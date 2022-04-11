Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 11 апреля
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 11 апреля
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке ГШ ВСУ.
В сообщении отмечается: "Продолжается сорок седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению
Враг не отказывается от планов полного захвата территории Донецкой и Луганской областей.
На Слобожанском направлении противник продолжает частично блокировать город Харьков, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.
В районе города Изюм оккупанты пытаются удержать ранее захваченные рубежи.
На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался штурмовать город Северодонецк, успеха не имел. При обстреле Попасной применил тактический ракетный комплекс "Точка-У". Попытки продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения успеха не имели.
В городе Мариуполь противник производит штурмовые действия в отдельных районах города.
На Южнобугском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области. В подразделениях противника наблюдаются не единичные случаи дезертирства.
Оккупационные войска пытаются проводить мероприятия информационно-психологического воздействия на жителей Херсона и области. Для этого осуществляют распространение информационных бюллетеней, где приводится искривленная информация о ходе боевых действий, собственное обоснование так называемой "специальной военной операции" российских оккупантов, навязывающих гражданам Украины оформление социальных выплат, в частности пенсий в соответствии с нормами и правилами установленными в Российской Федерации, осуществляют распространение информации относительно российских телеграм-каналов, в которых распространяется якобы "достоверная" информация.
На временно занятых территориях Запорожской области действуют мобильные патрули и посты из числа мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.
С целью оперативного восполнения потерь подразделений своих войск оккупационные власти объявили в Луганске очередную волну мобилизации лиц мужского пола до 65 лет. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам для выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы.
Вместе с тем, в Алчевске, с началом боевых действий, среди мобилизованных местных жителей безвозвратные потери составляют более 300 человек. В больницу в Донецке с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших.
Среди личного состава оккупационных подразделений на временно оккупированной территории автономной республики Крым распространяется информация, что Вооруженные Силы планируют контрнаступление в Херсонской области с возможностью развития успеха и мероприятия на Крымский полуостров".
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від https://www.facebook.com/andrij.kharuk?__cft__[0]=AZW7RIXMG8VrOigJMk29yseY3wqkfhR5rZK7o7Ta3KbibPROn4llS8CYBzpUDJbcdPtTXPdxNh-eu5YkyO3DDworf5wW0BIRjzVO0XLet-gUcrpPEPrcrYkwa_E_e6KmOug&__tn__=-]K-R Андрій Харук
1 квітня в Луганські обл. був збитий черговий м-скальский гелікоптер. Подія, здавалося б, цілком рядова, якби не два чинники. По-перше, ймовірно це було першим успішним застосуванням нашими бійцями ПЗРК «Старстрік», а по-друге - це перше підтверджене знищення в повітрі бойового вертольота Мі-28Н. На відміну від «колеги» Ка-52, який частенько мелькає в українському небі і регулярно збивається нашою ППО, Мі-28Н фігурував лише в одному-двох епізодах на самому початку повномасштабного втогнення козломордих. Пізніше два таких вертольота стали «героями» однієї з серій документального серіалу «Чорнобаївка» - поряд з іншими пошкодженими гелікоптерами, їх тягли вантажівками в Крим. І ось десь тижні два, як Мі-28Н почали частіше мелькати над Донбасом. Один з них і домелькався 1 квітня...
Що ж це за «аналоховнєт» і чому він так неохоче вводится м-скалями в бій? Спробуємо розібратись. Так само, як і Ка-52, Мі-28 створювався на конкурс на новий бойовий вертоліт для заміни Мі-24. Про цей конкурс я вже згадував у розповіді про Ка-52, нагадаю лише, що замість єдиного вертольота м-скалі взяли на озброєння одразу три: Ка-52, Мі-28Н і Мі-35М. А щодо часових параметрів - назву лише дві дати: грудень 1976 р. - оголошення конкурсу; січень 2008 р. - постачання перших серійних Мі-28Н. Тобто, процес створення цього гелікоптера зайняв понад 30 років! За цей час довелось радикально перепроєктувати комплекс бортового радіоелектронного обладнання (БРЕО), замінити головний редуктор і внести ще цілий ряд змін. Зрозуміло, власними силами м-скалі не справились. Вгадайте, хто проєктував і постачав для Мі-28 радіопаратуру наведення ракет (її антена знаходиться в характерному довгому «носі»)? Та-даммм! Львівський державний завод «ЛОРТА»... А двигуни? Запорізьке об'єднання «Мотор-Січ»... Щоправда, з горем, з бідою, але козломорді спромоглись локалізувати виробництво цих комплектуючих у себе.
Конструктори Мі-28, без сумніву, надихались американським «Апачем»: м-скальський вертоліт вийшов дуже схожим на заокеанський прототип. От тільки... в півтора рази важчим. Ну, ви ж пам'ятаєте, що радянські мікросхеми - найбільші у світі?
Випускає Мі-28Н завод «Роствертол» в Ростові-на-Дону, а постачаються вони, головним чином, в полки і бригади в європейській частині шишкостану. Першими їх отримали 487-й полк в Будьонновську і 55-й в Кореновську (Південний ВО). У 2014-му, після окупації Криму, кілька Мі-28Н передали в 39-й полк у Джанкої. Пізніше такі вертольоти отримала 15-та бригада в Острові (Псковська обл.) і 549-й полк під Санкт-Петербургом - обидві частини належать до Західного ВО. На їх комплекутвання пішли Мі-28Н першої партії (97 штук).
Ті з читачів, хто ще застав совдєпію, пам'ятають різницю між товарами для внутрішнього споживання і для експорту. Ті ж самі «експортні жигулі» були мрією советського автолюбителя. Така ж ситуація складалась і з Мі-28: експортний варіант Мі-28НЕ для Алжиру був значно кращий, ніж скрєпний Мі-28Н. По-перше, в кабіні оператора встановили другий комплект органів управління. Тепер в разі поранення пілота він міг взяти управління на себе, а, крім того, спрощувалось освоєння вертольота молодими пілотами (інструктор займав місце оператора і в разі потреби міг підстрахувати курсанта). Цікаво, що на старому Мі-24 було подвійне управління, а ось на Мі-28 від нього відмовились. Крім того, експортний варіант на додачу до оптико-електронної станції отримав ще й радар міліметрового діапазону. М-скалі сказали: «Ні фіга собі! Ми теж хочемо!!!», і у 2016 р. замовили 24 вертольоти Мі-28УБ з подвійним управлінням і радаром. Тобто, в рашкостані РЛС спочатку з'явилась на навчально-бойовому варіанті, а бойові Мі-28Н її не мають.
У 2019-2020 рр. ваздушна-касмічєскіє сіли отримали вісім передсерійних вертольотів Мі-28НМ. Вони зовні відрізняються відсутністю «носа» зі антеною станції наведенні ракет, оскільки замість ракет «Атака-ВН» з радіокомандним наведенням озброюються ПТКР «Атака-ВМ» з лазерним наведенням. Виробництво цього варіанту триває.
Отже, чому ж Мі-28Н нечасто з'являються в українському небі? Річ у тім, що цей «аналоховнєт» відзначається унікальною навіть для іздєлій козломордих мастєрових ненадійністю. Головні його слабкі місця - це БРЕО і головний редуктор. Через їхні численні поломки частка справних Мі-28Н в ескадрильях коливається в межах 40% - а прийнятним вважається показник хоча б 60-70%...
Басурін с дири заявив, що треба викликати хімічні війська)))
Владі треба налічку якось $$$$ передати в Маріуполь, хай Азовці купують ********** у орків. так робили чеченці в 90-ті.