Зеленский и Рютте обсудили оборонную поддержку Украины и ужесточение санкций против РФ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Нидерландов Марком Рютте.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжил диалог с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Обсудили оборонную поддержку Украины в нашем противодействии агрессии РФ, необходимость усиления санкций и наказания всех виновных в ужасных преступлениях агрессора на украинской земле. Координировать и в дальнейшем усилия ради достижения!" – говорится в сообщении.

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