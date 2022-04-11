Украина получила от Швеции 44,5 млн евро, это поможет финансировать гуманитарные направления, – Министерство финансов

Украина получила от Швеции 44,5 млн евро через Всемирный банк в рамках Соглашения о ссуде "Дополнительный заем для Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Украина получила от Международного банка реконструкции и развития очередной транш на 44,5 млн евро в рамках Соглашения о ссуде "Дополнительная ссуды для Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления".

"Мы благодарны государству Швеция, а также другим нашим европейским партнерам за весомую финансовую поддержку, которую мы получаем, в частности, через инструменты Всемирного банка. Она чрезвычайно важна в условиях военного времени. Такая помощь позволит Украине усилить финансирование социально-гуманитарных направлений и позволит обеспечить макрофинансовое равновесие нашего государства", - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

В рамках Соглашения данный заем от МБРР предоставляется на бюджетную поддержку для обеспечения первоочередных социальных расходов, а также расходов на здравоохранение.