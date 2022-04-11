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В результате артобстрела россиянами с. Михайловка Донецкой области повреждено 30 домов. ФОТО

11 апреля российские оккупанты нанесли удар по селу Михайловка Покровского района Донецкой области. Есть пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

"Сегодня в результате артобстрела с. Михайловка Покровского района было повреждено 30 домов. На месте происшествия работают спасатели Донбасса. Найден пострадавший, пока анкетные данные устанавливаются", - говорится в сообщении.

В результате артобстрела россиянами с. Михайловка Донецкой области повреждено 30 домов 01

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В результате артобстрела россиянами с. Михайловка Донецкой области повреждено 30 домов 02
В результате артобстрела россиянами с. Михайловка Донецкой области повреждено 30 домов 03

обстрел (27071) Донецкая область (9612) ГСЧС (4960)


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