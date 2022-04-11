Путин мог остановить военные преступления войск РФ в Украине, у них жесткая вертикаль выполнения приказов, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российский президент Владимир Путин мог предотвратить военные преступления в рамках вторжения, поскольку в России выстроена жесткая вертикаль власти.
Об этом Зеленский заявил в интервью для CBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Он мог предотвратить, прежде всего, у них жесткая вертикаль. Нельзя сказать, что у них много институций, как в некоторых странах, но у них жесткая вертикаль выполнения тех или иных приказов", - отметил Зеленский.
По его словам, раньше, по крайней мере, он мог говорить с Путиным.
"Хотел он этого или не хотел, нравлюсь я ему или не нравлюсь, ненавидит он меня как человека - я не знаю. Но это не о личностях, это о войне между двумя государствами. И поэтому я говорю о диалоге между лидерами двух стран. Он мог предотвратить это, и поэтому от него много что зависело, как и сейчас. Нельзя закрывать глаза и говорить: "Мы этого не делали". Даже если ты считаешь, что ты этого не делал, ты должен это сказать мне в глаза, ты должен сказать это в глаза всему миру", - подчеркнул Зеленский.
Он также раскритиковал российскую позицию, заключающуюся в том, что если уничтожить Украину, то никто не будет помнить военные преступления.
"Невозможно уничтожить весь украинский народ и весь мир. Ты уже нерукопожатный, весь мир этого не забудет. И мы в современном технологическом мире живем, поэтому все есть: видео, аудио, будут книги, воспоминания", – добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Впевнений, що Зеленський досі не знає нічого ні про УПА, ні про Січових стрільців, ні тонкощів історії УНР, ні історії боротьби України проти москалів у ранні часи. І не хоче знати.
Зате чудово знає про рапана у совіцькому Криму.
Невже ти дурню не розумієш, що саме ***** віддало подібні накази?!
Всі військові злочини, яки здійснювалися, здійснюються і будуть здійснюватися на Україні, все це згідно наказу цього покидька!
***... лучше про Марик вспомни... может кроме красивых слов о сердце Украины вспомнишь о не бессмертных его защитниках.... и не бесконечных боезапасах у них ????
или ************** тебе все мысли занимает ??????? ***!!!
Я не вірю уйобкам при владі, я вірю лише українським Захисникам. І якщо самі ж "азовці" нещодавно повідомляли, що для деблокади Маріуполя вистачило б щонайменше 1500 досвідчених (а зараз, скоріше за все, більше) боєздатних воїнів, значить так і є. Бо кому краще знати про обстановку в Маріку, як не "азовцям", яким чудово відомо про боєздатність окремих ворожих частин, про їхнє місцерозташування, про кількість і т. д., і т. д. Кому про це краще знати - "Азову" чи підору Абдристовичу? Але перед ОПівськими папугами стоїть завдання - створити картинку унеможливлювання деблокади Маріуполя, доки такі підори, як Ахрєнамія і дЄрьмак, заговорюють ЗСУ. Думаю, якщо деякі з "азовців" вийдуть із Маріуполя живими (що малоймовірно), у них буде дуже багато запитань до зеленої шобли. Тому живими "азовці" владі непотрібні.
Ви кажете страшні речі...але правдиві...
я писав - безстрашний Азов став кісткою в горлі... спочатку русні.. а тепер здається і хрипатому
похоже он не понимает , шо дорікати до кінця життябудут ему, а не Ермаку АРАХАМИИ и тд
В планах кацапов полностью уничтожить Украину. Тот, кто хочет жить должен четко понимать, что для своего выживания надо убивать кацапов. Убивать много, убивать без жалости, убивать без эмоций. Дохлый кацап - это залог спокойной, мирной жизни людей.
Зе зовсім не розуміє
І ви все знали.
У квітні відзначимо Великдень, у травні, як завжди - сонце, вихідні, шашлик, День перемоги».
В.Зеленський у своєму зверненні щодо можливого вторгнення РФ в Україну 19.01.2022.
19 лютого видання Foreign Policy опублікувало статтю про те, що США отримали розвіддані щодо складання Росією списків українських політичних діячів, активістів, журналістів яким загрожує арешт або вбивство в разі вторгнення.
Автори посилаються на п'ять анонімних джерел у розвідці США і стверджують, що Росія потенційно планує низку арештів і вбивств в Україні у випадку вторгнення.
Путін міг зупинити воєнні злочини військ РФ в Україні, у них жорстка вертикаль виконання наказів?
Напевно...
Путін мав НЕ ЗАПУСКАТИ механізм воєнних злочинів, які творять війська РФ в Україні, - у них жорстка вертикаль виконання наказів.