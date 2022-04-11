В Белгородской области РФ ввели желтый уровень террористической опасности и запретили фейерверки
Желтый уровень террористической опасности был введен в Белгородской области РФ. Документ подписан губернатором региона – Вячеславом Гладковым. Отдельно предполагается запрет на пуск петард, фейерверков и салютов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.
С 11 апреля на территории нескольких приграничных с Украиной районов Воронежской области, а также Брянской и Курской области также введен желтый уровень угрозы. Сделано это "в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов", как ранее заявлял губернатор Курской области Роман Старовойт.
Желтый уровень террористической опасности – это второй уровень из трех по установленной шкале. Он считается "высоким" при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта. Это означает, что в Белгородской, Курской и Брянской областях будут установлены контрольные пункты с военными и полицией. Также будет усилено патрулирование городов и поселков.
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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall выразил готовность поставить Украине до 50 танков "Leopard 1".
Не касаясь характеристик самих Леопардов, просмакуйте еще раз саму ситуацию.
Немецкие "Леопарды" группы армий "Центр" с железными крестами на бортах будут защищать Украину от русского фашизма.
Ну, признайтесь. Если б я такое написал еще пару лет назад - вы бы меня точно в психушку отправили, а?
Сбылась мечта Проханова.
О, этот дивный новый мир.
Не "Абрамс", конечно, но...
На Леопарде по Красной площади...
Да даже как-то эпичнее!
По его словам, перед началом полномасштабной войны некоторые политики приняли для себя решение о «сдаче Украины».
«Когда мы просили оружие и санкции, нам предлагали… эвакуацию и правительство в Zoom. Когда мы просили разорвать с Россией бизнес-связи, нам говорили, что Киеву осталось три дня», - отметил Подоляк.
Советник главы ОП добавил, что в своих расчетах Путин оказался прав лишь в том, что ряд западных политиков выражали обеспокоенность и были готовы только к полусанкциям.
Против такого развития событий выступили народ Украины и президент Владимир Зеленский.
Травневі шашлики, а як ми будемо будувати дороги, якщо віддамо гроші армії, дайте протикорабельні ракети (Нептун де?), євакуація (перед війною) була скасована щоб не було корків на дорогах ...........................................................................................................................................................
*****, скільки можна брехати, чим ви краці за кацапську пропаганду?
ой да задрыстали ...
ой люли-люли ждем *******
да неужто, лю-ли лю-ли..