14:07 Ответить
покуй
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11.04.2022 14:07 Ответить
и карелию пренепременно вернуть на родину!
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11.04.2022 14:07 Ответить
Як там з "часом підльоту ракет", *****к. Нормально? Вроді навіть менше чим з України. Чи це інше?
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11.04.2022 14:09 Ответить
тутя з песковим повністю згодний. Безпеку в Європі забезпечить не вступ у НАТО Фінляндії та Щвеції, та України також. А ПОВНЕ ЗНИЩЕННЯ РАШКІ ПІДАРАШКИ.
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11.04.2022 14:09 Ответить
Песчаный карьер, видать, бухает по-красному
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11.04.2022 14:09 Ответить
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11.04.2022 14:10 Ответить
Ти не Європа, свинособака ******. Яке твоє свинособаче діло до Європи, підар кончений?
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11.04.2022 14:12 Ответить
Пєсков, нє суєтісь под клієнтом.
тебе Путя пользуєт - ********, не відволікайся.
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11.04.2022 14:12 Ответить
Вот тут я полностью согласен с пучеглазым алкашом!
Только полное удаление с политической, да что уж там, и с географической карты, недоразумения с погонялом Параша принесет всем мир и спокойствие.
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11.04.2022 14:12 Ответить
Как говорило фуйло еще до начала войны с Украиной - Если Украина вступит в НАТО, то что нам со всем НАТО воевать надо будет? - То есть этот ублюдок прямо предупреждал что воевать он будет против нас в любом случае. Но проще с позаблоковой Украиной. Так же и с финнами. Его не альянс на границе беспокоит. А необходимость воевать уже с со всеми вкупе. Ибо задача все равно война. Но лучше душить каждого поодиночке.
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11.04.2022 14:14 Ответить
у ершика очкового забыли спросить....
а медведь-то плюшевый оказался....
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11.04.2022 14:15 Ответить
та ладна! а чё ж рашку так трусит??? )))
значит правильно делают !!!
не буди лихо пока оно тихо ....а разбудил - хлебай ситечком!!!!
не хотели НАТО на границе - сидели б тихо в своей говени и пузыри задом пускали...
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11.04.2022 14:18 Ответить
Писькова никто не просил вякать. Пошёл ка он за своим кораблём.
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11.04.2022 14:19 Ответить
Ну, нападите на Финляндию! Она же в нато хочет вступить! Что, кишка тонка?

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11.04.2022 14:20 Ответить
💨💨 что то не нападаеться😁
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11.04.2022 14:23 Ответить
Без пары фанфуриков бояры серъезно воспринимать писькова невозможно. Поэтому неудивительно, что мы не понимаем о чём он.
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11.04.2022 14:20 Ответить
Наоборот, принесе безпеку в європу. Слухаєш кацапа - сприймай навпаки.
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11.04.2022 14:21 Ответить
Вчергове, "пургу нєсьот".
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11.04.2022 14:23 Ответить
та, не. он просто сс@тся, но скоро и с@аться начнет
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11.04.2022 15:01 Ответить
Ну, певно ***** на публіку евфемізм вжив.
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11.04.2022 17:26 Ответить
Ершик заявив: -"наміри Швеції та Фінляндії щодо вступу до НАТО не принесуть безпеки до європейського регіону", ершик мав на увазі, що безпека в Європі можлива тільки з включенням до НАТО України. тоді кацапи засунуть язик глибоко в дупу і будуть безпечні для Євросоюзу.
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11.04.2022 14:26 Ответить
Все тоталитарные режимы должны быть уничтожены. И для этого НАТО и создано. Все правильно!
Лукашенко, Ким чен Ин, Николас Мадуро, Асад и другие ****** отправиться в ад вместе Х*йлом.
А Китаю стоит задуматься, если права и свободы граждан будут нарушаться то партию ждет та же участь.
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11.04.2022 14:27 Ответить
Стать директором земного шара не получилось.
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11.04.2022 14:27 Ответить
да насрать всем уже что там брешет письков. мир уже не тот, что был вчера. кацапы - изгои!
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11.04.2022 14:29 Ответить
Європа стане безпечною, коли зникне Росія... і особливо такі росіяни, як піськов...
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11.04.2022 14:32 Ответить
хаха, все шо ******* кацапи то навпаки
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11.04.2022 14:33 Ответить
все вірно пісюков каже. поки існує московія (мордорська орда) миру в Європі не буде. московія повинна бути знищена
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11.04.2022 14:39 Ответить
без США НАТО пустышка.
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11.04.2022 14:48 Ответить
ага, парша принесет мир и стабильность
финны и шведы не дураки, все понимают
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11.04.2022 14:52 Ответить
Что-то не слышно фраз "Украине нужна финляндизация" в последнее время.
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11.04.2022 14:54 Ответить
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН С НИМ.
Первый раз согласен с этим ******. Вступление в НАТО этих стран не принесут безопасность в Европу. Безопасность в Европу внесут три веща.
1. Полная ликвидация РФ, путём деления её на 25-35 народных республик типа Уральской НР, Бурятской НР и т.д. с выплатой ВСЕМИ ими репараций Украине.
2. Полная денуклеаризации, демилитаризация, депутинизация и дерашизация этих народных республик.
3. Украина член НАТО.
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11.04.2022 15:02 Ответить
Добавил бы и 4 пункт: Запрет на изготовления некоторых типов (стратегического) оружия, не менее чем на 100 лет! Под наблюдением Украины и ОБСЕ...
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11.04.2022 15:27 Ответить
Не на сто лет, а навечно.
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05.05.2022 04:39 Ответить
"Хорошие сапоги, надо брать".
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11.04.2022 15:12 Ответить
"ершик" походу угрожает финам и шведам?? Вот вы странный, просите "сраный" народишко!!! Толь и можете что ножкой топать и рученками размахивать!!! Вам до финов и шведов как до луны раком!!!
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11.04.2022 15:34 Ответить
Безпеку приносять тільки лапотники.
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11.04.2022 15:55 Ответить
Путлер знову всіх "переграв"
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11.04.2022 16:07 Ответить
Идиот. Вступление в НАТО гарантирует финам и шведам, что на них никогда не нападет московия! НИКОГДА!!!
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11.04.2022 16:17 Ответить
Для чого ЦЕНЗОР НЕТ тиражує подібні неративи Кремля ?

"Сам по собі Альянс є швидше інструментом, заточеним на конфронтацію. Це не той Альянс, який забезпечує мир та стабільність. Подальше розширення Альянсу не принесе додатково безпеку на європейський континент", - заявив Пєсков.

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11.04.2022 16:39 Ответить
Лобковые усы озаботились стабильностью в Европе. Сейчас всем нужно вступать в НАТО. ***** - стратег ******. Войной против Украины получил абсолютно обратный эффект. Теперь две экономически мощные державы, Финляндия и Швеция, уже этим летом будут приняты в НАТО. Теперь стероидная моль будет вынуждена держать большой военный контингент на северо-западе оркостана. Интересно, ***** уже подсчитал прилётное время ядерной ракеты из Финляндии до мацквы? 😆😆😆
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11.04.2022 17:08 Ответить
сейчас в нато побегут все соседи *********!
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11.04.2022 20:01 Ответить
Просто иди нах@#, тварь.
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05.05.2022 04:37 Ответить
А ведь прекрасно знает песок котячий, что как раз очень укрепит. С севера особо.
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28.06.2022 23:01 Ответить
 
 