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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупационные войска РФ в Украине усиливают армию отрядами казаков – часть из них уже погибла, – правозащитник Лисянский

казаки

Оккупационные войска РФ перед наступлением на подконтрольные Украинскому правительству части Луганской и Донецкой областей, провели несколько волн принудительной мобилизации мужского населения ОРДЛО, в это же время прошла волна мобилизации резервистов по системе БАРС РФ (боевой армейский резервный состав) в Ростовской области. Но, кроме того, оккупанты мобилизуют и так называемых казаков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лысянский.

Министерство обороны РФ сформировало отдельные подразделения для казаков, на данный момент действуют 1-й и 2-й казачьи батальоны из числа военных казачьих обществ, также создан отряд "Дон" из числа казаков "Союза казаков-воинов России и Зарубежья". В первые 10 дней военной агрессии РФ против Украины в составе оккупационных вооруженных сил было 2400 казаков. Они преимущественно участвуют в военной агрессии РФ против Украины на Юго-Восточном направлении, а также занимают руководящие посты "народной милиции" в оккупированных городах Луганской и Донецкой областей.

"По данным источников из РФ, большая часть мобилизованных казаков уже погибла. Теперь формируется новая группа казаков из Оренбургского, Волжского, Сибирского военных казачьих обществ. Атаманы обществ проводят агитационную работу у себя в регионах с целью набора контингента добровольцев для участия в военной агрессии РФ против Украины", – говорит Лисянский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я ему говорю, что это унитаз", а он: "Унитаз? А зачем это?". А потом сняли и забрали его с собой", - жительница освобожденного села на Черниговщине об оккупантах. ВИДЕО

Он продолжает – проблема в том, что желающих казаков в граничащих с Украиной регионах практически не осталось, поэтому сейчас идет формирование добровольцев-казаков из Оренбургской области, граничащей с северными регионами Казахстана.

Следует отметить, что Кремлем на государственном уровне поддерживаются структуры общественных казаков по всей России. Кроме того, у администрации президента РФ есть управление по делам казачества, а также создан соответствующий совет. Структура общественных организаций казаков России выглядит так: Всероссийское казаческое общество; Енисейское казачье войско; Всевеликое войско Донское; Кубанское военное казаческое общество; Терское военное казаческое общество; Волжское военное казаческое общество; военное казачье общество "Центральное казачье войско"; Сибирское военное казаческое общество; Оренбургское военное казаческое общество; Уссурийское военное казаческое общество; Забайкальское военное казаческое общество; Иркутское военное казаческое общество.

армия РФ (19160) Лисянский Павел (96)


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Топ комментарии
+39
цим ряжаним важко... в половини черево не влазить в окоп, у іншої половини "мєдальки" так деленчать, що їх за кілометр чути. "патєшниє вайска"...
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11.04.2022 16:33
+31
Це, зграя кізяків...
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11.04.2022 16:32
+19
Ходит утка по двору..серенькая...крякает..
Ипут в жопу казака ..аж медальки звякают..
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11.04.2022 16:41
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Це, зграя кізяків...
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11.04.2022 16:32 Ответить
Группа здоровья из дурдома
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11.04.2022 16:35 Ответить
Казаки это хорошо. Они только ряшками себя обвешивать умеют
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11.04.2022 16:33 Ответить
цим ряжаним важко... в половини черево не влазить в окоп, у іншої половини "мєдальки" так деленчать, що їх за кілометр чути. "патєшниє вайска"...
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11.04.2022 16:33 Ответить
Бег очень полезен для здоровья

https://twitter.com/i/status/1513405117067939841
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11.04.2022 16:34 Ответить
Vitalii Chepynoga
5 ч. ·
На Запоріжчині фермери ведуть посівну кампанію в бронежилетах… Перед ними полями проходять сапери, які знешкоджують міни…
Так Україна ростила свій Залізний Хліб 2022-го року…
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11.04.2022 16:35 Ответить
Це не я писала.
Мені ще і помилки виправляти ?
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11.04.2022 16:43 Ответить
Не переймайся
Читай мою відповідь нижче для
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11.04.2022 17:08 Ответить
Портал від Запорізької обл. :

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C

Витримка:

Чи Ви знаєте...


... що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D1%8F Запорожжя це історичний український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD регіон , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запоріжчина - це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C область , а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F Запоріжжя це є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE місто .
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11.04.2022 17:07 Ответить
Та це не я -перечитай посилання - я його не викладав. Просто зацікавився питанням.
А там дуже дохідливо все написано. Я цитату витягнув. І дуже правильно з точки зору української мови.
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12.04.2022 18:31 Ответить
В принципі, я з тобою згоден, але за однієї умови (напишу в самому кінці).
Вони чітко розділили поняття назва історичної місцевості і назва адміністративної території.
Ось дивись -я живу в Ів.-Франківську. Адміністративно -на Івано-Франківщині. Історично - на Прикарпатті (або глибше - Галичині).
Моя особиста думка, що вийшло з Запорожжям.
Запорожжя - історична назва території, яка стала одноіменною назвою міста. Але радянські лінгвісти все, як завжди перекрутили - вони завжди українські назви не брали за основу, а брали цю назву російською і перекладали на українську (дебіли кончені - моє призвіще українською - Осадчий (і на російській без змін), а в мене в радянському ще паспорті було Осадчий -російською, Осадчій -українською. І скільки я не сварився - не хотіли міняти).
Абсолютна така ж картина. Вони взяли російською Запорожье і переклали - Запоріжжя. (Блін, у вас там пороги чи поріги?). Далі в справу вступили наші новітні українські "лінгвісти" (взяв в лапки - вони вже багато чого в ********* словнику накрутили "від фонаря") і, згідно правил української мови постановили - Запоріжчина.

Так от, на мою думку, потрібно було б місто назвати правильно на українській мові - Запорожжя.
Тоді і історична назва збереглась (Запорожжя). Ну а адміністративну (по правилам) - вже Запорожчина.

Що скажеш?
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12.04.2022 19:28 Ответить
Та це не теорія - так воно і було.
Олександрівськ (правильно? - не дивлюсь довідники) москалі назвали в 20-х роках "Запорожье" -начебто правильно. Але добні неправильно перевлали - як і мене в паспорті.

"Запорожчина" - ну так, ріже вухо. Але лінгвістично правильно .

P.S.
Я до пенсії працював у великій корпорації і в мене були підлеглі по всіх обласних (і не тільки) центрах України (були наші філії).
Я коли приїздив в Кривий Ріг - була там симпатична дівчина (зараз в Одесі живе).
Я все до неї жартував: "Лена, я вот не понимаю -есть киевлянки, винничанки, полтавчанки.... а вы девченки кто? - криворожки?" Вона все казала -"та ну Вас" .

Але лінгвістично - правильно.
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12.04.2022 20:10 Ответить
Ти знову наступаєш "на радянські граблі" - там не було (в давнину - до ГЕС) порІгів - там були порОги.
І місцевість звалась Запорожжя.

Якби була моя воля, я би цей казус виправив так:
1. Назву міста (вже як є - 100 років) лишив би - Запоріжжя.
2. Адміністративну назву області змінив би (з похідної від міста на похідну від місцевості) - ЗапорОжська область.
3. У лігвістичному словнику поставив би виключення із загального правила (це допускається - в багатьох словах назв там є виключення) - не Запорожчина, а Запорожжя.

От і все.
Власна назва міста -Запоріжжя.
Власна назва адміністративної території і історичної місцевості - Запорожжя.
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12.04.2022 20:32 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%97%D0%B
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13.04.2022 00:05 Ответить
яке знайшов - начебто Запорізька облрада
А взагалі - давай припинем це листування.
Я ні на яке право правильності не претендую, крім того, що я достеменно знаю, що більшовики/комуністи вимовляли українське слово спочатку російською, а потім вже ніби російську назву перекладали, як уміли на українську.
А так - "маємо те, що маємо" .
Удачі.
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13.04.2022 15:12 Ответить
Кизяки идут в обозе за кадырками и обслуживают их после тяжелых съемок тиктоков.
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11.04.2022 16:35 Ответить
серйозно? я думав, вони тільки нагайками дівчат за мініюбки можуть бити да медальки з кришечок з-під кефіру одне одному давати, а тут таке..
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11.04.2022 16:37 Ответить
Вот кизяков трогать не нужно. Они заняты делом - гоняют халопов.

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11.04.2022 16:38 Ответить
Давай кізяків з сахалину та чукотки.
ps.Це просто піз@ець якийто.
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11.04.2022 16:40 Ответить
чапаевцы шоле?
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11.04.2022 16:40 Ответить
Ходит утка по двору..серенькая...крякает..
Ипут в жопу казака ..аж медальки звякают..
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11.04.2022 16:41 Ответить
Это очень, очень и очень хорошая новость. Вояки из них, как из говна пуля. Крышками от бутылок звенеть, под видом медалей, на груди, это да, это всегда пожалуйста. Воевать... Ну не смешите... Если вот это будет против нас, то один атошник, палкой, батальон "кизяков" будет по лесу гонять, пока не перестанет быть смешно.
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11.04.2022 16:42 Ответить
Це ті "казакі" яких дагестанці чпокали в очко? Ну прямо спецназ))
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11.04.2022 16:45 Ответить
А Биробиджанское орденоносное кизячество тоже мобилизуют?
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11.04.2022 16:46 Ответить
"Казакі" це найогидніше і найбрутальніше явище ********** яке підтримує і особисто поставив "над законом" *****. Вбивати таких це священний обовязок. "Бонус". Навіть кацапські менти і ті формально" підзаконні". А ці ні! Мєнтам наказано не помічати той беспрєдєл які вони творять в імя ***** - дубасять, катують, вбивають, грабують. Найбрудніше і найтупіше лайно ********** сконцентровано в "казачєствє" яке виконує навіть не поліцейські а саме каральні функції...
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11.04.2022 16:47 Ответить
Т.зв. "казакі"－цe цивільні маргинали з ліцeнзією на насилля.
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11.04.2022 17:27 Ответить
Влучне і точне визначення!
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11.04.2022 17:37 Ответить
В следующие сто лет самые популярные анекдоты будут про путина и расийскую армию!Таких лошар в истории ещё не было никогда
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11.04.2022 16:48 Ответить
Попросіть будь ласка тих ряжених старих бухарів носити в карманах зерно.
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11.04.2022 16:49 Ответить
Кізяки, це москальська еліта.
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11.04.2022 16:50 Ответить
Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
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11.04.2022 16:51 Ответить
😂
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11.04.2022 20:35 Ответить
Этих вообще в плен не надо брать
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11.04.2022 16:52 Ответить
Бо їх прогодувати ніяких харчів не вистачить...
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11.04.2022 20:37 Ответить
До того кацапського лайна ще кізякив добавили. Скільки вже того гівна на підорасії
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11.04.2022 16:54 Ответить
dyk fucken vladymvalymyč pereživae, šo nekomu budet provoditj v Ukraine deklozetizaciju...
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11.04.2022 20:41 Ответить
А вот с этих тварей надо скальп снимать!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.04.2022 17:00 Ответить
охренительное усиление. Надеюсь, они все вооружены тактическими нагайками.
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11.04.2022 17:02 Ответить
А где Яицкие казаки?

Зы два дня назад была годовщина "Битвы при Джубге" с участием казаков
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11.04.2022 17:07 Ответить
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11.04.2022 17:08 Ответить
да пофиг будем удобрять кизяками!
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11.04.2022 17:08 Ответить
Казлякі не "загинули" , а були знищені ...
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11.04.2022 17:11 Ответить
Когда ихний казак встречается с настоящим козаком , он превращается в обычного дохлого кацапа!
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11.04.2022 17:11 Ответить
Группу "армий" Дон возглавит ген.-лей Дон-Дон Р. Дыров.
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11.04.2022 17:34 Ответить
С сабелькой да на танки.
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11.04.2022 17:50 Ответить
Похоже, совсем с мясом у русни плохо. Убогих уже на передовую погнали.
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11.04.2022 18:10 Ответить
Зброд серед зброду
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11.04.2022 18:29 Ответить
ряженные уже на сковородках
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11.04.2022 18:34 Ответить
Казачки, казачки. По волнах смолы кипящей скачуть казачки. (Песня о чудской нечести в лампасах).
По пеклу гуляет, по пеклу гуляет, По пеклу гуляет кЫзак мАлАдой (донская развеселая)
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11.04.2022 18:42 Ответить
С кизячками интересно. 1-й казачий полк имени Платова, к примеру, имеет историю пребывания в Украине. Во время Гражданской войны, в составе Деникинской армии, во время Второй Мировой, в составе казачьей дивизии СС, в 2014, на стороне русских террористов, и вот в 2022, теперь на стороне русских фашистов. Славная история.....
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11.04.2022 19:14 Ответить
Тупе асимільоване стадо !

Кубань Україна була є і буде чули біологічне сміття
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11.04.2022 19:35 Ответить
кикие это казаки в *****,клоуны ряженые!казаки сейчас запорожские против русни в УКРАИНЕ воюют!
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11.04.2022 19:45 Ответить
 
 