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Новости Поддержка Украине
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Украина получила от Швеции 44,5 млн евро, это поможет финансировать гуманитарные направления, – Министерство финансов

швеція

Украина получила от Швеции 44,5 млн евро через Всемирный банк в рамках Соглашения о ссуде "Дополнительный заем для Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Украина получила от Международного банка реконструкции и развития очередной транш на 44,5 млн евро в рамках Соглашения о ссуде "Дополнительная ссуды для Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления".

"Мы благодарны государству Швеция, а также другим нашим европейским партнерам за весомую финансовую поддержку, которую мы получаем, в частности, через инструменты Всемирного банка. Она чрезвычайно важна в условиях военного времени. Такая помощь позволит Украине усилить финансирование социально-гуманитарных направлений и позволит обеспечить макрофинансовое равновесие нашего государства", - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

В рамках Соглашения данный заем от МБРР предоставляется на бюджетную поддержку для обеспечения первоочередных социальных расходов, а также расходов на здравоохранение.

Минфин (1556) Швеция (1001) Марченко Сергей (298)


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я думаю, зекоманда уже аж заколдобилась від можливостей крадівництва на фоні війни. через те арестовичу і дали команду розказувати, що війна це надовго.
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11.04.2022 18:58 Ответить
Ещё надо чтобы Швеция контролёра прислала.
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11.04.2022 18:59 Ответить
спасибо шведам.
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11.04.2022 19:01 Ответить
за каждым импортным шекелем в офисе наблюдать через микроскоп...
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11.04.2022 19:01 Ответить
А можно взять эту помощь одним дивизионом "Арчеров"?? Один "Арчер" стоит 4 миллиона евро. Еще миллионов 12 останется на б/к.
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11.04.2022 19:04 Ответить
 
 