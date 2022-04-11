Вот те, кто совершал военные преступления в Бородянке Киевской области, - ГУР МО обнародовало список российских военнослужащих. ДОКУМЕНТ
ГУР МО Украины получило список военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка (военная часть 74268) г.Псков, участвовавших в геноциде народа Украины в Киевской области
Об этом сообщают украинские разведчики, передает Цензор.НЕТ.
В частности, речь идет о военных преступниках, участвующих в совершении преступлений против народа Украины в г.Бородянка Киевской области: это военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка (военная часть 74268) г. Псков. С их именами, личными данными можно ознакомиться здесь.
"Подонки! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!", - обращаются разведчики к россиянам.
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Все будет Украина!
депутат запропонував створити спеціяльну секретну службу яка б
виявляла та ліквідовувала цих вбивць-покидьків де б вони не
знаходилися. Спеціялісти знають свою справу і хай кацапо-бурятська
наволоч забуде про спокійне життя! Боже милий! Збережи мою
Україну! Збережи життя моїх захісників!Слава воїнам України!!!