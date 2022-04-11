Энергетики за неделю вернули свет в 49 освобожденных от оккупантов городов и сел Киевщины, - ДТЭК
С 4 по 10 апреля аварийные бригады возобновили электроснабжение 36 тысяч потребителей в 49 городах и селах Киевской области, освобожденных вооруженными силами от российских оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.
"Активные работы проходят в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. Подали напряжение на оборудование водоканала, возобновили электроснабжение больницы и горсовета в Ирпене. Также свет вернули в роддом Ворзеля", - сообщили в компании.
По предварительным оценкам российские оккупанты повредили около 1600 км электросетей области. Данные уточняются, поскольку продолжаются тщательные обследования электросетей. Чтобы быстрее вернуть свет жителям Киевщины, к ремонтам привлекли энергетиков из Киева, Одесской и Днепропетровской областей.
Сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Донецкой области. "Энергетики ДТЭК Донецкие электросети получают возможность ремонтировать линии после того как Вооруженные силы предоставляют разрешение на проведение работ. За прошлую неделю удалось вернуть свет в 46,5 тысяч домов жителей области. В некоторые населенные пункты свет приходилось возвращать 2 и более раз из-за ожесточенных вражеских обстрелов ", – отметили в ДТЭК.
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