Украина получила танки от нескольких стран Запада, - Пентагон

Соединенные Штаты подтвердили передачу Вооруженным силам Украины танков группой стран во главе с Чехией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Танки на помощь Украине отправили ряд стран, еще несколько государств изучают эту возможность. Подробностями поделился чиновник Пентагона.

"Определенное количество танков передали Украине ряд стран. Это танки, с которыми они знают, как обращаться. В основном Т-72", – объяснил представитель американского Минобороны на условиях анонимности.

Зато оборонный концерн Rheinmetall готов отправить Украине в 50 танков Leopard 1, а также в 60 БМП типа Marder. Согласие на поставку должно предоставить правительство Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин, вероятно, отказался от цели захватить Киев, – глава Пентагона Остин