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В Херсоне рашисты захватили гуманитарный склад, где хранились лекарства и продукты

продукти,набори

В Херсоне российские оккупанты захватили гуманитарный хаб, организованный для помощи херсонцам и медучреждениям, и запустили фейковую информацию о том, что склад использовали для снабжения военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Оккупанты в Херсонской области разгоняют фейк, что на одном из коммунальных объектов Херсонского областного совета, известном больше как "здание губернатора" (в последние годы помещение не использовалось, никто там, конечно, не жил), их администрация обнаружила якобы тайный склад, который мы использовали для снабжения воинских подразделений с участием Красного Креста. Как всегда, ложь", - написал Соболевский.

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Он отметил, что там действительно расположен один из гуманитарных штабов, логистических хабов, развернутых с началом войны. С его помощью через волонтеров помогали нуждающимся херсонцам и поставляли в медицинские учреждения лекарства, продукты, детское питание, памперсы и т.д.

Соболевский призвал орков, если у них осталась хоть капля человечности, отдать все это людям.

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лекарства (1223) продукты (1532) Херсон (2808) гуманитарная помощь (1261) склад (155)


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Ну так самообепечение же. Остатки будут раздавать людям на оккупированных территориях под видом гуманитарочки из хрюсии под камеру.
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11.04.2022 15:47 Ответить
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11.04.2022 15:50 Ответить
пабєдааааа!
захватили цельньій склад гуманитарки!!!

та здохніть у муках, потвори.
де не було вас = не було ані гуманітарної кризи, ані убитих вашими русскімі нелюдами ані згвалтованих жінок та дітей, ані убитих дітей...

не хочу ображати тварин.

русский - це одночасно і діагноз і визначення і найбрудніша найбрутальніша лайка.
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11.04.2022 15:52 Ответить
Кацап це завжди злодій і садомазохіст. Генетичне сміття в вічному пошуку відповіді на питання "кто віноват?"... Відповідь перед ними в дзеркалі але ж дивитись на власну пику їм самим гидко... Тварюки...
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11.04.2022 15:57 Ответить
Зберігали для чого? Хіба не зрозуміло було що орки його пограбують. Краще би знищили чи отруіли.
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11.04.2022 16:01 Ответить
Сабалєвскій це посіпака того лайна, що Херсон здава?
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11.04.2022 16:23 Ответить
Верещучка ещё пришлёт,ей не жалко.
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11.04.2022 16:53 Ответить
 
 