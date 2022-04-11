Десантникам, отправляющимся на восточный фронт, отправили бронежилеты и кевларовые шлемы – Порошенко. ФОТО
Бойцам бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, которая отправляется на восточный фронт, переданы сотни бронежилетов четвертого класса защиты и кевларовые шлемы.
Об этом сообщил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Отправили сегодня очередную партию военного снаряжения воинам, которые отправляются на восточный фронт. Сейчас там - горячее. Мы помогали защитникам Киева, когда враг стоял на подступах к столице. Сегодня наша обязанность - поддержать наших героев на Востоке", - подчеркнул Порошенко.
"Сотни бронежилетов из финской стали четвертого класса защиты. И кевларовые шлемы - лучшие для бойцов Десантно-штурмовых войск. Уже сегодня благодаря ОО "Дело Громад" этот самый ценный груз - потому что он защищает жизнь и здоровье - будет доставлен нашим воинам", - сообщил политик.
С начала российского вторжения Порошенко патронирует 206 батальон территориальной обороны, который после защиты столицы получил новое боевое задание, а также другие добровольческие подразделения терробороны и Вооруженных Сил. За это время украинские бойцы получили сотни пулеметов ПКМ, бронированные пикапы, несколько тысяч высококачественных бронежилетов, другое военное снаряжение.
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Завжди було цікаво, чому доларовий мультимільйонер зеленський не пожертвував жодної копійки українцям ні під час ковіду, ні під час війни.
Може тому, що для зеленського ковід і війна - це способи прібірахлітся на людському горі?
Нормальні бронежилети та хоча б форму.
Вони вже воюють!
Олег Шарп, https://t.me/Sharpreview/12623 15:23
що потрібно для захисту свого життя !!😠
Слава Україні !!