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Новости Война
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Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают Мариуполь, устойчива и поддерживается, - Залужный

маріуполь,морпіх

На данный момент продолжается оборона Мариуполя.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, устойчива и поддерживается. Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений", - отмечает Залужный.

"Мы делаем возможное и невозможное для Победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей по всем направлениям. Верьте в Вооруженные Силы Украины!", - добавляет он.

Смотрите: "Более двух недель никто не поднимает трубку", - заместитель командира полка "Азов" Паламарь о связи с высшим командованием. ВИДЕО

Мариуполь (5708) Азов (791) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+121
Честь Залужному.Але рота арестовичу зашити необхідно
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11.04.2022 16:09
+100
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11.04.2022 16:21
+73
Я б зеленим мавпам і ОПу зашив...
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11.04.2022 16:14
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крепитесь......... . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. удачи каждому в этом неравном бою!
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12.04.2022 01:56 Ответить
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