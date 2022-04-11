Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают Мариуполь, устойчива и поддерживается, - Залужный
На данный момент продолжается оборона Мариуполя.
Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, устойчива и поддерживается. Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений", - отмечает Залужный.
"Мы делаем возможное и невозможное для Победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей по всем направлениям. Верьте в Вооруженные Силы Украины!", - добавляет он.
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Alexander Rhein #462759
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