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Новости Война
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Путин мог остановить военные преступления войск РФ в Украине, у них жесткая вертикаль выполнения приказов, - Зеленский

путин,путін

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российский президент Владимир Путин мог предотвратить военные преступления в рамках вторжения, поскольку в России выстроена жесткая вертикаль власти.

Об этом Зеленский заявил в интервью для CBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Он мог предотвратить, прежде всего, у них жесткая вертикаль. Нельзя сказать, что у них много институций, как в некоторых странах, но у них жесткая вертикаль выполнения тех или иных приказов", - отметил Зеленский.

По его словам, раньше, по крайней мере, он мог говорить с Путиным.

"Хотел он этого или не хотел, нравлюсь я ему или не нравлюсь, ненавидит он меня как человека - я не знаю. Но это не о личностях, это о войне между двумя государствами. И поэтому я говорю о диалоге между лидерами двух стран. Он мог предотвратить это, и поэтому от него много что зависело, как и сейчас. Нельзя закрывать глаза и говорить: "Мы этого не делали". Даже если ты считаешь, что ты этого не делал, ты должен это сказать мне в глаза, ты должен сказать это в глаза всему миру", - подчеркнул Зеленский.

Он также раскритиковал российскую позицию, заключающуюся в том, что если уничтожить Украину, то никто не будет помнить военные преступления.

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"Невозможно уничтожить весь украинский народ и весь мир. Ты уже нерукопожатный, весь мир этого не забудет. И мы в современном технологическом мире живем, поэтому все есть: видео, аудио, будут книги, воспоминания", – добавил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) путин владимир (31237) россия (95467) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+26
Путин не для того начинал войну, чтобы ее прекращать. Хватить уже плакаться, вина на тебе за то что разоружил страну и построил сраные дороги по которым все путинское воинство до Мариуполя быстро доехало и ударило нашим в тыл. Путин тоже перешеек разминировал и Херсон сдал? Путин тоже губернатора Херсона на должность поставил и вместо баканова главу СБУ туда назначил?
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11.04.2022 14:51
+19
а зелох все мечтает заглянуть в глаз куйла...
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11.04.2022 14:48
+17
оспади.... как жеж задолбал этот бред от главнокакбыкомандующего!!!
***... лучше про Марик вспомни... может кроме красивых слов о сердце Украины вспомнишь о не бессмертных его защитниках.... и не бесконечных боезапасах у них ????
или ************** тебе все мысли занимает ??????? ***!!!
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11.04.2022 14:58
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а зелох все мечтает заглянуть в глаз куйла...
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11.04.2022 14:48 Ответить
довгого життя путіну
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11.04.2022 14:59 Ответить
Реальный дебил
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11.04.2022 15:25 Ответить
Вторгнення - це і є злочин, Володю
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11.04.2022 14:48 Ответить
Зачем ему останавливать свой собственный приказ
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11.04.2022 14:49 Ответить
дались ему эти очі *****. та кроме "*****" ничо там не написано!
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11.04.2022 14:49 Ответить
Мрак...
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11.04.2022 14:50 Ответить
Путин не для того начинал войну, чтобы ее прекращать. Хватить уже плакаться, вина на тебе за то что разоружил страну и построил сраные дороги по которым все путинское воинство до Мариуполя быстро доехало и ударило нашим в тыл. Путин тоже перешеек разминировал и Херсон сдал? Путин тоже губернатора Херсона на должность поставил и вместо баканова главу СБУ туда назначил?
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11.04.2022 14:51 Ответить
Та досить рюмсати. Будь мужиком, Вова.
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11.04.2022 14:51 Ответить
Вова продажне сцикло, ухилянт і зрадник. Крапка. Доведено його власними діями. Достатньо скласти календарний список того що робив ЗЕ з 2019 щоб це стало очевидним навіть школяру 5 класу.
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11.04.2022 15:19 Ответить
*харошиє рускиє*, коли таке каже гарант України - мене аж теліпає...
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11.04.2022 14:51 Ответить
Це ті, перед ким він блазнював на сцені. Ось хто для нього "харошиє рускіє". Незріле інфантильне створіння на чолі держави Україна.
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11.04.2022 15:39 Ответить
Зеленський так і не зрозумів хто такий Ху.ло і хто такі кацапи..
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11.04.2022 14:52 Ответить
він не хоче розуміти це, він хоче десь пасрєдінє. бо кому тоді він буде сватів лігу сміху і інше сміття продавати для показу?
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11.04.2022 14:55 Ответить
Він без папірця взагалі нічого не розуміє в цьому житті.
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11.04.2022 14:56 Ответить
Homo sovieticus. Такі виправленню не піддаються.

Впевнений, що Зеленський досі не знає нічого ні про УПА, ні про Січових стрільців, ні тонкощів історії УНР, ні історії боротьби України проти москалів у ранні часи. І не хоче знати.

Зате чудово знає про рапана у совіцькому Криму.
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11.04.2022 14:58 Ответить
Зеленський таки дурний як пень.
Невже ти дурню не розумієш, що саме ***** віддало подібні накази?!
Всі військові злочини, яки здійснювалися, здійснюються і будуть здійснюватися на Україні, все це згідно наказу цього покидька!
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11.04.2022 14:56 Ответить
оспади.... как жеж задолбал этот бред от главнокакбыкомандующего!!!
***... лучше про Марик вспомни... может кроме красивых слов о сердце Украины вспомнишь о не бессмертных его защитниках.... и не бесконечных боезапасах у них ????
или ************** тебе все мысли занимает ??????? ***!!!
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11.04.2022 14:58 Ответить
До речі, щодо Маріуполя. Хтось, хто дивиться телевізор, скажіть, чи згадується Маріуполь на тих телеканалах, які зелена ****** залишила відкритими? Бо складається враження, що тему Маріуполя провладні ЗМІ тепер просто обходять стороною.
Я не вірю уйобкам при владі, я вірю лише українським Захисникам. І якщо самі ж "азовці" нещодавно повідомляли, що для деблокади Маріуполя вистачило б щонайменше 1500 досвідчених (а зараз, скоріше за все, більше) боєздатних воїнів, значить так і є. Бо кому краще знати про обстановку в Маріку, як не "азовцям", яким чудово відомо про боєздатність окремих ворожих частин, про їхнє місцерозташування, про кількість і т. д., і т. д. Кому про це краще знати - "Азову" чи підору Абдристовичу? Але перед ОПівськими папугами стоїть завдання - створити картинку унеможливлювання деблокади Маріуполя, доки такі підори, як Ахрєнамія і дЄрьмак, заговорюють ЗСУ. Думаю, якщо деякі з "азовців" вийдуть із Маріуполя живими (що малоймовірно), у них буде дуже багато запитань до зеленої шобли. Тому живими "азовці" владі непотрібні.
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11.04.2022 15:40 Ответить
не дивлюсь телєк...
Ви кажете страшні речі...але правдиві...
я писав - безстрашний Азов став кісткою в горлі... спочатку русні.. а тепер здається і хрипатому
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11.04.2022 15:49 Ответить
Пороху тыкали Иловайском, Зе будут тыкать Мариуполем .

похоже он не понимает , шо дорікати до кінця життябудут ему, а не Ермаку АРАХАМИИ и тд
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11.04.2022 16:07 Ответить
Хло целенаправленно уничтожает украинцев. Это прямой приказ. Зверства, от расстрелов до изнасилования детей поощряются, потому что должны вселять страх в украинцев по задумке кацапни и в конце концов сломать людей.
В планах кацапов полностью уничтожить Украину. Тот, кто хочет жить должен четко понимать, что для своего выживания надо убивать кацапов. Убивать много, убивать без жалости, убивать без эмоций. Дохлый кацап - это залог спокойной, мирной жизни людей.
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11.04.2022 15:02 Ответить
нащо відміняти те що замислив??
Зе зовсім не розуміє
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11.04.2022 15:02 Ответить
Американська розвідка передавала нашим інформацію про заплановане брутальне знищення українського населення вищим керівництвом роіські .
І ви все знали.
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11.04.2022 15:05 Ответить
У цьому словесному проносі, є одна фраза, яка є ознакою, психичного захворювання її автора: "Навіть якщо ти вважаєш, що ти цього не робив, ти повинен сказати це мені в очі..." Ця хвороба має назву - манія величі.
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11.04.2022 15:10 Ответить
Поїдь, поговори з ним, чого він так не зробив.
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11.04.2022 15:11 Ответить
"Не кричати все пропало, а знати, що все під контролем й все йде по плану. Не думати тривожно й не думати, що ж буде завтра, що ж буде у майбутньому.
У квітні відзначимо Великдень, у травні, як завжди - сонце, вихідні, шашлик, День перемоги».
В.Зеленський у своєму зверненні щодо можливого вторгнення РФ в Україну 19.01.2022.

19 лютого видання Foreign Policy опублікувало статтю про те, що США отримали розвіддані щодо складання Росією списків українських політичних діячів, активістів, журналістів яким загрожує арешт або вбивство в разі вторгнення.
Автори посилаються на п'ять анонімних джерел у розвідці США і стверджують, що Росія потенційно планує низку арештів і вбивств в Україні у випадку вторгнення.
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11.04.2022 15:16 Ответить
Що за маячня??? не міг(і не може) ху....йло зупинити злочинів в Україні, по причині, що ті злочини, то його наказ. наказ знищити Україну, українців і все українське....
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11.04.2022 15:18 Ответить
Вбивство це постійна побутова рутина мирного життя. Ми ж любимо мясо! - любимо свинину, телятину, баранину, курятину. І не хочемо думати по те що для когось вбивство цих тварин є роботою. Так само і війна. Це робота. Любимо свободу? Мріємо про вільне, творче і заможне життя? Тоді вбивство кацапів має стати роботою. Побутовою рутиною воєнного часу. Вчіться вбивати. І не соромтесь цього як екзальтовані дамочки з повним ротом ковбаси...
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11.04.2022 15:26 Ответить
І в усьому треба бути фахівцем свого діла.
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11.04.2022 18:04 Ответить
Пану Презеденту потрібен хороший викладач з історії України, тоді деякі його заяви не виглядали так безглуздо.
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11.04.2022 15:26 Ответить
А ты,чмошник,мог за два месяца подготовиться к вторжению -ленку с выводком ты ж эвакуировать ,ещё в январе,успел
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11.04.2022 15:27 Ответить
путин - это подонок, мразь, гопник и военный преступник и будет болтаться на фонарном столбе.
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11.04.2022 15:56 Ответить
Час говорити не про тих хто міг запобігти, а про тих, хто мусив запобігти за прямими посадовими обов'язками
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11.04.2022 16:15 Ответить
С маниакальной настойчивостью он продолжает лелеять надежду , что от его встречи с ****** что-то изменится на пользу Украине. Немцов , который в свое время был довольно близок с ******, все рассказал о нем одной фразой.
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11.04.2022 16:32 Ответить
По дебільному написано!

Путін міг зупинити воєнні злочини військ РФ в Україні, у них жорстка вертикаль виконання наказів?

Напевно...

Путін мав НЕ ЗАПУСКАТИ механізм воєнних злочинів, які творять війська РФ в Україні, - у них жорстка вертикаль виконання наказів.
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11.04.2022 16:34 Ответить
А вы могли не здавати Херсон, підірвати Антонівський міст щоб окупанти не зайшли до Херсону, не розміновувати перешийок через який рашисти дійшли до Херсону.
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11.04.2022 18:08 Ответить
Не був не знаю, а Вова відкіля знає? Його не міг зупинити весь Мир, а Вова зумів би, сумнівно, якщо не впасти на коліна, та Україна не дозволить.
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11.04.2022 18:13 Ответить
 
 