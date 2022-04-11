Бывший сотрудник АП, работавший на ГРУ, был задержан на границе Харьковской и Донецкой областей
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего сотрудника Администрации Президента. Следствие считает его агентом российских спецслужб.
Об этом рассказал начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
По данным следствия, задержанный с 2014 года работал на Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ). До 2019 года он занимал должность в Администрации президента Украины.
"Он в свое время… занимал определенную должность и имел доступ к государственной тайне и к информации с ограниченным…, даже критическим уровнем доступа", - сообщил Дудин.
По его словам, непосредственно в Харькове задержали "незначительное количество людей" по подозрению в работе на спецслужбы врага.
СБУ подозревает в государственной измене мэра Купянска Геннадия Мацегору, мэра Пивденного Александра Брюханова и депутата Изюмского городского совета Анатолия Фомичевского. Депутату Солоницевского поселкового совета Андрею Лазуренко инкриминируют посягательство на свержение конституционного строя. Брюханов и Лазуренко арестованы. Мацегора и Фомичевский скрываются от следствия, о подозрении им сообщили заочно. Все подозреваемые, кроме Брюханова, являются представителями ОПЗЖ. Деятельность этой пророссийской партии во время военного положения приостановлена.
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А я думав дбр випустило всіх кого тільки можливо!
І медведчука і портнова і ківу з рабиновичем!
"Того, как Зеленский призывал думать не о войне, а о майских шашлыках, никто не забыл. Придет время - напомнят. И не только это.
Особенно быстро это будет в случае, если власть в такой момент решила опозицию дискредитировать, а не договариваться с ней."!
Или он уже поехал получать орден от ***** за развал оборонных программ Украины и за сдачу секретной информации?
Сколько на этой агентуре (Ермак, Демченко, Татаров, Портнов, Коломойский) крови и смертей наших солдат и гражданских?