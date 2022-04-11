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Создала сеть информаторов – получила 13 лет. В г. Ривне осудили женщину за госизмену, - Офис Генпрокурора

арешт,жінка

Жительница Донецка, действуя по идеологическим мотивам с целью подрыва территориальной целостности и обороноспособности Украины, в 2017 году вместе с другими лицами создала и обеспечила функционирование сети информаторов. Ее участники осуществляли сбор данных по перемещению подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

Известно, что в ходе специального судебного разбирательства гражданка Украины признана виновной в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Она приговорена к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В суде прокурором доказано, что жительница Донецка, действуя по идеологическим мотивам с целью подрыва территориальной целостности и обороноспособности Украины, в 2017 году вместе с другими лицами создала и обеспечила функционирование сети информаторов. Ее участники осуществляли сбор данных по перемещению подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов, задействованных в проведении операции Объединенных сил (АТО) на территории Донецкой области.

"Собранная информация передавалась представителям спецслужб РФ и незаконных вооруженных формирований "ДНР" для проведения артиллерийских обстрелов мест дислокации военных и правоохранительных подразделений Украины на территории Донецкой области. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Управлением СБУ в Ривненской области при оперативном сопровождении области ", – говорится в сообщении.

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СБУ (19886) государственная измена (1538) Офис Генпрокурора (2465)


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Топ комментарии
+28
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11.04.2022 17:39
+23
Теж про держзраду трохи:


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11.04.2022 17:45
+21
а можна було тварь шлёпнуть по законам военного времени, корми её теперь с бюджета(((
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11.04.2022 17:41
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11.04.2022 17:35 Ответить
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11.04.2022 17:36 Ответить
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11.04.2022 18:46 Ответить
Ну які 13 років, за нею плаче шибениця
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11.04.2022 17:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZlxJ0jtSF1Y
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11.04.2022 17:37 Ответить
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11.04.2022 17:39 Ответить
Это сработает только, если принять Украину в НАТО вместо Венгрии
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11.04.2022 17:43 Ответить
а можна було тварь шлёпнуть по законам военного времени, корми её теперь с бюджета(((
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11.04.2022 17:41 Ответить
Це в жюльки косатої була майже окрема камера, з більш-менш номальною лише однією сусідкою. В цієї тварюки життя в тюрмі/колонії буде далеко не "сплю та їм". Там теж сидять не інопланетяни, а українки. Тож торохтіти ребрами буде регулярно, думаю.
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11.04.2022 20:06 Ответить
а мертвечука випустили...
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11.04.2022 17:41 Ответить
ну он же когда-то выйдет?
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11.04.2022 17:42 Ответить
сегодня задержали, а завтра их самих привлекут "За дискредитацию вс рф"
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11.04.2022 17:51 Ответить
"...мужчіну задєржалі..." "Мужчіну"? Воно - "мужчіна"?
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11.04.2022 18:11 Ответить
ну, можно сказать, - уже нет.....
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11.04.2022 18:45 Ответить
Теж про держзраду трохи:


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11.04.2022 17:45 Ответить
В такому разі вони проти незалежної України, а все інше просто постановка.
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11.04.2022 18:21 Ответить
Семёна Семенченко, который должен был создавать отряды теробороны и организовывать партизанское движение на оккупированных территориях, до сих пор держат в заключении по надуманному обвинению в терроризме.
Cобирались освободить , но после того как приближённое к президенту лицо негласно "попросило" прокурора вмешаться, тот вышел в суд с просьбой продлить содержание Семёна под стражей ещё на два месяца.
Независимый от народа суд сказал: Есть, указание будет выполнено.
Вот такое правосудие в стране, которая мечтает вступить в Евросоюз.
Любого, кто представляет какую либо угрозу существующей власти, могут по заведомо ложному обвинению годами содержать под стражей.
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11.04.2022 18:28 Ответить
небезпечно його звільняти - буде як із савченко. Ото нехай Фрідман йому тигрових креветок передає. Так буде спокійніше, без інформаційних привідів для кацапської пропаганди.
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11.04.2022 18:39 Ответить
Який, нахрен, Эвросоюз? Для цього треба перетрусити ВСЮ владу зверху донизу, а хто це зробить коли мразота чiпляэться за владу як "вошi за кожуха". Ось побачите скiльки "героiв" повилазять, як таргани, що навiть дiйсних Героiв затмарять i засунуть куди подальше. На жаль.
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11.04.2022 18:44 Ответить
Саме для того щоб зрадникам зберегти життя і здоровя ЗЕ з Єрмаком знищили військову прокуратуру і військові суди які б мали займатися зрадниками та військовими злочинцями протягом воєнного часу. У нас цим займається "кишенькова прокуратура ЗЄ" і корумповані суди. Знищуйте падло при "спробі втечі" і досягнете історичної справедливості.
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11.04.2022 17:47 Ответить
А коли затримують інформатора рашистских спецслужб - дєрьмака?
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11.04.2022 17:48 Ответить
Когда Дерьмака,Подоляка,Агрохимию,Баканова,Татарова и других свинособак судить будете?
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11.04.2022 18:06 Ответить
всяким высокопоставленным "кротам" сейчас немного стремно должно быть. потому что у Хйла может быть шарфик, чай или тупо диарея, вдруг. а там неизвестно - может кто решит поиграть в мир дружбу-демократию и все персонажи скопом поедут в гаагу. и будет всякие "я только выполнял приказ, я не участвовал в военных преступлениях" и т.п.
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11.04.2022 20:17 Ответить
А медведчуку всеголиш домашний арест. И то потом помогли уехать из страны.
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11.04.2022 18:08 Ответить
Курва спалилася, тому не встигла взяти участь у мирних перемовинах.
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11.04.2022 18:09 Ответить
Нарешті хоч так почали падли ворухатися що до ворогів України.
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11.04.2022 18:11 Ответить
майна у неї немає, зато обміняють
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11.04.2022 18:37 Ответить
Ну все, мережа кацапських шпигунів знищена, портновцям можна хероя давати... а ми забезпечимо - посмертно
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11.04.2022 18:37 Ответить
Да нет, это совсем не правильно, слишком мягкий приговор для неё, тем более в военное время. В военное время за измену, расстрел применять надо, или же, на крайний случай - пожизненно, а не 13 лет.
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11.04.2022 18:38 Ответить
Чому не дали довічне
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11.04.2022 19:40 Ответить
Там не только сеть информаторов. Там еще и сеть агентов влияния на всех выборах.
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11.04.2022 22:12 Ответить
 
 