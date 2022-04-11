За сегодняшний день работники ГСЧС обнаружили еще 7 погибших под завалами в Бородянке. ФОТОрепортаж
6-й день в Бородянке работают службы ГСЧС, к сожалению, под завалами продолжают находить тела погибших
Об этом сообщают в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"11 апреля в ходе разборки завалов двух многоэтажных жилых домов обнаружены тела 7 человек. К работам привлечены 226 человек и 42 единицы техники, а также 40 добровольцев из Киева", - говорится в сообщении спасателей.
С начала проведения работ из-под завалов достали тела 19 погибших. Работы продолжаются.
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Детали: «Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 г.», - сообщил Илья Пономарев (https://www.facebook.com/iponomarev/posts/10160053534920802) со ссылкой на свои источники.
Сурков был куратором от кремля т.н. "Л/ДНР".
По мнению Суркова, современной Украины «не существует», а вместо неё есть «украинство», которое, по мнению Суркова, является «расстройством умов».
Сурков заявлял, что единственный способ поддержания взаимодействия Украины и россии - есть «принуждение силой к братским отношениям».
https://www.youtube.com/watch?v=Z9B1LJRgmUY