Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не принесет безопасности в Европу, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что намерения Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО не принесут безопасности в европейский регион.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Сам по себе Альянс скорее инструмент, заточенный на конфронтацию. Это не тот Альянс, который обеспечивает мир и стабильность. Дальнейшее расширение Альянса не принесет дополнительно безопасность на европейский континент", - заявил Песков.

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