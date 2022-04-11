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Новости Война
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Машиностроительная компания, входящая в состав ДТЭК Энерго, открывает производство на западе Украины

дтек

Машиностроительная компания Corum Group бизнесмена Рината Ахметова открыла производственные мощности в Хмельницкой и Волынской областях.

Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Энерго, в состав которой входит Corum Group, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях войны с российскими оккупантами нам удалось оперативно найти альтернативные мощности и частично переместить критически важное для нас производство Corum Group. От оперативной и надежной работы машиностроителей зависит стабильная работа угольных предприятий ДТЭК Энерго, следовательно – наличие света и тепла в домах украинцев. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечивать энергонезависимость страны и приближаем нашу победу преданным трудом", - цитирует пресс-служба слова Ильдара Салеева, генерального директора ДТЭК Энерго.

Специалисты уже начали производство анкеров, противопожарных труб, остатков и звезд – все для обеспечения непрерывной деятельности шахт ДТЭК Энерго и стабильной работы энергосистемы Украины.

В Хмельницком будут производить анкеры и противопожарные трубы – часть продукции Корум Дружковского машиностроительного завода. Сейчас машиностроители настроили процесс производства, провели работы по согласованию конструкторской документации и выпустили первые партии анкеров.

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Производство запчастей горношахтного оборудования (рештаки, звездочки), которые производили на Корум Свет шахтера, будет распределено на промышленных площадках Волынской области. Все подготовительные работы проведены – первые звездочки будут изготовлены и поставлены для нужд шахтеров ДТЭК Энерго уже в мае текущего года. 

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) ДТЭК (520)


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Топ комментарии
+3
Спеціалісти знають, що це таке. ДТЕК далі працює для України, слава патріотам!
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11.04.2022 18:07
+3
Крестный папа ДНР и ЛНР решил начать жизнь сначала.
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11.04.2022 18:10
+3
всі все роблять, кожен на своєму місці
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11.04.2022 18:35
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Перевод "зірочок" я осилил, а вот "рештаків" это конечно... Хоть бы сказали зачем оно. Зачем, зачем, для шахты
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11.04.2022 17:59 Ответить
Это часть скребкового конвейера
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11.04.2022 18:03 Ответить
Ну звезды тоже из той же оперы. Если человек ее осилил, то про рештак тоже должен знать)).
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11.04.2022 18:10 Ответить
Я не проти.
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11.04.2022 18:05 Ответить
Спеціалісти знають, що це таке. ДТЕК далі працює для України, слава патріотам!
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11.04.2022 18:07 Ответить
Крестный папа ДНР и ЛНР решил начать жизнь сначала.
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11.04.2022 18:10 Ответить
Якщо відкинунути те, яким чином він отримав перші заводи, та Ахметов, в першу чергу, бізнесмен. Він не політик. В нього як таких ідейних понять немає. Тільки вигода. От він і скуповує політиків і фінансує певні партії для того, щоб лоббіювали вигоду жл я нього.
А от днр - це явно ідея і реалізація рашки. Це хній стиль якраз отакі квазіутворення. А сам Ахметов втратив третину капіталу.
Я не за нього. За об'єктивність
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11.04.2022 19:53 Ответить
Блин, адрес еще скажите.
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11.04.2022 18:11 Ответить
Лучше бы танки производили.
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11.04.2022 18:20 Ответить
всі все роблять, кожен на своєму місці
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11.04.2022 18:35 Ответить
Кому війна, а кому..........................
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11.04.2022 18:33 Ответить
а коломойша нічого не відкрив. все на капітуляцію чекає.
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11.04.2022 19:01 Ответить
мда. не вгадав коломойша, не вгадав.
здати б його в США, так хто ж тоді зеленським управлятиме. хіба єрмак.
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11.04.2022 19:02 Ответить
А попередній власник потужностей куда дівся?
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11.04.2022 19:12 Ответить
для яких шахт мене інтересує?
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11.04.2022 19:28 Ответить
В Павлограде и Покровске
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12.04.2022 10:32 Ответить
 
 