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Новости Война
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В Белгородской области РФ ввели желтый уровень террористической опасности и запретили фейерверки

область,бєлгород,бєлгородская

Желтый уровень террористической опасности был введен в Белгородской области РФ. Документ подписан губернатором региона – Вячеславом Гладковым. Отдельно предполагается запрет на пуск петард, фейерверков и салютов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.

С 11 апреля на территории нескольких приграничных с Украиной районов Воронежской области, а также Брянской и Курской области также введен желтый уровень угрозы. Сделано это "в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов", как ранее заявлял губернатор Курской области Роман Старовойт.

Желтый уровень террористической опасности – это второй уровень из трех по установленной шкале. Он считается "высоким" при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта. Это означает, что в Белгородской, Курской и Брянской областях будут установлены контрольные пункты с военными и полицией. Также будет усилено патрулирование городов и поселков.

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россия (95467) Белгород (449)


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Топ комментарии
+24
отже,рязанський сахар вже підвезли
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11.04.2022 18:14
+21
https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZVxDthfiGZeZjhPoWSXvIR_FXkqWH-h5g2cE6tti8LdgtB_9ajHIOmX9TIcbxPsYcpQsjKlWHxpHez-Uc7vza2gfMriOj5UUD_AZw2DIFh27GdsUHLndTwa-Uids-UiLMsnQINcZ9lb4Xy175s-qlqHs4jKU5JFn7hTxV0KjVyMIQ&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/ 14 хв ·



Немецкий оборонный концерн Rheinmetall выразил готовность поставить Украине до 50 танков "Leopard 1".
Не касаясь характеристик самих Леопардов, просмакуйте еще раз саму ситуацию.
Немецкие "Леопарды" группы армий "Центр" с железными крестами на бортах будут защищать Украину от русского фашизма.
Ну, признайтесь. Если б я такое написал еще пару лет назад - вы бы меня точно в психушку отправили, а?
Сбылась мечта Проханова.
О, этот дивный новый мир.
Не "Абрамс", конечно, но...
На Леопарде по Красной площади...
Да даже как-то эпичнее!
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11.04.2022 18:18
+13
Вибори у Франції:
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11.04.2022 18:20
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Правила форума Совет форумчан
отже,рязанський сахар вже підвезли
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11.04.2022 18:14 Ответить
Теперь понос по всей области будет, поэтому Желтый уровень ввели.
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11.04.2022 18:28 Ответить
А як же кацапській пердаки? Вибачте....можна прирівняти до феєрверків?
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11.04.2022 18:14 Ответить
желтый приготовится, зеленый бегом все в очередь за сахаром
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11.04.2022 18:14 Ответить
Торнадо приехало? 😁
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11.04.2022 18:15 Ответить
Там всю рашку нужно желтым обозначить, а сам кремль вообще красным с подписью - логово террористов
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11.04.2022 18:16 Ответить
кремль - коричневым
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11.04.2022 19:26 Ответить
ерунда. главное шоб лосям курить не запретили )
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11.04.2022 18:17 Ответить
Ху. Й. Ло должно держать стадо в страхе
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11.04.2022 18:18 Ответить
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11.04.2022 18:29 Ответить
https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZVxDthfiGZeZjhPoWSXvIR_FXkqWH-h5g2cE6tti8LdgtB_9ajHIOmX9TIcbxPsYcpQsjKlWHxpHez-Uc7vza2gfMriOj5UUD_AZw2DIFh27GdsUHLndTwa-Uids-UiLMsnQINcZ9lb4Xy175s-qlqHs4jKU5JFn7hTxV0KjVyMIQ&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/ 14 хв ·



Немецкий оборонный концерн Rheinmetall выразил готовность поставить Украине до 50 танков "Leopard 1".
Не касаясь характеристик самих Леопардов, просмакуйте еще раз саму ситуацию.
Немецкие "Леопарды" группы армий "Центр" с железными крестами на бортах будут защищать Украину от русского фашизма.
Ну, признайтесь. Если б я такое написал еще пару лет назад - вы бы меня точно в психушку отправили, а?
Сбылась мечта Проханова.
О, этот дивный новый мир.
Не "Абрамс", конечно, но...
На Леопарде по Красной площади...
Да даже как-то эпичнее!
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11.04.2022 18:18 Ответить
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11.04.2022 18:19 Ответить
нічний жах русні с 1941ого року, Бугагаа
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11.04.2022 18:21 Ответить
а можно кресты на бортах отреставрировать?
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11.04.2022 18:24 Ответить
Сильно часто сообщают о готовности.... О поставках редко. Наверное военная тайна
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11.04.2022 19:01 Ответить
так и есть. пришли снайперки 12 калибра. прицельная дальность 1.5 км. а об этом ни слова. откуда знаю и куда пощли не скажу. орки только вышли на позиции а тут раз и прилетело. не исключено что хенералов мочили из него.
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11.04.2022 19:20 Ответить
какого калибра? )))))
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11.04.2022 19:30 Ответить
около 12 мм. может 11.5. точно не знаю.
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11.04.2022 19:32 Ответить
чему вы удивляетесь? кольт магнум имеет калибр 40. а это 9,8 мм. и это всего лишь пистолет.
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11.04.2022 19:45 Ответить
Кстати, .50BMG таки по технике. По живому мясу - расход ценного б/к
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11.04.2022 19:31 Ответить
а накуй они нужны!? разве что с ******** на границе поставить но лучше фрицам в зад вернуть
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11.04.2022 20:04 Ответить
Мир задолго до вторжения знал о планах России по Украине и даже о «расстрельных списках». Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, перед началом полномасштабной войны некоторые политики приняли для себя решение о «сдаче Украины».

«Когда мы просили оружие и санкции, нам предлагали… эвакуацию и правительство в Zoom. Когда мы просили разорвать с Россией бизнес-связи, нам говорили, что Киеву осталось три дня», - отметил Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что в своих расчетах Путин оказался прав лишь в том, что ряд западных политиков выражали обеспокоенность и были готовы только к полусанкциям.

Против такого развития событий выступили народ Украины и президент Владимир Зеленский.

Травневі шашлики, а як ми будемо будувати дороги, якщо віддамо гроші армії, дайте протикорабельні ракети (Нептун де?), євакуація (перед війною) була скасована щоб не було корків на дорогах ...........................................................................................................................................................

*****, скільки можна брехати, чим ви краці за кацапську пропаганду?
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11.04.2022 18:19 Ответить
*****, брехуни! То шашлики, то яйця Янєлоху причипили. Він бідний зі своїм оточенням не знає, як Неньку злити, як йожик, і хочеться, і колиться. Гидота.
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11.04.2022 19:17 Ответить
у кацапів zомбі апокаліпсис починається накачування істерії призводить до виходу агресії назовні..
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11.04.2022 18:19 Ответить
Вибори у Франції:
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11.04.2022 18:20 Ответить
потом руки будет с хлоркой мыть? ))))
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11.04.2022 18:33 Ответить
в Белгороде на кладбищах проблема с похоронить - некому копать могилы. Все землекопы халтурят по частному сектору - копают частникам блиндажики.
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11.04.2022 18:21 Ответить
Краще б поносовий ввели.
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11.04.2022 18:23 Ответить
бо войско жыдобурятское непредсказуемое...
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11.04.2022 18:25 Ответить
Блин,а мы так мечтали разгромить Воронеж,но ладно Белгород тоже ничего...
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11.04.2022 18:30 Ответить
Ну, с чего- то же надо начинать...
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11.04.2022 18:51 Ответить
Не "мы", а они (кацапы), а Белгород бомбят уже 24 февраля, ракетами с непредсказуемой траекторией, то есть копытотворными!
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11.04.2022 19:07 Ответить
ой задрыстали пердаки на расеи
ой да задрыстали ...
ой люли-люли ждем *******
да неужто, лю-ли лю-ли..
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11.04.2022 18:31 Ответить
Дизертирів ловлять...
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11.04.2022 18:44 Ответить
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11.04.2022 18:49 Ответить
Накуя тобі той Білгород ватний, у нас самих вати вистачає, не встигаємо палити.
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11.04.2022 19:12 Ответить
Свинособаки не торопитесь, Украинские националисты прежде всего дождутся Украинскую армию, потом вместе будут освобождать оккупированную часть Украины, изгонять вашу свору лишнехромосомных ...
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11.04.2022 19:01 Ответить
Цукор по підвалах вже розклали?
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11.04.2022 19:10 Ответить
Та шож у Бєлгороді фейерверки заборонять? Москва, Петербург метро закривати час...
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11.04.2022 20:23 Ответить
Ссуться? Это ГУД! Теперь вместо "уничтоженных в первые 2 дня" украинских вертолётов будут ещё и ракеты от партнёров - замеряйте откуда надо линять РОSSИЙСКИМ ФАШИСТАМ и их личинкам в полосе 500 КМ от СУВЕРЕННОЙ Украины!
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11.04.2022 20:48 Ответить
 
 