Полиция заблокировала активы около 7000 пророссийских компаний в Украине. Речь идет о миллиардах гривен, которые могли бы "спонсировать" войну

Правоохранители заблокировали операции по выводу активов почти 7000 пророссийских компаний, которые могли использоваться в поддержку военных действий в Украине.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины установили, что после военной агрессии в 2014 году РФ начала процесс перерегистрации бенефициаров и использование подконтрольных компаний с регистрацией других стран. Такие действия проводились для маскирования принадлежности компаний к России, то есть сокрытия конечного собственника получения средств, уклонения от уплаты налогов и вообще избегания санкций. Кроме того, такие меры позволили бы контролировать активы и имущество после полномасштабного вторжения.

"Следовательно, чтобы предотвратить выведение средств на счета компаний, зарегистрированных в РФ или подконтрольных стране-агрессору, понимая полный тотальный контроль всех сфер деятельности руководством России и что эти средства могут быть использованы в поддержку военных действий на территории Украины, сотрудники подразделения проводят комплекс превентивных мер", - говорится в сообщении.

Итак, оперативно установлено:

– 3600 украинских компаний, которые в 2021-2022 ввезли из страны агрессора товаров на 215 млрд грн. При этом оплату произвели на сумму 95 млрд. грн. Фактически 120 млрд грн могут быть переведены в компании агрессора по установленным контрактам импорта с Россией;

- 303 субъекта хозяйствования, которые после 2014 года получили более 7,1 млрд грн займа от компаний РФ и постоянно осуществляли выплаты процентов по прибыли. Такие действия свидетельствуют о постоянном влиянии российских компаний, подавлении конкурентоспособности в отраслях экономики Украины, фиктивном доведении до банкротства и вообще возможность вернуть весь заем после полномасштабного вторжения;

- 200 украинских компаний, которые на протяжении 2021-2022 годов вернули более 10,6 млрд грн процентов по контрактам займа в адрес подконтрольным РФ офшорам. Следует отметить, что эти компании минимум 10 лет должны еще выплачивать как проценты, так и тело кредита;

- 3570 украинских компаний, которые в 2021-2022 ввезли из Беларуси товаров на 218 млрд грн и уже произвели оплату 142 млрд грн. Фактически 76 млрд грн может быть переведено в компании Беларуси, которые служили исключительно для маскировки поставок из России и избегания санкций.

В результате своевременного анализа и оперативного реагирования уже поставлены на контроль все операции установленных резидентов и их контрагентов с возможностью дальнейшего блокирования счетов. Кроме того, решается вопрос применения санкций, начала международных расследований, ареста активов в рамках уголовного производства с последующей передачей в управление АРМА и национализацией", - информируют в ДСР.

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