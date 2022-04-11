"Покончить с курсом на полное доминирование США на международной арене", - Лавров назвал новую цель "спецоперации" в Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская "военная спецоперация" в Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Наша военная спецоперация призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними других западных стран на международной арене. Доминирование, которое выстраивается с грубыми нарушениями международного права, по каким-то правилам, о которых они только теперь и утверждают и которые производят от случая к случаю", – заявил глава МИД РФ.

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