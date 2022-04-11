В Белгородской области РФ ввели желтый уровень террористической опасности и запретили фейерверки

Желтый уровень террористической опасности был введен в Белгородской области РФ. Документ подписан губернатором региона – Вячеславом Гладковым. Отдельно предполагается запрет на пуск петард, фейерверков и салютов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.

С 11 апреля на территории нескольких приграничных с Украиной районов Воронежской области, а также Брянской и Курской области также введен желтый уровень угрозы. Сделано это "в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов", как ранее заявлял губернатор Курской области Роман Старовойт.

Желтый уровень террористической опасности – это второй уровень из трех по установленной шкале. Он считается "высоким" при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта. Это означает, что в Белгородской, Курской и Брянской областях будут установлены контрольные пункты с военными и полицией. Также будет усилено патрулирование городов и поселков.

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