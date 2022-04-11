Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 11 апреля

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 11 апреля

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке ГШ ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжается сорок седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению

Враг не отказывается от планов полного захвата территории Донецкой и Луганской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает частично блокировать город Харьков, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.

В районе города Изюм оккупанты пытаются удержать ранее захваченные рубежи.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался штурмовать город Северодонецк, успеха не имел. При обстреле Попасной применил тактический ракетный комплекс "Точка-У". Попытки продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения успеха не имели.

В городе Мариуполь противник производит штурмовые действия в отдельных районах города.

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На Южнобугском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области. В подразделениях противника наблюдаются не единичные случаи дезертирства.

Оккупационные войска пытаются проводить мероприятия информационно-психологического воздействия на жителей Херсона и области. Для этого осуществляют распространение информационных бюллетеней, где приводится искривленная информация о ходе боевых действий, собственное обоснование так называемой "специальной военной операции" российских оккупантов, навязывающих гражданам Украины оформление социальных выплат, в частности пенсий в соответствии с нормами и правилами установленными в Российской Федерации, осуществляют распространение информации относительно российских телеграм-каналов, в которых распространяется якобы "достоверная" информация.

На временно занятых территориях Запорожской области действуют мобильные патрули и посты из числа мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

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С целью оперативного восполнения потерь подразделений своих войск оккупационные власти объявили в Луганске очередную волну мобилизации лиц мужского пола до 65 лет. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам для выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы.

Вместе с тем, в Алчевске, с началом боевых действий, среди мобилизованных местных жителей безвозвратные потери составляют более 300 человек. В больницу в Донецке с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших.

Среди личного состава оккупационных подразделений на временно оккупированной территории автономной республики Крым распространяется информация, что Вооруженные Силы планируют контрнаступление в Херсонской области с возможностью развития успеха и мероприятия на Крымский полуостров".

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