Оккупационные войска РФ в Украине усиливают армию отрядами казаков – часть из них уже погибла, – правозащитник Лисянский
Оккупационные войска РФ перед наступлением на подконтрольные Украинскому правительству части Луганской и Донецкой областей, провели несколько волн принудительной мобилизации мужского населения ОРДЛО, в это же время прошла волна мобилизации резервистов по системе БАРС РФ (боевой армейский резервный состав) в Ростовской области. Но, кроме того, оккупанты мобилизуют и так называемых казаков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лысянский.
Министерство обороны РФ сформировало отдельные подразделения для казаков, на данный момент действуют 1-й и 2-й казачьи батальоны из числа военных казачьих обществ, также создан отряд "Дон" из числа казаков "Союза казаков-воинов России и Зарубежья". В первые 10 дней военной агрессии РФ против Украины в составе оккупационных вооруженных сил было 2400 казаков. Они преимущественно участвуют в военной агрессии РФ против Украины на Юго-Восточном направлении, а также занимают руководящие посты "народной милиции" в оккупированных городах Луганской и Донецкой областей.
"По данным источников из РФ, большая часть мобилизованных казаков уже погибла. Теперь формируется новая группа казаков из Оренбургского, Волжского, Сибирского военных казачьих обществ. Атаманы обществ проводят агитационную работу у себя в регионах с целью набора контингента добровольцев для участия в военной агрессии РФ против Украины", – говорит Лисянский.
Он продолжает – проблема в том, что желающих казаков в граничащих с Украиной регионах практически не осталось, поэтому сейчас идет формирование добровольцев-казаков из Оренбургской области, граничащей с северными регионами Казахстана.
Следует отметить, что Кремлем на государственном уровне поддерживаются структуры общественных казаков по всей России. Кроме того, у администрации президента РФ есть управление по делам казачества, а также создан соответствующий совет. Структура общественных организаций казаков России выглядит так: Всероссийское казаческое общество; Енисейское казачье войско; Всевеликое войско Донское; Кубанское военное казаческое общество; Терское военное казаческое общество; Волжское военное казаческое общество; военное казачье общество "Центральное казачье войско"; Сибирское военное казаческое общество; Оренбургское военное казаческое общество; Уссурийское военное казаческое общество; Забайкальское военное казаческое общество; Иркутское военное казаческое общество.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/i/status/1513405117067939841
5 ч. ·
На Запоріжчині фермери ведуть посівну кампанію в бронежилетах… Перед ними полями проходять сапери, які знешкоджують міни…
Так Україна ростила свій Залізний Хліб 2022-го року…
Мені ще і помилки виправляти ?
Читай мою відповідь нижче для
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
Витримка:
Чи Ви знаєте...
... що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D1%8F Запорожжя це історичний український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD регіон , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запоріжчина - це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C область , а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F Запоріжжя це є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE місто .
А там дуже дохідливо все написано. Я цитату витягнув. І дуже правильно з точки зору української мови.
Вони чітко розділили поняття назва історичної місцевості і назва адміністративної території.
Ось дивись -я живу в Ів.-Франківську. Адміністративно -на Івано-Франківщині. Історично - на Прикарпатті (або глибше - Галичині).
Моя особиста думка, що вийшло з Запорожжям.
Запорожжя - історична назва території, яка стала одноіменною назвою міста. Але радянські лінгвісти все, як завжди перекрутили - вони завжди українські назви не брали за основу, а брали цю назву російською і перекладали на українську (дебіли кончені - моє призвіще українською - Осадчий (і на російській без змін), а в мене в радянському ще паспорті було Осадчий -російською, Осадчій -українською. І скільки я не сварився - не хотіли міняти).
Абсолютна така ж картина. Вони взяли російською Запорожье і переклали - Запоріжжя. (Блін, у вас там пороги чи поріги?). Далі в справу вступили наші новітні українські "лінгвісти" (взяв в лапки - вони вже багато чого в ********* словнику накрутили "від фонаря") і, згідно правил української мови постановили - Запоріжчина.
Так от, на мою думку, потрібно було б місто назвати правильно на українській мові - Запорожжя.
Тоді і історична назва збереглась (Запорожжя). Ну а адміністративну (по правилам) - вже Запорожчина.
Що скажеш?
Олександрівськ (правильно? - не дивлюсь довідники) москалі назвали в 20-х роках "Запорожье" -начебто правильно. Але добні неправильно перевлали - як і мене в паспорті.
"Запорожчина" - ну так, ріже вухо. Але лінгвістично правильно .
P.S.
Я до пенсії працював у великій корпорації і в мене були підлеглі по всіх обласних (і не тільки) центрах України (були наші філії).
Я коли приїздив в Кривий Ріг - була там симпатична дівчина (зараз в Одесі живе).
Я все до неї жартував: "Лена, я вот не понимаю -есть киевлянки, винничанки, полтавчанки.... а вы девченки кто? - криворожки?" Вона все казала -"та ну Вас" .
Але лінгвістично - правильно.
І місцевість звалась Запорожжя.
Якби була моя воля, я би цей казус виправив так:
1. Назву міста (вже як є - 100 років) лишив би - Запоріжжя.
2. Адміністративну назву області змінив би (з похідної від міста на похідну від місцевості) - ЗапорОжська область.
3. У лігвістичному словнику поставив би виключення із загального правила (це допускається - в багатьох словах назв там є виключення) - не Запорожчина, а Запорожжя.
От і все.
Власна назва міста -Запоріжжя.
Власна назва адміністративної території і історичної місцевості - Запорожжя.
А взагалі - давай припинем це листування.
Я ні на яке право правильності не претендую, крім того, що я достеменно знаю, що більшовики/комуністи вимовляли українське слово спочатку російською, а потім вже ніби російську назву перекладали, як уміли на українську.
А так - "маємо те, що маємо" .
Удачі.
ps.Це просто піз@ець якийто.
Ипут в жопу казака ..аж медальки звякают..
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
Зы два дня назад была годовщина "Битвы при Джубге" с участием казаков
По пеклу гуляет, по пеклу гуляет, По пеклу гуляет кЫзак мАлАдой (донская развеселая)
Кубань Україна була є і буде чули біологічне сміття