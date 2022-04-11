Украина получила танки от нескольких стран Запада, - Пентагон
Соединенные Штаты подтвердили передачу Вооруженным силам Украины танков группой стран во главе с Чехией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
Танки на помощь Украине отправили ряд стран, еще несколько государств изучают эту возможность. Подробностями поделился чиновник Пентагона.
"Определенное количество танков передали Украине ряд стран. Это танки, с которыми они знают, как обращаться. В основном Т-72", – объяснил представитель американского Минобороны на условиях анонимности.
Зато оборонный концерн Rheinmetall готов отправить Украине в 50 танков Leopard 1, а также в 60 БМП типа Marder. Согласие на поставку должно предоставить правительство Германии.
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это немецкая пресса
Немецкая группа вооружений Rheinmetall хочет поставить в Украину десятки боевых танков.В кратчайшие сроки возможны тренировки на машинах Leopard 1.
Согласно информации, украинские военные могут быть обучены использованию Leopard 1 в течение нескольких дней. По его словам, обязательным условием для этого является то, что это подготовленные военные кадры.
Не думаєте ж ви що німці віддають нам погані Леопарди а собі залишають хороші Т 72 . ?
крупнее ,больше цель
запчасти ?
нет активной брони
нет КАЗ (его правда нет и на наших ,хоть и продаем туркам и полякам)
снаряды и патроны?
в каком состоянии?
Речь идет о танках из запасов армий разных стран.
Звісно всього цього немає в танчіках, з яких дебіли беруть свої "знання" про техніку
імпотенти.
Боевая масса, т
42.4
Экипаж, чел
4
Удельная мощность, л.с./т
19.6
Удельное давление на грунт, кг/см2
0.87
Максимальная скорость по шоссе, км/ч
64
Глубина брода, м
без подготовки
1.2
с частичной подготовкой
2.25
Запас хода по шоссе, км
600
Пушка, калибр (тип)
105 (НП)
Боекомплект, шт
60
Бронепробиваемость снарядов, мм/60°
подкалиберный (D=2 км)
До 120
кумулятивный
До 200
Пулеметы, кол-во х калибр
2х7.62
Боекомплект, шт
60
Толщина и наклон лоб. брони, мм/град
башня (литье)
162/30 + экраны
корпус
100/60
Двигатель
тип
4-тактный дизель
марка
MB-838 Ca M-500
мощность, л.с.
830
Емкость топливных баков, л
1007
Трасмиссия
марка
4HP-250
тип
ГМТ
число передач, вперед/назад
4/2
тип мех-ма поворота
Дифференц.
Сьогодні, особливо у умовах відкритого простору вирішальну роль має авіація і далекобійні ракетні і арт системи. Нажаль Україна змарнувала 30 років залишаючись залежною від совєцкого авіапрому замість долучатися до Західної системи безпеки і озброюватися авіацією і тяжким озброєнням західного виробництва.
Але, якщо танк не є ********/просунутий і т.п., його можна певно на відповідальних ділянках закопувати (капонір), робити додатковий захист по можливості наявними засобами/матеріалами, маскувати і зустрічати атаку ворога?