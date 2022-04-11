За сутки в Киевской области задержали 8 мародеров, получили 41 сообщение о заминировании и ликвидировали 6 пожаров, - Павлюк
За сутки в Киевской области задержали 8 мародеров, получили 41 сообщение о заминировании и ликвидировали 6 пожаров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Telegram.
"За прошедшие сутки на Киевщине задержали 8 мародеров, на спецлинии "102" зарегистрировали 41 сообщения о заминировании, спасатели ликвидировали 6 пожаров", – сообщил он.
В целом с начала полномасштабного вторжения России граждане в Киевской области подали в правоохранительные органы 4308 заявлений о поджогах, взрывах или заминировании в пристоличном регионе.
По словам Павлюка, наибольшее количество обращений поступает из Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.
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Onufri Zagloba
показать весь комментарий11.04.2022 14:27 Ответить Мне нравится 3
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