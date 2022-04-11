Оккупационные войска РФ в Украине усиливают армию отрядами казаков – часть из них уже погибла, – правозащитник Лисянский

Оккупационные войска РФ перед наступлением на подконтрольные Украинскому правительству части Луганской и Донецкой областей, провели несколько волн принудительной мобилизации мужского населения ОРДЛО, в это же время прошла волна мобилизации резервистов по системе БАРС РФ (боевой армейский резервный состав) в Ростовской области. Но, кроме того, оккупанты мобилизуют и так называемых казаков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лысянский.

Министерство обороны РФ сформировало отдельные подразделения для казаков, на данный момент действуют 1-й и 2-й казачьи батальоны из числа военных казачьих обществ, также создан отряд "Дон" из числа казаков "Союза казаков-воинов России и Зарубежья". В первые 10 дней военной агрессии РФ против Украины в составе оккупационных вооруженных сил было 2400 казаков. Они преимущественно участвуют в военной агрессии РФ против Украины на Юго-Восточном направлении, а также занимают руководящие посты "народной милиции" в оккупированных городах Луганской и Донецкой областей.

"По данным источников из РФ, большая часть мобилизованных казаков уже погибла. Теперь формируется новая группа казаков из Оренбургского, Волжского, Сибирского военных казачьих обществ. Атаманы обществ проводят агитационную работу у себя в регионах с целью набора контингента добровольцев для участия в военной агрессии РФ против Украины", – говорит Лисянский.

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Он продолжает – проблема в том, что желающих казаков в граничащих с Украиной регионах практически не осталось, поэтому сейчас идет формирование добровольцев-казаков из Оренбургской области, граничащей с северными регионами Казахстана.

Следует отметить, что Кремлем на государственном уровне поддерживаются структуры общественных казаков по всей России. Кроме того, у администрации президента РФ есть управление по делам казачества, а также создан соответствующий совет. Структура общественных организаций казаков России выглядит так: Всероссийское казаческое общество; Енисейское казачье войско; Всевеликое войско Донское; Кубанское военное казаческое общество; Терское военное казаческое общество; Волжское военное казаческое общество; военное казачье общество "Центральное казачье войско"; Сибирское военное казаческое общество; Оренбургское военное казаческое общество; Уссурийское военное казаческое общество; Забайкальское военное казаческое общество; Иркутское военное казаческое общество.