Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают Мариуполь, устойчива и поддерживается, - Залужный

На данный момент продолжается оборона Мариуполя.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, устойчива и поддерживается. Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений", - отмечает Залужный.

"Мы делаем возможное и невозможное для Победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей по всем направлениям. Верьте в Вооруженные Силы Украины!", - добавляет он.

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