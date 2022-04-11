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Боррель призывает страны ЕС в ближайшие дни предоставить Украине все необходимое оружие, - Bloomberg

зброя

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Европейского союза предоставить Украине все оружие, которое она просит, в срочном порядке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По словам осведомленных источников, после поездки в Киев глава европейской дипломатии обратился в страны ЕС с призывом предоставить оружие Украине, поскольку она готовится к активизации российской военной кампании.

В частности, Боррель заявил европейским дипломатам, что решение нужно принять в ближайшие дни, а не недели.

Предполагается, что военная кампания на востоке Украины будет иметь решающее значение для исхода войны. Поэтому у Киева есть небольшое окно для подготовки и получения необходимого оружия.

По данным Bloomberg, большинство стран ЕС обязались изучить запросы на поставку танков и реактивных систем залпового огня. Эта тема будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел в Люксембурге.

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армия РФ (19160) оружие (10210) Евросоюз (17113) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+23
Борель разошёлся не на шутку. Помнит как лавров издевался над ним. Не забудет не простит😁💥👍
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11.04.2022 14:10
+12
Не будут.Касап получит писты шо на востоке шо на юге.
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11.04.2022 14:15
+10
Маріуполь просить допомоги!!
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11.04.2022 14:13
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Борель разошёлся не на шутку. Помнит как лавров издевался над ним. Не забудет не простит😁💥👍
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11.04.2022 14:10 Ответить
Коли кацапи думають, що вони над кимось іздіваюца, то насправді з їх уйобіщності усі сміються
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11.04.2022 16:13 Ответить
Почему все говорят про только Восток? А то что Херсонская область захвачена похер? Они там ХНР будут создавать
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11.04.2022 14:12 Ответить
Не будут.Касап получит писты шо на востоке шо на юге.
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11.04.2022 14:15 Ответить
Очень надеюсь. Но сейчас ситуация напоминает ту когда захватили Донецк. ВСУ так и простояли под Донецком 8 лет. Так и сейчас мы остановились в нескольких десятках километров от Херсона
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11.04.2022 14:17 Ответить
Чомусь генерала Марченка, який там був, перевили на інше місце (секретне). Не хочу фантазувати, та може саме в цьому справа. Він не хотів зупинятися і тому його просто замінили.
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11.04.2022 14:33 Ответить
А чим ти пропонуєш наступати? Для цього потрібні танки, САП, ППО та авіація, а в ідеалі ще і протикарабельні ракети, тому що ворожі кораблі будуть прикривати орків з азовського та чорних морів. Всього цього в Україні або не має, або дуже мало і не вистачить на контратаку. Крім того, не забувайте, що в середньому наступаюча армія має бути як мінімум в 2-2.5 рази більша, як мінімум. А зараз в кращому випадку на південному напрямку у нас рівна кількість живої сили.
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11.04.2022 14:49 Ответить
Думаю, ця зброя в нас вже є в достатній кількості (окрім протикорабельних ракет).
Просто тактика не передбачає різких наступальних дій. Задля уникнення суттєвих втрат серед особового складу
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11.04.2022 14:54 Ответить
До ***** то хнр если поддержка украины там 99%,ну создадут они максимум месяц продержиться то хенре,потом наши выбьют оттуда кацев
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11.04.2022 14:15 Ответить
А сколько они людей расстреляют? Буча покажется сказкой
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11.04.2022 14:18 Ответить
Не переживай, убивать будут ванек в десять раз больше...Чечня уже рай...
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11.04.2022 14:29 Ответить
Про 99% - это вы погорячились - коллаборантов там много - не менее 10%.
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11.04.2022 14:26 Ответить
На рахунок 99% дуууууууууже сумніваюся. Херсон промитий рашапропагандою також.
До того ж великий буде великий відсоток "лішь би нє стрєлялі"
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11.04.2022 14:37 Ответить
Вот что буча животворящая делает
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11.04.2022 14:12 Ответить
Самоликвидируйся
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11.04.2022 14:29 Ответить
Молодец Борель ты начинаешь Украинцам нравиться.
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11.04.2022 14:13 Ответить
Маріуполь просить допомоги!!
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11.04.2022 14:13 Ответить
Зеленский уже забил на Мариуполь ещё с момента переговоров в Стамбуле. Это очевидный договорняк. Заметьте после встречи в Стамбуле больше вообще никаких переговоров нет. Я уверен, что они резко активизируются после того как Мариуполь окончательно захватят
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11.04.2022 14:15 Ответить
иванов говоришь...
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11.04.2022 14:33 Ответить
Багато хто в Европі і зараз не проти, щоб Україна здалась. Нікчеми.
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11.04.2022 14:16 Ответить
В основном это ******* какие-то
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11.04.2022 14:19 Ответить
Но не Борель❗ Борель кремень. Макрон - макарон❗
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11.04.2022 14:19 Ответить
Кто конкретно?
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11.04.2022 14:21 Ответить
Це видно з того, як Европа "поспішає" з наданням озброєння.
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11.04.2022 14:31 Ответить
До нас стільки їде озброєння, що ви і не уявляєте. Але я нічого не казав
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11.04.2022 14:34 Ответить
Ну як кажуть, дай-то БОГ. Але я сильно сумніваюсь, що нам могли таємно передати танки, протикарабельні ракети, ППО з дальнім радіусом дії, гаубиці, винищувачі та бомбардувальники.
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11.04.2022 15:04 Ответить
Похоже, на этот раз, замораживать конфликт никто не собирается, Европа наконец то это поняла.
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11.04.2022 14:18 Ответить
Эмбарго на газ и нефть необходимо или же план уменьшение зависимости от энергоресурсов кацапии. То есть как минимум срезать им значительный процент доходов в течении нескольким месяцев
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11.04.2022 14:21 Ответить
Уже у них затоваривания в нефтетерминалах,т.к. проблемы с логистикой,поиск танкеров и т.д,к примеру Индия закупила
много по дешевке, но с условием доставки рашкой.
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11.04.2022 15:15 Ответить
Из быстрого, что бы остановить или хотя бы притормозить их ВПК им обрезали доступ к технологиям, у них даже нет стали что бы произвести танк, не говоря уже ос станках, электронике и т.д. Так что деньги у них еще может и есть и даже поступают, но купить на них что то чем можно оснастить большую высокотехнологичную армию ничего нельзя, это уже важно.
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11.04.2022 16:02 Ответить
Пока ,что это просто заклыки отдельно взятого европейского политика .Посмотрим как на них отреагируют остальные
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11.04.2022 14:23 Ответить
пора уже шото отвоевывать, а то если дыныры прирастет территориями и присоеденится к рашке, плюс сухопутный коридор в крым плюс вода... то это как то не похоже на перемогу зели
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11.04.2022 14:35 Ответить
Отвоевывать не при зеле, к большому сожалению.
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11.04.2022 14:39 Ответить
може помиляюсь, але з ембарго - цугцванг. в ту секунду коли ГТС України стане непотрібною, пуйло з спокоєм може ЯЗ застосувати
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11.04.2022 14:37 Ответить
Україна воює за цінності цивілізованого світу, як би це пафосно не звучало. РФ не посміє напасти на НАТО, нісенітниця. Тому можуть спокійно і планомірно передавати свою зброю Україні. Це буде користно для всіх і головне війна швидше закінчиться.
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11.04.2022 15:42 Ответить
Какая-то просто неслыханная оголтелая русафобия получается...
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11.04.2022 15:51 Ответить
 
 