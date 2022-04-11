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Новости Война
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Скот расстреливали из автоматов, делали шашлыки в церкви: Оккупанты на Черниговщине уничтожали сельхозтехнику

війна

В селах Лукашовка и Ивановка, которые расположены у границ Чернигова, российские военные издевались над животными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты".

Фермер насчитал 110 убитых туш взрослых коров и телят. Оккупанты застрелили даже тельную корову, которая уже начала рожать.

Следует отметить, что именно с этой фермы с начала войны в Чернигов возили молоко для детей бесплатно.

"А сколько они еще поели, они делали сафари. Коровки и телята ходили по территории фермы, и они из автоматов расстреливали их, делали шашлыки в церкви", – рассказал мужчина.

Около полусотни домов оккупанты просто сравняли с землей. Сельскохозяйственную технику в селах они уничтожили и разграбили

Кроме того, военные РФ убили 12 мирных жителей. Их находили даже в храме, где россияне устроили штаб.

Читайте: Российские оккупанты украли еду у животных из харьковского экопарка

животные (931) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+20
Отож коли кацапські совки прийшли на захід України і наробили там такого ж, люди побігли брати зброю у фріців, щоб захиститись від тої орди. Так виникли СС Галичина, так утворилось УПА.
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11.04.2022 19:57
+12
Кацапи-це не люди, це виродки, сміття планети. Але ******* меркельшам гроші не пахли..
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11.04.2022 19:57
+11
С каждым дохлым кацапом мир становится чуточку лучше.
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11.04.2022 20:00
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дикари, мля.
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11.04.2022 19:55 Ответить
Дикарів можна привести до цивілізації, а кацапів-андрофагів ніколи не вдастся
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11.04.2022 20:03 Ответить
Отож коли кацапські совки прийшли на захід України і наробили там такого ж, люди побігли брати зброю у фріців, щоб захиститись від тої орди. Так виникли СС Галичина, так утворилось УПА.
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11.04.2022 19:57 Ответить
До речі, казали, що населення Львівщини і прилеглих областей зменшилось на півтори мільйони людей. Стільки цапи вибили, посадили, переселили на сибір, тощо.
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11.04.2022 19:58 Ответить
УПА створена не в Галичині а на Поліссі.

Перші загони https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F УПА Поліська Січ були сформовані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C Бульбою-Боровцем 28 червня 1941 року.
УПА «Поліська Січ» - підпільна збройна формація, створена на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F Поліссі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Північна Україна ) влітку https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 1941 року, в селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Немовичі Сарненського р-ну, що на Рівненщині.

Офіційною датою згідно позиції ОУН (б) створення УПА вважається https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 14 жовтня 1942 року, хоча деякі історики вважають цю дату умовно пропагандистською та переносять період заснування приблизно на пів року вперед. У травні 1943 року загони ОУН(б) почали офіційно іменуватися «Українською повстанською армією».

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
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11.04.2022 20:30 Ответить
Кацапи-це не люди, це виродки, сміття планети. Але ******* меркельшам гроші не пахли..
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11.04.2022 19:57 Ответить
Вони в мирний час промишляли цим під час служби в армії, тихенько так, щоб керівництво не бачило, або разом, коли ті в долі, а тут ********** повністю розв'язав руки...
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11.04.2022 19:58 Ответить
гундяев одобряет...
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11.04.2022 19:59 Ответить
С каждым дохлым кацапом мир становится чуточку лучше.
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11.04.2022 20:00 Ответить
кацапи-то мародери,злодії і дітовбивці. Добре що в українців є ЗСУ котрі роблять світ кращим та чистішим і змендують поголів"я мокшанських дикунів.
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11.04.2022 20:20 Ответить
ось вдень слухав Денісову по телеку. бла-бла, наші воїни повинні людяно відноситися до полонених, аби світова спільнота нас не звинуватила в порушенні конвенцій. Бо хтось виставив відео, як ніби український воїн знущався і вбив зв'язаного полоненого. Хоча то міг бути кацапський фейк
Питання до цієї кримчанки: А пуйло об'явило нам війну? Ні? То чому ті що здалися повинні підлягати статусу полонених? Тоді коли вони просто арештовані терористи і їх треба судити за тероризм, давати їм реальні сроки і як арештованих відправляти на різні неприємні роботи.
Я дуже прошу справді українських патріотів - читачів і коментаторів цензора та інших відкритих інет майданчиків: не дозволяйте собі емоційних висловів та побажань смерті чи знущань над москалями та їх "личинками". По-перше: діти не несуть законної відповідальності за дії батьків (хіба що перед Богом). А по-друге: кремлівські пропагандони радо хватаються за ваші можливо цілком справедливі вислови. Бо саме цим вони пояснюють свій "превентивний "напад. Знешкоджуйте (я зовсім не про вбивство коли шо ) ворогів мовчки, без камер і холоднокровно.
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11.04.2022 22:27 Ответить
 
 