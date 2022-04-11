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Украина получила танки от нескольких стран Запада, - Пентагон

пентагон

Соединенные Штаты подтвердили передачу Вооруженным силам Украины танков группой стран во главе с Чехией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Танки на помощь Украине отправили ряд стран, еще несколько государств изучают эту возможность. Подробностями поделился чиновник Пентагона.

"Определенное количество танков передали Украине ряд стран. Это танки, с которыми они знают, как обращаться. В основном Т-72", – объяснил представитель американского Минобороны на условиях анонимности.

Зато оборонный концерн Rheinmetall готов отправить Украине в 50 танков Leopard 1, а также в 60 БМП типа Marder. Согласие на поставку должно предоставить правительство Германии.

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оружие (10210) Пентагон (1451) танк (2253)


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Топ комментарии
+58
Давайте ще німецькі леопарди і каски. Щоб русаків інфаркт вже на кордоні хапав.
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11.04.2022 19:29
+41
Ми навіть хрести на борту замальовувать не будем ...
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11.04.2022 19:32
+13
Тут вопрос двоякий. А Т 64, которые у нас снимают с консервации лучше? Там все менять нужно от двигателя до радиостанций. Хорошо поляки и чехи танки свои Т-72 дают, которые в хорошем состоянии(вроде бы) и в обвесе современном.
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11.04.2022 19:35
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Давайте ще німецькі леопарди і каски. Щоб русаків інфаркт вже на кордоні хапав.
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11.04.2022 19:29 Ответить
Леопарды такое....Турецкие Леопарды в Сирии против Курдов себя шо-то не показали, понесли потери от легкой пехоты и их Турки больше не применяли. Хрензна, може, из Турок танкисты просто никакие, но все-таки.
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11.04.2022 19:31 Ответить
Тут вопрос двоякий. А Т 64, которые у нас снимают с консервации лучше? Там все менять нужно от двигателя до радиостанций. Хорошо поляки и чехи танки свои Т-72 дают, которые в хорошем состоянии(вроде бы) и в обвесе современном.
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11.04.2022 19:35 Ответить
Ну так, дареному коню в зубы не смотрят. С другой стороны - именно сейчас лучше бы уж Т-72 из Польши, чем Леопарды, бо времени переучивать танкистов просто нет.
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11.04.2022 19:38 Ответить
Мы не знаем что хотят поставлять - количество, ремкомплекты, боекомплекты, состояние техники, обучение и пр. Если знать что предлагают немцы - легче будет понять нужно или нет.
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11.04.2022 19:41 Ответить
То, что вы пишите, ерунда.
это немецкая пресса
Немецкая группа вооружений Rheinmetall хочет поставить в Украину десятки боевых танков.В кратчайшие сроки возможны тренировки на машинах Leopard 1.
Согласно информации, украинские военные могут быть обучены использованию Leopard 1 в течение нескольких дней. По его словам, обязательным условием для этого является то, что это подготовленные военные кадры.
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11.04.2022 20:33 Ответить
Wy Niemcy szmaciarze kolaboranci Putina 2 miesiace sie zastanawiacie nad pomocą, sankcje dogadujecie z Putinem i tylko chcecie robić interesy na ludzkim cierpieniu. Swołocz niemiecka.
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11.04.2022 20:41 Ответить
Дівчатка, не сваріться.
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11.04.2022 21:03 Ответить
На фото - без динамічного захисту нібито. Можна з РПГ-7 і мухи підбивати.
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11.04.2022 19:39 Ответить
так голі,бачив теж
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11.04.2022 19:54 Ответить
древній Леопард-1 це рівень такого ж древнього ровесника Т-62 - згодиться хіба що блокпости десь на Волині чи біля Придністров'я укріпити - на Донбасі в атаку на таких не підеш
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11.04.2022 20:02 Ответить
Дрєвній Леопард-1, це то, що могли б створити совкові канструктари, років через 50
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11.04.2022 20:45 Ответить
наши старые т-64 видимо и ломаются очень часто. По крайней мере это как то обьясняет, что судя по ресурсу с фотографиями техники, то у нас брошеных т-64 примерно столько же, сколько уничтоженых. Учитывая знаменитую немецкую педантичность, то можно надеяться, что немецкие танки будут в полном порядке
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11.04.2022 20:03 Ответить
Т-64 зачастую выходят из строя по вине нерадивого экипажа.Дв-ль 5ТДФ очень не любит перегрева и некачественного ДТ,т.к. является двухтактным высокооборотистым.Холостой ход на нем устанавливается 1500 об/мин,а на дв.В-46 танка Т-72,600-800 об/мин.Хотя, в результате длительного и нерадивого хранения вину экипажа в поломках машины можно исключить..
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11.04.2022 20:34 Ответить
Краще ніж нічого. Так напевно..
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11.04.2022 19:38 Ответить
Новасті расія-1
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11.04.2022 20:44 Ответить
Ми навіть хрести на борту замальовувать не будем ...
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11.04.2022 19:32 Ответить
Пердаки порвет на расеи)))) нуточнафашисти!! Обвес на танки и сами поставим. Єти уже хоть едут сами. Да и ждать от Польши Лео , как просить у соседа машину и потом и жену)))) А вот бундесвер мог бы что-то получше Мардеров предложить
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11.04.2022 19:57 Ответить
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11.04.2022 20:24 Ответить
Треба думка «експертів» - хіба леопарди 1 це хороші танки? По відгуках то вони у рази гірші і старіші за Т72
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11.04.2022 19:31 Ответить
Будь які Леопарди , краще за - нічого . .
Не думаєте ж ви що німці віддають нам погані Леопарди а собі залишають хороші Т 72 . ?
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11.04.2022 19:38 Ответить
У немцев их давно нет на вооружении. У них Леопард 2.
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11.04.2022 19:41 Ответить
Танк не хуже т-72,но :
крупнее ,больше цель
запчасти ?
нет активной брони
нет КАЗ (его правда нет и на наших ,хоть и продаем туркам и полякам)
снаряды и патроны?
в каком состоянии?
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11.04.2022 19:39 Ответить
бывших в употреблении танков «Леопард 1».
Речь идет о танках из запасов армий разных стран.
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11.04.2022 19:50 Ответить
да без запчастей это одноразовый - ну так все равно их хотели утилизировать да и доноры никто не отменял
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11.04.2022 23:10 Ответить
Леопард 1 довольно старый танк, выпускался до 1980 года. Хотя есть неплохие более поздние модификации, но всё же он хуже более современного т-72.
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11.04.2022 19:40 Ответить
У Леопарда намного лучше пушка. Из неё можно попасть довольно далеко.
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11.04.2022 20:36 Ответить
Леопард-1 десь на рівні останніх модифікацій Т-90
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11.04.2022 20:49 Ответить
Ага, а Тигр-ІІ - на рівні т-64?
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11.04.2022 20:52 Ответить
Ні, Тигр-2 як раз робився наспіх і мав безліч проблем.
Звісно всього цього немає в танчіках, з яких дебіли беруть свої "знання" про техніку
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11.04.2022 20:59 Ответить
Я чудово знаю як робився Королевський Тигр. Ви іронії не побачили?
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11.04.2022 21:05 Ответить
Я не бачу іронії в порівнянні "Тигр-ІІ - на рівні т-64" у відповідь на порівняння Леопард-1 з Т-72БУ/90. Я бачу лише недостатню обізнаність.
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12.04.2022 11:56 Ответить
Нет. Це стары танки. Новые модификации это леопард 2А7 Самые крутые которые. И которыми в Афгание воевали немцы и американцы.
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11.04.2022 19:42 Ответить
Леопарды почему-то очень хорошо в Сирии горели вроде, поражаемые не самыми современными ПТ средствами.
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11.04.2022 21:08 Ответить
Тигров могут потом дать, когда леопарда освоим😁
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11.04.2022 19:43 Ответить
у Т72 пушка гладкоствольная, мощная как дробовик, но также и стреляет-только перед собой, точности никакой, как артилерию использовать не возможно, т.е., танки приезжают на поле боя и их сжигают прямо на месте.А у немецкого танка с нарезкой пушка,и с левой резьбой, можно стрелять"из-за" угла, ето важно, посколько артсистем не хватает, противотанковьіх средств достаточно у сторон, и танки надо беречь
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11.04.2022 20:11 Ответить
Гірше за Т-72 - немає нічого
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11.04.2022 20:47 Ответить
спасибі і за це.
імпотенти.
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11.04.2022 19:33 Ответить
Це не за спасибі я так зрозумів.
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11.04.2022 19:40 Ответить
зараз танк це як кінь в 1941 ому . Ракети ракети й ще раз ракети від NLAW до тамагавка
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11.04.2022 19:44 Ответить
Забули кацапів згадати,а вони нам біля 180 танків поставили, беріть приклад!
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11.04.2022 19:48 Ответить
Леопард 1 такого не нужно! Танк никакой. Первая партия танков выпущена немецкой фирмой Krauss-Maffei Wegmann в Мюнхене в сентябре 1965 года. Бронирование как башни, так и корпуса крайне слабое, что в сочетании с небольшими углами наклона брони значительно снижает живучесть танка.

Боевая масса, т
42.4

Экипаж, чел
4

Удельная мощность, л.с./т
19.6

Удельное давление на грунт, кг/см2
0.87

Максимальная скорость по шоссе, км/ч
64

Глубина брода, м


без подготовки
1.2

с частичной подготовкой
2.25

Запас хода по шоссе, км
600

Пушка, калибр (тип)
105 (НП)

Боекомплект, шт
60

Бронепробиваемость снарядов, мм/60°


подкалиберный (D=2 км)
До 120

кумулятивный
До 200

Пулеметы, кол-во х калибр
2х7.62

Боекомплект, шт
60

Толщина и наклон лоб. брони, мм/град


башня (литье)
162/30 + экраны

корпус
100/60

Двигатель


тип
4-тактный дизель

марка
MB-838 Ca M-500

мощность, л.с.
830

Емкость топливных баков, л
1007

Трасмиссия


марка
4HP-250

тип
ГМТ

число передач, вперед/назад
4/2

тип мех-ма поворота
Дифференц.
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11.04.2022 19:48 Ответить
Леопард-сильный танк..Это танк ,которым бы немцы сами себя защищали.
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11.04.2022 19:50 Ответить
это Вы про Лео-1 ???
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11.04.2022 19:56 Ответить
А чем он вам не нравится…
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11.04.2022 20:41 Ответить
Nienawidzę Niemców kolaborantów Putina. To mi sie niepodoba.
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11.04.2022 20:43 Ответить
несколько староват .тут и без меня все уже обсудили люди..
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11.04.2022 21:22 Ответить
Нагадай, коли останній раз німці захищали себе цим лайном, яке називають леопард1?
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11.04.2022 20:00 Ответить
Дякуємо!
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11.04.2022 20:04 Ответить
танк дуже хороший, може використовуватися як САУ.Надійний як і вся німецька техніка, це не Т72, що заїхав, заглох, зламався, і попав в руки фермерам.
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11.04.2022 20:04 Ответить
да какую марку не возьми, то найдутся глюки, и болячки, но если поездил на иномарке, то тебя на Жигули уже не загонишь, а особенно когда иномарка продвинутая и не старая
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11.04.2022 22:05 Ответить
не надо там ничего разбираться, бери не более как 5 летнюю иномарку, а не трабант сссраковских времен.Хотя может для тебя и ЗАЗ 968 ИНОМАРКА. Что же компьютеров россиянских или бьіт техники, то я не знаю таких, что там и с чем сравнивать ? НЕТ НИЧЕГО.
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11.04.2022 23:35 Ответить
Мы говорим на разных языках всё давай пока
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12.04.2022 12:15 Ответить
та годі, танки як засіб для таранного наступу вже майже не використовують, бо легко підбити та дуже багато протитанкових засобів існує. В основному як високомобільні гармати та захист для піхоти. А вже після обробки артою перехід на наступну позицію
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11.04.2022 20:05 Ответить
Ну так і кацапи нас непогано озброюють.
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11.04.2022 20:09 Ответить
На касках "ріжки" спилювати не обов'язково.
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11.04.2022 20:13 Ответить
Leopard1 eto iz starogo modelia,no po mojemu Leopard2A7 eto iz novix jest luci v mire tank.Mozet nacialo s leoprad1,a potom budet legce i s novymi tankami.Leopard1 mnogo jest u kogo na skladax ili ispolzyvajet kak greki dopustim,oni jest modificirovani.Kanada,norvegi,belgi da i mnogyje drugije ix imejet.Jesli dajut za spasibo nado brat te tanki
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11.04.2022 20:13 Ответить
леопард картонный танк но с точной пушкой если верить игре
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11.04.2022 20:14 Ответить
25 мм броня, зразок 1965 року, нікому не потрібний металобрухт..., одне 65 км швидкість...
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11.04.2022 20:18 Ответить
70 мм броня,это на первых образцах,на последующих модернизированных, типа 1А1-4 в полтора раз больше
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11.04.2022 20:42 Ответить
Старые, новые, Леопарды, Тигры - похрен. Нам надо оружие, спорить о марках потом будем. Война сейчас.
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11.04.2022 20:18 Ответить
Ага, щоб горіти добре у мотлосі різному нашим танкістам?
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11.04.2022 21:21 Ответить
твои орки и так горят. Радуйся, орк.
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11.04.2022 21:36 Ответить
Я орк?! Бояри пережрав, хлопче? З якого Тигру пишеш?
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11.04.2022 21:39 Ответить
Зачем танки? Самоходки лупят на 30 км, а танк на 5км
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11.04.2022 20:27 Ответить
Звичайно краще аніж нічого але як показує практика останніх 20 років, вирішальна роль танків у ******** війні практично підійшла до кінця. Корпус морської піхоти США, який найактивніше використовується останні 50 років у військових діях вже два роки як відмовився від замовлення нових танків.
Сьогодні, особливо у умовах відкритого простору вирішальну роль має авіація і далекобійні ракетні і арт системи. Нажаль Україна змарнувала 30 років залишаючись залежною від совєцкого авіапрому замість долучатися до Західної системи безпеки і озброюватися авіацією і тяжким озброєнням західного виробництва.
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11.04.2022 20:28 Ответить
ГУД, немецкие хлопцы, ГУД!
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11.04.2022 20:43 Ответить
Я не є професійний військовий, тим більше танкіст.
Але, якщо танк не є ********/просунутий і т.п., його можна певно на відповідальних ділянках закопувати (капонір), робити додатковий захист по можливості наявними засобами/матеріалами, маскувати і зустрічати атаку ворога?
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11.04.2022 21:33 Ответить
Найкраща зброя - це ********** ударна група в Чорному морі.
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11.04.2022 21:35 Ответить
А ще краще плазмові гармати, лазерні кулемети, анігіляційні торпеди...
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11.04.2022 22:11 Ответить
Як дають Леопард 1, звісно, ​​треба брати. Але є серйозні питання до бронезахисту цієї модифікації, дуже великі питання
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11.04.2022 22:13 Ответить
Танки нужны для наступления на центр путинского режима. История WW2 показала, что русские легко сдаются миллионами, что бы там ни говорили сегодняшние копатели окопов в Белгородской, Курской и Брянской областях.
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11.04.2022 22:29 Ответить
 
 