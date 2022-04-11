Машиностроительная компания, входящая в состав ДТЭК Энерго, открывает производство на западе Украины

Машиностроительная компания Corum Group бизнесмена Рината Ахметова открыла производственные мощности в Хмельницкой и Волынской областях.

Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Энерго, в состав которой входит Corum Group, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях войны с российскими оккупантами нам удалось оперативно найти альтернативные мощности и частично переместить критически важное для нас производство Corum Group. От оперативной и надежной работы машиностроителей зависит стабильная работа угольных предприятий ДТЭК Энерго, следовательно – наличие света и тепла в домах украинцев. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечивать энергонезависимость страны и приближаем нашу победу преданным трудом", - цитирует пресс-служба слова Ильдара Салеева, генерального директора ДТЭК Энерго.

Специалисты уже начали производство анкеров, противопожарных труб, остатков и звезд – все для обеспечения непрерывной деятельности шахт ДТЭК Энерго и стабильной работы энергосистемы Украины.

В Хмельницком будут производить анкеры и противопожарные трубы – часть продукции Корум Дружковского машиностроительного завода. Сейчас машиностроители настроили процесс производства, провели работы по согласованию конструкторской документации и выпустили первые партии анкеров.

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Производство запчастей горношахтного оборудования (рештаки, звездочки), которые производили на Корум Свет шахтера, будет распределено на промышленных площадках Волынской области. Все подготовительные работы проведены – первые звездочки будут изготовлены и поставлены для нужд шахтеров ДТЭК Энерго уже в мае текущего года.