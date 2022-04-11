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Новости Война
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Десантникам, отправляющимся на восточный фронт, отправили бронежилеты и кевларовые шлемы – Порошенко. ФОТО

порошенко

Бойцам бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, которая отправляется на восточный фронт, переданы сотни бронежилетов четвертого класса защиты и кевларовые шлемы.

Об этом сообщил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Отправили сегодня очередную партию военного снаряжения воинам, которые отправляются на восточный фронт. Сейчас там - горячее. Мы помогали защитникам Киева, когда враг стоял на подступах к столице. Сегодня наша обязанность - поддержать наших героев на Востоке", - подчеркнул Порошенко.

Десантникам, отправляющимся на восточный фронт, отправили бронежилеты и кевларовые шлемы – Порошенко 01
Десантникам, отправляющимся на восточный фронт, отправили бронежилеты и кевларовые шлемы – Порошенко 02

"Сотни бронежилетов из финской стали четвертого класса защиты. И кевларовые шлемы - лучшие для бойцов Десантно-штурмовых войск. Уже сегодня благодаря ОО "Дело Громад" этот самый ценный груз - потому что он защищает жизнь и здоровье - будет доставлен нашим воинам", - сообщил политик.

Десантникам, отправляющимся на восточный фронт, отправили бронежилеты и кевларовые шлемы – Порошенко 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ передано 51 тыс. бронежилетов 4 класса защиты. Впереди еще много испытаний, - Резников

С начала российского вторжения Порошенко патронирует 206 батальон территориальной обороны, который после защиты столицы получил новое боевое задание, а также другие добровольческие подразделения терробороны и Вооруженных Сил. За это время украинские бойцы получили сотни пулеметов ПКМ, бронированные пикапы, несколько тысяч высококачественных бронежилетов, другое военное снаряжение.

Порошенко Петр (19597) Бронежилет (131) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+110
У 2022-му несподівано з'ясувалось, що за п'ять років Порошенко створив кращу армію Європи.
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11.04.2022 18:53
+78
Завжди було цікаво, чому доларовий мультимільйонер зеленський не пожертвував жодної копійки українцям ні під час ковіду, ні під час війни. Може тому, що для нього ковід і війна - це способи прібірахлітся на людському горі?
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11.04.2022 18:48
+72
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11.04.2022 18:58
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Можеш і ти так пропіаритись для якоїсь бригади- будуть вдячні
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11.04.2022 19:35 Ответить
Всі би так піарились, то вже би і стелси понакупляли б.
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11.04.2022 19:37 Ответить
Докази можна?
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11.04.2022 19:36 Ответить
Шановне паньство!!! Не нагнітайте зараз ситуацію, бо ми ще не перемогли і тому нам треба бути єдиними, бо інакше внутрішні чвари нас зїдять зсередини. Ми всі все добре памятаємо хто і що робив, а також де були депутати Слуги Народу перед початком війни... Головне зараз Перемога, а далі ми всім їм пригадаємо і спитаємо...
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11.04.2022 19:35 Ответить
Неначасі , бовінженевтік
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11.04.2022 20:49 Ответить
Так не на часі!!!! Якщо Ви то не розумієте, то мені вас шкода...
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11.04.2022 21:15 Ответить
Може не треба ляпати - хто куди "направляється"?
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11.04.2022 19:42 Ответить
А ти часом не забув ,що зезрадниками кошти Порошенко заблоковані.
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11.04.2022 20:17 Ответить
зебил, напомни - сколько там клован дал на ЗСУ?
0 грн, 0 копеек, верно?
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11.04.2022 19:59 Ответить
п.с. Super Gut
Завжди було цікаво, чому доларовий мультимільйонер зеленський не пожертвував жодної копійки українцям ні під час ковіду, ні під час війни.
Може тому, що для зеленського ковід і війна - це способи прібірахлітся на людському горі?
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11.04.2022 20:01 Ответить
Зеленський просто чесний і відосики знімає там де щось робиться тільки за бюджетні гроші)
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11.04.2022 21:59 Ответить
Дякуємо!
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11.04.2022 20:00 Ответить
Пусть это традиционный Петин PR без которого он жить не может. Но он оказывает реальную и необходимую помощь ВСУ. А где все остальные, не менее (а то и более) обеспеченные граждане олигархи?
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11.04.2022 20:27 Ответить
Дякуємо!
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11.04.2022 20:47 Ответить
Та передайте хоч щось 60-й бригаді "мобіків" на південь.
Нормальні бронежилети та хоча б форму.
Вони вже воюють!
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11.04.2022 20:47 Ответить
Термін запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання у справі про «вугільну держзраду» Петра Порошенка закінчився (ще 19.03) і його не продовжували. І не продовжать, бо справа надумана та безглузда. Наразі всі працюємо на перемогу.

Олег Шарп, https://t.me/Sharpreview/12623 15:23
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11.04.2022 20:51 Ответить
Петре Олексійовичу , не звертайте уваги на різного роду ботів , які Вам цвікають щось про піар , бо головне не в цьому белькотінні зелених потвор ,а в тому , що Вам величезна подяка від наших бійців , які отримали ВСЕ ,
що потрібно для захисту свого життя !!😠
Слава Україні !!
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11.04.2022 20:58 Ответить
"Какова наша цель? Я могу ответить одним словом: это победа, победа, во что бы то ни стало, победа вопреки всему ужасу, победа, какой бы долгой и трудной ни была дорога; ибо без победы нет выживания".
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11.04.2022 21:06 Ответить
Самолеты пусть купит этот жлоб.
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21.04.2022 15:26 Ответить
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