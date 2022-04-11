Российские военные в Мариуполе похитили моряков судна под флагом Либерии, - Денисова
Российские оккупанты в Мариуполе захватили в плен экипаж грузового судна SMARTA под флагом Либерии. Моряков увезли в неизвестном направлении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Hа территории Мариупольского морского торгового порта, военными Российской Федерации были захвачены и вывезены в неизвестном направлении члены экипажа судна SMARTA под флагом Либерии, и находившаяся на борту жена капитана судна. По предварительным данным, они были вывезены в направлении временно оккупированного Донецка", – сказано в сообщении.
Отмечается, что 18 человек являются гражданами Украины, 1 – гражданин Египта. Связи с экипажем и женой капитана нет. Перед захватом моряков российские войска обстреливали судно.
Сообщается, что сухогруз зашел в порт Мариуполя 21 февраля и далее следовал в Турцию. "Однако из-за активной российской военной агрессии он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным к 18-му причалу Мариупольского порта".
"Такими действиями РФ нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантировано статьей 2 Протокола N4 к Конвенции. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", - подчеркнула Денисова.
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ну-ну.
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Явлiнського.
лише депутат на масквє. це не госДура паРашi, де опозицiйних депутатiв нi одного.
а в мiсцевих було декiлька таких виступiв.
Азовці і ВСУ зараз находяться в основному на заводах АЗОВСТАЛІ, орки признали, що штормувати металургійні підприємства нереально. Наші можуть там місяцями сидіти. Басурін заявив, що треба викликати хімічні війська.
а от за відсутність Нептунів зекоманді доведеться відповісти.
як би там люся не тщився.