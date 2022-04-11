За сегодняшний день работники ГСЧС обнаружили еще 7 погибших под завалами в Бородянке. ФОТОрепортаж

6-й день в Бородянке работают службы ГСЧС, к сожалению, под завалами продолжают находить тела погибших

Об этом сообщают в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"11 апреля в ходе разборки завалов двух многоэтажных жилых домов обнаружены тела 7 человек. К работам привлечены 226 человек и 42 единицы техники, а также 40 добровольцев из Киева", - говорится в сообщении спасателей.

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С начала проведения работ из-под завалов достали тела 19 погибших. Работы продолжаются.