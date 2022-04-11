Десантникам, отправляющимся на восточный фронт, отправили бронежилеты и кевларовые шлемы – Порошенко. ФОТО

Бойцам бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, которая отправляется на восточный фронт, переданы сотни бронежилетов четвертого класса защиты и кевларовые шлемы.

Об этом сообщил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Отправили сегодня очередную партию военного снаряжения воинам, которые отправляются на восточный фронт. Сейчас там - горячее. Мы помогали защитникам Киева, когда враг стоял на подступах к столице. Сегодня наша обязанность - поддержать наших героев на Востоке", - подчеркнул Порошенко.





"Сотни бронежилетов из финской стали четвертого класса защиты. И кевларовые шлемы - лучшие для бойцов Десантно-штурмовых войск. Уже сегодня благодаря ОО "Дело Громад" этот самый ценный груз - потому что он защищает жизнь и здоровье - будет доставлен нашим воинам", - сообщил политик.

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С начала российского вторжения Порошенко патронирует 206 батальон территориальной обороны, который после защиты столицы получил новое боевое задание, а также другие добровольческие подразделения терробороны и Вооруженных Сил. За это время украинские бойцы получили сотни пулеметов ПКМ, бронированные пикапы, несколько тысяч высококачественных бронежилетов, другое военное снаряжение.