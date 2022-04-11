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Бывший сотрудник АП, работавший на ГРУ, был задержан на границе Харьковской и Донецкой областей

наручники

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего сотрудника Администрации Президента. Следствие считает его агентом российских спецслужб.

Об этом рассказал начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По данным следствия, задержанный с 2014 года работал на Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ). До 2019 года он занимал должность в Администрации президента Украины.

"Он в свое время… занимал определенную должность и имел доступ к государственной тайне и к информации с ограниченным…, даже критическим уровнем доступа", - сообщил Дудин.

По его словам, непосредственно в Харькове задержали "незначительное количество людей" по подозрению в работе на спецслужбы врага.

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СБУ подозревает в государственной измене мэра Купянска Геннадия Мацегору, мэра Пивденного Александра Брюханова и депутата Изюмского городского совета Анатолия Фомичевского. Депутату Солоницевского поселкового совета Андрею Лазуренко инкриминируют посягательство на свержение конституционного строя. Брюханов и Лазуренко арестованы. Мацегора и Фомичевский скрываются от следствия, о подозрении им сообщили заочно. Все подозреваемые, кроме Брюханова, являются представителями ОПЗЖ. Деятельность этой пророссийской партии во время военного положения приостановлена.

Автор: 

Администрация Президента (1581) СБУ (19882) ГРУ (82)


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Топ комментарии
+57
Невже дєрьмак став колишнім?
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11.04.2022 14:42
+33
я не зрозумів, що с татаровим, єрмаком. демченко, подоляком? їх арештовувати не треба?
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11.04.2022 14:57
+24
дермака арештуйте, воно само, своїми зрадами Україні, аж проситься у СІЗО СБУ.. чи там ціла банда добряче окопалася?..(
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11.04.2022 14:45
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Невже дєрьмак став колишнім?
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11.04.2022 14:42 Ответить
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11.04.2022 14:43 Ответить
З 2014 по 2019. Дуже смішно А якщо він почне давати покази, буде ще смішніше
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11.04.2022 14:46 Ответить
я не зрозумів, що с татаровим, єрмаком. демченко, подоляком? їх арештовувати не треба?
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11.04.2022 14:57 Ответить
Татаров и д'ерьмак ,*********** с левченко ,любительницей ***** Тимошенко ??? Кстати ,а где баканов👹,говорят пропал с первого дня
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11.04.2022 15:18 Ответить
То знаєте як у тому фільми. Кто ж его посадит он же дерево. Тут друзі така ситуація. Офіційно воно секретарка. Яка відповідальність може бути у секретарки... Те що його хтось допустив до гостаємниці і дає повноваження зустрічатися з розвідниками і послами інших країн вести перемовини на офіційному рівні то вже інше
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11.04.2022 17:03 Ответить
та він в ОП, а там про АП
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11.04.2022 14:43 Ответить
Звичайно, в опі зрадників немає, там зрадницька опа, начолі з ватним малоросом, який нелох і херой, бо не втік.
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11.04.2022 14:59 Ответить
Бо це закидон на попередників бо тоді це була адміністрація президента.
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26.04.2022 19:41 Ответить
Нє нє. Це пєтріота-2014 якогось політично ущємляють. Ложкінда чи може голову харківської зграї опзж Райніна
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11.04.2022 14:45 Ответить
Та невже?
А я думав дбр випустило всіх кого тільки можливо!
І медведчука і портнова і ківу з рабиновичем!
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11.04.2022 14:53 Ответить
Тут про собачий рот портнова цікавеньке https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
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11.04.2022 14:56 Ответить
люся, ти коли на шашлики?
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11.04.2022 14:57 Ответить
и кто там был президентом до 2019? какая интрига
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11.04.2022 15:11 Ответить
люся, как там татаров? спас мертветчука?
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11.04.2022 15:24 Ответить
полювання на патріотів продовжується: сім'ю екснардепа Борислава Берези відслідкували невідомі у військовій формі на заході України і намагалися вручити йому, коли він приїхав на минулі вихідні побачитися із сім'єю, повістку у воєнкомат. Хоча він проживає в Києві і у нього контракт із теробороною. Це як розцінювати?
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11.04.2022 15:57 Ответить
Дермак робить свою справу.
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11.04.2022 17:24 Ответить
Надеюсь под залог не отпустят. Или как всегда мать вашу.
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11.04.2022 14:43 Ответить
дермака арештуйте, воно само, своїми зрадами Україні, аж проситься у СІЗО СБУ.. чи там ціла банда добряче окопалася?..(
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11.04.2022 14:45 Ответить
зеленое кодло в ап это все агенты параши
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11.04.2022 14:45 Ответить
що Богдана взяли ?
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11.04.2022 14:46 Ответить
Не розумію, навіщо повідомляти по затримання людини і не називати її особу? Що це за інтрига у стилі Агати Крісті? Чи може самі сищики не впевнені у своїх заявах і висновках?
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11.04.2022 14:47 Ответить
Тому і не називають що роблять для картинки, згадайте про банду з кулеметом біля будинку зелі, а скільки повелось що бубочку хотіли замочити.
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11.04.2022 14:52 Ответить
Єрмак?
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11.04.2022 14:47 Ответить
Ложкін?! А, ні, той вже звільнився станом на 2019-й. Може Богдан?
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11.04.2022 14:47 Ответить
Точно ерьмака пов'язали
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11.04.2022 14:51 Ответить
Записку от Вавы вове с собой нёс в анусе?
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11.04.2022 14:52 Ответить
Перепрятал из ануса за щёку
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11.04.2022 15:04 Ответить
Пора теперішніх ловити, а не колишніх.
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11.04.2022 14:52 Ответить
****** не перебиття інформаційного напрямку. Замість того, щоб взяти за яйця Татарова, згадали про міфічну людину за часів Петра. Чому раніше не взяли?
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11.04.2022 14:55 Ответить
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11.04.2022 14:59 Ответить
Повідомлення ні про що!
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11.04.2022 15:05 Ответить
Дуже схоже на нову провокацію щоб очірнити попередню владу... Зебіли добре знають, що за все прийдеться відповідати.
"Того, как Зеленский призывал думать не о войне, а о майских шашлыках, никто не забыл. Придет время - напомнят. И не только это.

Особенно быстро это будет в случае, если власть в такой момент решила опозицию дискредитировать, а не договариваться с ней."!
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11.04.2022 15:05 Ответить
Це дуже схоже на сплановану кремлівську провокацію для прикриття агента Козиря і його підопічних: типу впіймали подільника п'ятого президента. Спеціально акцентований термін роботи в АП: 2014-2019 рр. Тепер контора розкручуватиме "справу" далі. Чекаємо на арешти соратників.
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11.04.2022 15:06 Ответить
не здивований...
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11.04.2022 15:07 Ответить
Я тоже не удивлена ,что с тупым малоросом-предателем ,в верховных главнокомандующих,кацапбыдло оказалось за два дня в Херсоне и под Киевом,а про сто Иловайсков в Мариуполе вообще молчу -все это было предсказуемо ещё в 2019м
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11.04.2022 15:23 Ответить
А когда начнут задерживать не бывших а действующих агентов засрашки, работающих в АП?
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11.04.2022 15:14 Ответить
Тепер зрозуміло навіщо зе-гнидам монополія на телебаченні: щоб вкидати фейки на опонентів і при цьому замовчувати зашквари своєї команди. Приміром, два генерали СБУ, яких особисто призначав зе-лох у 2019-му виявилися зрадниками, при цьому у офіційних змі про них нічого не писали в деталях, окрім того, що їх позбавлено звань. Інший випадок, з мудачуком і портновим, яких вивіз до угорщини - дружбан зе - татаров.
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11.04.2022 15:18 Ответить
Ермака повязали или Татарова ?
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11.04.2022 15:23 Ответить
Самое(!!!!) интересное, как он туда попал
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11.04.2022 15:24 Ответить
А Вовину секретаршу? Дружину Баканова?
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11.04.2022 15:25 Ответить
і хто це? що за "таємничий арешт"?
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11.04.2022 15:26 Ответить
Дєрьмака за сраку взяли?
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11.04.2022 15:34 Ответить
Не за сраку взяли, а за писюна.
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11.04.2022 17:00 Ответить
Ви помітили? Народу далі їздять по вухах про об'єднання, а самі нишком то Залужного чмирять, то зрадників часів президентства Порошенко знаходять, то ми з вами тупі панікери і мусили чекати на Єшашлички", а серед них ні-ні - одні бездоганні, високоінтелектуальні патріоти.
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11.04.2022 15:36 Ответить
Колишний???? Да тут надо брать уже нынешних во главе ермака, татарова, люси и остальных!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.04.2022 15:37 Ответить
Там есть еще один, такой мордатый ! СБУ, пора бы уже ловить дерьмаков!
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11.04.2022 15:41 Ответить
з одного боку прикриття та зміна внформаційної повістки, з другого - призначення стрілочника. Штірліц ніколи так близько не був до провалу
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11.04.2022 15:44 Ответить
Зверніть увагу, що ні оперативних фото, ні відео, ні прізвища персонажа немає у "новині".Оскільки ті хто працював в ОП легко викрити фейк цієї новини. А ви кажете бубачку нє надо трогать пака ідьот вайна. Так зе-гниди вже місяць ведуть жорстоку пропагандиську компанію прикриваючись війною проти свого єдиного опонента. Бо вони готуються до дострокових виборів після війни, поки свідки73% не згадали, як їх грабувала зе-команда 3 роки.
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11.04.2022 15:54 Ответить
А чому тільки одного?
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11.04.2022 16:03 Ответить
Таких агентов в ВР - полным полно, было бы лишь желание, чтоб их все разоблачить.
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11.04.2022 17:05 Ответить
Опаньки! Т.е. 8 глет СБУ мышей не ловило, а тут вдруг прозрело. Мда, а сколько предателей в рядах самой СБУ пока благоденствуют?
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11.04.2022 17:13 Ответить
Может Демченко? Или он как разваливал нашу военную разведку, так и сейчас во время войны продолжает?
Или он уже поехал получать орден от ***** за развал оборонных программ Украины и за сдачу секретной информации?
Сколько на этой агентуре (Ермак, Демченко, Татаров, Портнов, Коломойский) крови и смертей наших солдат и гражданских?
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11.04.2022 18:01 Ответить
ой с 2014 по 2019. Тогда точно кто-то от Зе.
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12.04.2022 04:51 Ответить
 
 