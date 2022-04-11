РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10337 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
42 916 181

"Покончить с курсом на полное доминирование США на международной арене", - Лавров назвал новую цель "спецоперации" в Украине

лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская "военная спецоперация" в Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Наша военная спецоперация призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними других западных стран на международной арене. Доминирование, которое выстраивается с грубыми нарушениями международного права, по каким-то правилам, о которых они только теперь и утверждают и которые производят от случая к случаю", – заявил глава МИД РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мариуполь: что происходит с городом? БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире. ВИДЕО

Лавров Сергей (2294)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+77
операция под названием "положить конец на лаврова" )))
показать весь комментарий
11.04.2022 15:22
+69
Так нападайте на США НАТО ПРИЧЕМ ТУТ УКРАИНА???!! ***** *****
показать весь комментарий
11.04.2022 15:29
+57
ну як так хочете пободатись з сша - піздуйте через берингов пролив, алясканаш! херлі в україну приперлись, ватнеги?
показать весь комментарий
11.04.2022 15:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ну так ******** на аляску, спецоперацію там проводьте... яке воно кончене, той лавров... так і хочеться вистріляти рожок в його тупу тушку...
показать весь комментарий
11.04.2022 15:39 Ответить
и полетели конские яблоки по копытам мерина сивого несущего бред в лунную ночь...
показать весь комментарий
11.04.2022 15:39 Ответить
які ж вони кінчені, так валіть нах з нашої території і воюйте з США. Але ні, це ж рашисти, синуни і довбойоби
показать весь комментарий
11.04.2022 15:39 Ответить
Этот питар с кокса уже не слазит!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
11.04.2022 15:41 Ответить
Спасибо Лаврову за такое заявление. Оно очень поможет нам, благодаря нему США еще больше будет помагать.
показать весь комментарий
11.04.2022 15:41 Ответить
Я там смотрю в россии все таки,не смотря на санкции импортозамещение кокаина произошло
показать весь комментарий
11.04.2022 15:43 Ответить
Кацапы не понимают, что не найдется в мире идиота готового завоевать их сральники во дворах. Зачем их потом кормить - алкашей и вырожденцев. Китай их сдует до урала, а территориями будет пользоваться.
На планете наступит мир и понимание, только когда всех кацапов соберут на оставшейся для них резервации, и .........
показать весь комментарий
11.04.2022 15:44 Ответить
Дєбіл, плять.
показать весь комментарий
11.04.2022 15:44 Ответить
Я стесняюсь, спросить ,а насилование женщин ,детей , грабёж и Мародерство, расстрелы мирных людей безопасных, это что , это же ваша русня делает , а не солдаты НАТО
показать весь комментарий
11.04.2022 15:44 Ответить
Що не зрозумілого? Як би вони не згвалтували українських жінок - це б зробили б солдати США
показать весь комментарий
11.04.2022 16:05 Ответить
Сегодня услышал такую фразу от Каца. Не того, который предлагал сдаться, а другого.
"Как разрушить мировое господство США, не привлекая внимания санитаров"
показать весь комментарий
11.04.2022 15:45 Ответить
Хіба що покладуть курс на повне припинення існування державного непорозуміння під назвою РФ.
показать весь комментарий
11.04.2022 15:47 Ответить
От тупі свинособаки - за правління ***** нічого не досягли крім висмоктування вуглеводнів з дірок в землі. Ні-чо-го! Нуль в усіх галузях народного господарства. Ще й ввели драконівські податки для населення які знищують будь яку приватну ініціативу. 1,5% світового ВВП - результат "вялічія"... Ну дебіли...
показать весь комментарий
11.04.2022 15:48 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2022 15:48 Ответить
Ахахаха...
показать весь комментарий
11.04.2022 16:12 Ответить
край сахару , бумаге , лекарствам ...и т.д - это единственные края которых московия может достичь
показать весь комментарий
11.04.2022 15:51 Ответить
На Западе всегда считали, что серьезно нужно относиться только к словам Путина, Лаврова, ну и редких случаях Шойгу.
Я не понимаю как после такого заявления унылой лошади, можно вообще воспринимать его словесный понос.
И очень бы хотелось не услышать, а именно УВИДЕТЬ (в действиях) реакцию США на этот наглый и агрессивный выпад.
показать весь комментарий
11.04.2022 15:51 Ответить
Ну лавруша дає, а що українці хочуть панувати в світі, лапоть?
показать весь комментарий
11.04.2022 15:53 Ответить
лавров, коняка ******, тоді забери дочку з Америки в засрану расію.
показать весь комментарий
11.04.2022 15:54 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показать весь комментарий
11.04.2022 15:58 Ответить
«Если русским предоставить выбирать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают, грабят, насилуют и впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым…».
(М. Е. Салтыков-Щедрин).

«Мы, можно сказать, народ исключительный.
Мы относимся к числу тех наций, которые словно не входят в состав человечества, а существуют только для того, чтобы дать миру какой-то урок…». (Чаадаев).
показать весь комментарий
11.04.2022 16:26 Ответить
На скаку подковы меняет
показать весь комментарий
11.04.2022 15:59 Ответить
Мразина что то блеет о нарушении международного права, безграничный цинизм!
показать весь комментарий
11.04.2022 16:03 Ответить
...а для решения этой задачи надо уничтожить Украину...
показать весь комментарий
11.04.2022 16:03 Ответить
****** тупые. Доминируют превосходстыом в науке, технике, заботой о людях. А не разрушением соседей, которые доверились будапешскому меморандуму.
Выбрали самых.слабых и доверчивых и изголяются.
Нет чтобы с сша померятся.
И то Украинцы п..зды дали.
показать весь комментарий
11.04.2022 16:05 Ответить
все вони знають, тільки українці знають що руске - нікчеми, другая армія світу з кінця списку, і за це вони нас ненавидять, ми свідки тогощо вони вкрали мову, історію,навіть назву!
показать весь комментарий
11.04.2022 16:08 Ответить
Яка ж ти мерзота- здохни **** ,саме тому ви вбиваєте украінців ,загинули тисячі мирних жителів ,сотні дітей ,зруйновані міста ,руйнуєте інфраструктуру ,ви нациські виродки є породженням зла і ви гади здохнете в ганьбі і прокльонах вас і вашоі імперіі зла.
показать весь комментарий
11.04.2022 16:12 Ответить
Домінування в лаптях він хоче ? Його орки не знають для чого потріний унітаз! Крадуть собачі будки, вживані жіночі труси! Ото надомінуються!
показать весь комментарий
11.04.2022 16:12 Ответить
У Лаврова есть два путя: либо покончить в себя, либо наложить себе в руки.
показать весь комментарий
11.04.2022 16:14 Ответить
Какое доминирование США? Просто люди лучше живут в странах демократии, а не в рабССии!!! Кобыла прежевальского со своим ордынским миром ничего лучшего не выдумал ... Красиво жить не запретишь, лаврушка! Поэтому своих родственничков-подонков оставляешь жить в США-Западе?
показать весь комментарий
11.04.2022 16:16 Ответить
Де США, а де Україна. Ну не кончені?
показать весь комментарий
11.04.2022 16:16 Ответить
Осталось только обвинить Украину в глобальном потеплении 😁
показать весь комментарий
11.04.2022 16:23 Ответить
Ну ця мета була ще до війни заявлена у вигляді ультиматуму. . Захід отримав ультиматум.Але чомусь не визнає,що нашими життями вони захищають себе не дуже напрягаючись. Вони навіть підтримують визначення війни ,як «конфлікт».
показать весь комментарий
11.04.2022 16:25 Ответить
«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее, укравшая своё нынешнее название, в лучшем случае, в 18 веке, тем не менее, - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше.

Однако, Московская история - история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью фальсифицированная…».

(К. Маркс, «Разоблачение дипломатической истории 18 века»).
показать весь комментарий
11.04.2022 16:27 Ответить
Колі масковіські архіви відкриють... о скіки правди вильється, люди просто в шоці будуть. Не даремно путлер недавно продовжив дію секретно (хоч вони мали вже бути розсекречени за часом їх давності) на багатьох документах архівів.
показать весь комментарий
11.04.2022 16:50 Ответить
Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, а прошлое.

- Александр Герцен
показать весь комментарий
11.04.2022 16:52 Ответить
«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут… Россия - царство лжи.
Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной.
Ложь - в помещике, священнике и царе.
Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!»

- Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.).
показать весь комментарий
11.04.2022 16:54 Ответить
рашисты сдохните.
показать весь комментарий
11.04.2022 16:31 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2022 16:32 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2022 16:55 Ответить
РабССиянин встал утром, почистил зубы американской зубной щёткой, намазав на неё немецкую зубную пасту, побрился американской бритвой, умылся французским мылом,

нанёс на лицо болгарский гель после бритья, вскипятил в шведском чайнике воду, попил из польской чашечки бразильский кофе, надел итальянский костюм, надушился французским одеколоном, закрыл входную дверь на два английских замка, сел в корейский автомобиль,

включил японский радиоприёмник, выбрал радиостанцию "Европа+", транслирующую британскую песню, поехал по русской дороге, матерясь на русском языке, объезжая родные русские колдобины и ухабы, купил два "Биг Тэйсти" и "Кока-Колу" в "Макдональдсе",

приехал в офис, поставил машину на охраняемый паркинг со швейцарской сигнализацией и канадской системой видеонаблюдения.

Поднялся на финском лифте, вошёл в кабинет с табличкой "отдел мерчендайзинга", включил американский компьютер АйБиЭм с американской операционной системой Виндоуз, зашёл в Интернет,
созданный американцами, ввёл английскими буквами вэб-адрес американской социальной сети, зашёл на свой "АККАУНТ" и написал в блог:
" МЫ НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ РОССИЮ ! "
показать весь комментарий
11.04.2022 16:34 Ответить
забыли дописать ВЫПИЛ РУССКОЙ НАСТОЙКИ БОЯРЫШНИКА
показать весь комментарий
11.04.2022 19:30 Ответить
Напав би на США та й домінував би....
показать весь комментарий
11.04.2022 16:35 Ответить
Так зрозумів, що сумна коняка сказал. Що війна це порушення між. прав. А мати дипл. і бізн. відношення це порушення. А це знач, зі слів лошадки, що росіянці повинні починати із себе, бомбіть Маскву.
показать весь комментарий
11.04.2022 16:37 Ответить
а якщо б і так, якщо це навіть не відмазка, то дурень Лавров.. нікому не під силу "покласти край на повне домінування США на міжнородній арені", навіть самим США, бо це результат довгого історичного процесу в силу своїх певних обставин та передумов
показать весь комментарий
11.04.2022 16:38 Ответить
То нехай вони з манькою хоча б домовляться, проти чого воюють - проти борщу чи проти панування США.
показать весь комментарий
11.04.2022 16:38 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2022 21:43 Ответить
очевидно, что все русские - тупорылые.
показать весь комментарий
11.04.2022 16:40 Ответить
🤕😅😳
показать весь комментарий
11.04.2022 16:41 Ответить
Що воно хоче? )))

Що за словесний понос?
показать весь комментарий
11.04.2022 16:44 Ответить
Не только словесный, а всещельный.
По научному Холера, которая вернулась на родину - территорию Раши с 1830 года
показать весь комментарий
11.04.2022 17:06 Ответить
Ну хоч їхні свіжі інваліди будуть знати, за що їм ноги відірвало
показать весь комментарий
11.04.2022 16:49 Ответить
Хроніки психіаирично лікарні. Відлілення для хробаків
показать весь комментарий
11.04.2022 16:53 Ответить
Скільки НАТО та США вбило росіян? - Нуль
Скільки свої ж НКВД (ФСБ) та інші вбили росіян - отож.
показать весь комментарий
11.04.2022 16:53 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2022 16:53 Ответить
Дайте йому вівса, перемішавши з коксом. Хай подавиться. Дебіл, ***..
показать весь комментарий
11.04.2022 16:55 Ответить
И это правда теперь и Украина будет доминантом в Европе.
показать весь комментарий
11.04.2022 16:56 Ответить
Наконец то! Прозвучало! Спец операция Мацковии это их война с Гамерикой. Пока ни один солдат Гамерики не погиб. Рузьге сдохло 20000. Результат ого-го-го-го-го!
показать весь комментарий
11.04.2022 17:02 Ответить
Гимн рабССии:

Рабссия - безумная наша держава,
Рабссия - покорная наша страна.
Холопская воля, бахвальская слава -
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше застойное,
Рабских народов союз вековой,
Предками данная доля запойная!
Пьянствуй, страна! Мы бухаем с тобой!

От южных морей и до северной льдины
С темна до темна - матюги и *****.
Одна ты на свете! Одна, сиротина -
Забытая Богом дурная земля!

Славься, Отечество наше похмельное,
Бар и холопьев союз вековой,
Предками данное дуло расстрельное!
Славься, страна! Мы подохнем с тобой!

Широкий простор для полит-катаклизма
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт апогей пофигизма.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше увечное!
Пьяни и рвани - союз на троих,
Предками данная клиника вечная!
Слава - раздолью придурков твоих!
показать весь комментарий
11.04.2022 17:02 Ответить
Debil, ble
показать весь комментарий
11.04.2022 17:02 Ответить
Совсем свихнулся..
показать весь комментарий
11.04.2022 17:04 Ответить
Сказочный долбо@б!
показать весь комментарий
11.04.2022 17:05 Ответить
а куди ж поділося НАТО,демілітар.,дефекація),всьо нема?
показать весь комментарий
11.04.2022 17:08 Ответить
Та куди нам коли крадуть унітази.В 21 столітті не розуміючи що з ним робити або б/у труси.Це вершина вашої цивілізації.Ми вас путінскі тварюки будемо знищувати як тарганів !
показать весь комментарий
11.04.2022 17:11 Ответить
Та вас вистачає змоги тільки на часткову "деунітазізацію" України!
показать весь комментарий
11.04.2022 17:15 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2022 17:18 Ответить
Кацапському бидлу сподобається. Мачіть хахлов із-за пєндосов.
показать весь комментарий
11.04.2022 17:22 Ответить
Штырит кацапскую верхушку знатно. Крайнему разрушителю западной гегемонии пришлось выпить цианиду на тощак.
показать весь комментарий
11.04.2022 17:36 Ответить
Кацапи соснули під Охтиркою та почали боротися з домінуванням США. 😁
показать весь комментарий
11.04.2022 17:37 Ответить
курс рашистського дерев'яного по відношенню до американського "зеленого" ,показує рашисту край могили , котру він сам для себе викопав, війною з Україною .Дочки "хутіна" "лярвова" і багатьох інших рашистів не дадуть збрехати(дебіли ***********)
показать весь комментарий
11.04.2022 17:45 Ответить
кожен день все нові та нові цілі...
показать весь комментарий
11.04.2022 17:46 Ответить
довбаний твій рот
показать весь комментарий
11.04.2022 18:02 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2022 18:16 Ответить
і ця брехня кацапам - що називається, "заходить" з тілівізора. На "ура"!

Тільки незрозуміло, навіщо її транслює ця пічальна кобила (що, не знайшлось іншого профільного брехуна? - НЕ ВІРЮ!). По-ідеї, вона має транслювати меседжі за касапський паркан; а тут, за парканом, ми і всі в світі - сміємось з них. Хоча: ми крізь сміх вмиваємось кров'ю... нашою кров'ю...
показать весь комментарий
11.04.2022 18:29 Ответить
БожевІльна доктрина гебриідної перемоги над Заходом у дії . Вони там у кремлі зовсім здуріли. Так Заходу було наплювати на долі Грузії, Сирії та України до тих пір як вони не побачили загрозу собі. Тепер щоб не воювать самим вони будуть робити все !
показать весь комментарий
11.04.2022 19:12 Ответить
"США домініруєт над мірам благадаря іспользаванію карумпіраваной по уши Украіни" - яким же закінченим дибілом потрібно бути аби нести таку ахінею на рівні міністра закордонних справ.

США домінує завдяки своєму ВВП, який забезпечує світове лідерство у економічній, соціальній, науковій, військовій, медичній, космічній, банківській і багатьох інших сферах, необхідних для успіху у сьогоднішньому світі.
І США досягли свого лідерства не шляхом мілітарних захоплень і подавлень націй чужих територій.
Навпаки, військові втручання США, які закінчилися перемогою, дали можливість тим країнам бути сьогодні у списку провідних країн світу - Західна Європа, Японія, Південна Корея "павшиє жертвамі амєріканскава імпєріалізма" не тільки зберегли свою національну ідентичність і юридичну незалежність але досягли також значно вищого економічного рівня життя своїх громадян аніж мали до своєї поразки.
показать весь комментарий
11.04.2022 19:48 Ответить
Коняка хочет получить люлей от США. Ничего не имею против. Так какого кацапы попёрли воевать в Украину? Географический кретинизм?
показать весь комментарий
11.04.2022 21:50 Ответить
Не твое собачье дело чего хочет сша. ДАЕШЬ США ПОВСЮДУ!!! УКРАИНА 51 ШТАТ США ! И ЭТО БЫЛО ОТЛИЧНО! НИ КАКОЙ КОРРУПЦИИ !! СВОБОДА НОШЕНИЯ ОРУЖИЯ!!! ВСЕ КАК В ШТАТАХ. И НИКТО НЕ СУНЕТСЯ, ТАК КАК ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ БУДУТ ВООРУЖЕНЫ ДО ЗУБОВ И КАЖДЫЙ ДОМ СТРЕЛЯТЬ БУДЕТ. И НЕ БУДУТ ВРАГИ НАСИЛОВАТЬ ЖЕНЩИН. ПОТОМУ ЧТО И У ЖЕНЩИН НА РУКАХ БУДЕТ ОРУЖИЕ. ВСЕ КАК У НАС В США!!!!! И НЕ БЫЛО БЫ БУЧИ,ЕСЛИ БЫ НАРОД УКРАИНЫ ИМЕЛ ПРАВО СВОБОДНО ВЛАДЕТЬ ОБУЖИЕМ. ПО КОНСТИТУЦИИ КАК ЭТО У НАС В США. ВОТ ТАКОЕ МОЕ ХОРОШЕЕ ПОЖЕЛАНИЕ КАК ОТВЕТ НА ИДИОТСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЛАВРОВА. !!!!
показать весь комментарий
12.04.2022 01:54 Ответить
Хитрый метод- самоуничтожиться что бы не над кем было доминировать.
показать весь комментарий
12.04.2022 04:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 