Боррель призывает страны ЕС в ближайшие дни предоставить Украине все необходимое оружие, - Bloomberg
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Европейского союза предоставить Украине все оружие, которое она просит, в срочном порядке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
По словам осведомленных источников, после поездки в Киев глава европейской дипломатии обратился в страны ЕС с призывом предоставить оружие Украине, поскольку она готовится к активизации российской военной кампании.
В частности, Боррель заявил европейским дипломатам, что решение нужно принять в ближайшие дни, а не недели.
Предполагается, что военная кампания на востоке Украины будет иметь решающее значение для исхода войны. Поэтому у Киева есть небольшое окно для подготовки и получения необходимого оружия.
По данным Bloomberg, большинство стран ЕС обязались изучить запросы на поставку танков и реактивных систем залпового огня. Эта тема будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел в Люксембурге.
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