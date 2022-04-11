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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские военные в Мариуполе похитили моряков судна под флагом Либерии, - Денисова

корабель,ліберія

Российские оккупанты в Мариуполе захватили в плен экипаж грузового судна SMARTA под флагом Либерии. Моряков увезли в неизвестном направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Hа территории Мариупольского морского торгового порта, военными Российской Федерации были захвачены и вывезены в неизвестном направлении члены экипажа судна SMARTA под флагом Либерии, и находившаяся на борту жена капитана судна. По предварительным данным, они были вывезены в направлении временно оккупированного Донецка", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что 18 человек являются гражданами Украины, 1 – гражданин Египта. Связи с экипажем и женой капитана нет. Перед захватом моряков российские войска обстреливали судно.

Сообщается, что сухогруз зашел в порт Мариуполя 21 февраля и далее следовал в Турцию. "Однако из-за активной российской военной агрессии он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным к 18-му причалу Мариупольского порта".

"Такими действиями РФ нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантировано статьей 2 Протокола N4 к Конвенции. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", - подчеркнула Денисова.

Денисова Людмила (996) корабль (2041) Либерия (30) моряки (1079)


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Топ комментарии
+7
А вы сомневались, что так будет? Зеленский слил Мариуполь во время переговоров в Турции
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11.04.2022 18:06
+6
Депутат на россии что не то начал говорить. путлер в ярости
https://www.youtube.com/shorts/qiGTpzJy7zc
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11.04.2022 18:06
+5
Морское пиратство. Рашисты уже не видят берегов. Как и дна.
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11.04.2022 18:08
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...значить порт вже не наш...
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11.04.2022 17:55 Ответить
А вы сомневались, что так будет? Зеленский слил Мариуполь во время переговоров в Турции
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11.04.2022 18:06 Ответить
Значить там сомалійські пірати
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11.04.2022 18:36 Ответить
я так розумію, це картина "згорів сарай -гори і хата"

нас и так не любят, так хоть будет за что!

ну-ну.
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11.04.2022 17:56 Ответить
Ліберія нападе на кацапстан жарт
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11.04.2022 18:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iikDyGQbzOM поміняй ліберію на еритрею
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11.04.2022 18:06 Ответить
Після того як кацапи вигрібуть у нас вони кинуться компенсувати "вялічіє" по маленьким і затишним країнам які мають якісь ресурси. Мародерство це їх усьо! Але якщо вчасно отримають "по сусалам" заповзуть таки у власні *****.
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11.04.2022 18:10 Ответить
Депутат на россии что не то начал говорить. путлер в ярости
https://www.youtube.com/shorts/qiGTpzJy7zc
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11.04.2022 18:06 Ответить
та вони весь час знали що до чого,хенерали їм обіцяли три дні ,а тут вигрібають по повній,але цю розмову все одноне не покажуть по їхньому zомбі ТВ
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11.04.2022 18:16 Ответить
це опозицiйний депутат, один з небагатьох в мосдумi. Мiтрохiн з ЯБЛОКО, один з замiсникiв

Явлiнського.

лише депутат на масквє. це не госДура паРашi, де опозицiйних депутатiв нi одного.

а в мiсцевих було декiлька таких виступiв.
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12.04.2022 00:23 Ответить
Тільки корупція дозволить допомогти армії в Маріуполі. Треба виходити на російских офіцерів на місцях і пропонувати $$$$, питання тільки в суммі, за прохід вантажів.
Азовці і ВСУ зараз находяться в основному на заводах АЗОВСТАЛІ, орки признали, що штормувати металургійні підприємства нереально. Наші можуть там місяцями сидіти. Басурін заявив, що треба викликати хімічні війська.
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11.04.2022 18:07 Ответить
И они будут применят хим.оружие, сомнений нет
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11.04.2022 18:09 Ответить
Морское пиратство. Рашисты уже не видят берегов. Как и дна.
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11.04.2022 18:08 Ответить
Ребят эвакуируйте
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11.04.2022 18:10 Ответить
Пора "Веселого Роджера" считать новым флагом рашистких пиратов
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11.04.2022 18:11 Ответить
А хто ж це так "вчасно" відправив "Сагайдачний" на ремонт і зняв з нього все озброєння? І врешті в кращий традиціях Сєвастополя затопив роззброєний корабель і бухті...
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11.04.2022 18:14 Ответить
дак це "социально близкие" рашистам бандити.
а от за відсутність Нептунів зекоманді доведеться відповісти.
як би там люся не тщився.
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11.04.2022 18:51 Ответить
Сомалійські пірати просто діти порівняно з цими нелюдами.
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11.04.2022 19:50 Ответить
 
 