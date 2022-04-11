Создала сеть информаторов – получила 13 лет. В г. Ривне осудили женщину за госизмену, - Офис Генпрокурора

Жительница Донецка, действуя по идеологическим мотивам с целью подрыва территориальной целостности и обороноспособности Украины, в 2017 году вместе с другими лицами создала и обеспечила функционирование сети информаторов. Ее участники осуществляли сбор данных по перемещению подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

Известно, что в ходе специального судебного разбирательства гражданка Украины признана виновной в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Она приговорена к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В суде прокурором доказано, что жительница Донецка, действуя по идеологическим мотивам с целью подрыва территориальной целостности и обороноспособности Украины, в 2017 году вместе с другими лицами создала и обеспечила функционирование сети информаторов. Ее участники осуществляли сбор данных по перемещению подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов, задействованных в проведении операции Объединенных сил (АТО) на территории Донецкой области.

"Собранная информация передавалась представителям спецслужб РФ и незаконных вооруженных формирований "ДНР" для проведения артиллерийских обстрелов мест дислокации военных и правоохранительных подразделений Украины на территории Донецкой области. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Управлением СБУ в Ривненской области при оперативном сопровождении области ", – говорится в сообщении.

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