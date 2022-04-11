В Херсоне рашисты захватили гуманитарный склад, где хранились лекарства и продукты

В Херсоне российские оккупанты захватили гуманитарный хаб, организованный для помощи херсонцам и медучреждениям, и запустили фейковую информацию о том, что склад использовали для снабжения военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Оккупанты в Херсонской области разгоняют фейк, что на одном из коммунальных объектов Херсонского областного совета, известном больше как "здание губернатора" (в последние годы помещение не использовалось, никто там, конечно, не жил), их администрация обнаружила якобы тайный склад, который мы использовали для снабжения воинских подразделений с участием Красного Креста. Как всегда, ложь", - написал Соболевский.

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Он отметил, что там действительно расположен один из гуманитарных штабов, логистических хабов, развернутых с началом войны. С его помощью через волонтеров помогали нуждающимся херсонцам и поставляли в медицинские учреждения лекарства, продукты, детское питание, памперсы и т.д.

Соболевский призвал орков, если у них осталась хоть капля человечности, отдать все это людям.

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