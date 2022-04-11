Скот расстреливали из автоматов, делали шашлыки в церкви: Оккупанты на Черниговщине уничтожали сельхозтехнику
В селах Лукашовка и Ивановка, которые расположены у границ Чернигова, российские военные издевались над животными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты".
Фермер насчитал 110 убитых туш взрослых коров и телят. Оккупанты застрелили даже тельную корову, которая уже начала рожать.
Следует отметить, что именно с этой фермы с начала войны в Чернигов возили молоко для детей бесплатно.
"А сколько они еще поели, они делали сафари. Коровки и телята ходили по территории фермы, и они из автоматов расстреливали их, делали шашлыки в церкви", – рассказал мужчина.
Около полусотни домов оккупанты просто сравняли с землей. Сельскохозяйственную технику в селах они уничтожили и разграбили
Кроме того, военные РФ убили 12 мирных жителей. Их находили даже в храме, где россияне устроили штаб.
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Перші загони https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F УПА Поліська Січ були сформовані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C Бульбою-Боровцем 28 червня 1941 року.
УПА «Поліська Січ» - підпільна збройна формація, створена на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F Поліссі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Північна Україна ) влітку https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 1941 року, в селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Немовичі Сарненського р-ну, що на Рівненщині.
Офіційною датою згідно позиції ОУН (б) створення УПА вважається https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 14 жовтня 1942 року, хоча деякі історики вважають цю дату умовно пропагандистською та переносять період заснування приблизно на пів року вперед. У травні 1943 року загони ОУН(б) почали офіційно іменуватися «Українською повстанською армією».
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
Питання до цієї кримчанки: А пуйло об'явило нам війну? Ні? То чому ті що здалися повинні підлягати статусу полонених? Тоді коли вони просто арештовані терористи і їх треба судити за тероризм, давати їм реальні сроки і як арештованих відправляти на різні неприємні роботи.
Я дуже прошу справді українських патріотів - читачів і коментаторів цензора та інших відкритих інет майданчиків: не дозволяйте собі емоційних висловів та побажань смерті чи знущань над москалями та їх "личинками". По-перше: діти не несуть законної відповідальності за дії батьків (хіба що перед Богом). А по-друге: кремлівські пропагандони радо хватаються за ваші можливо цілком справедливі вислови. Бо саме цим вони пояснюють свій "превентивний "напад. Знешкоджуйте (я зовсім не про вбивство коли шо ) ворогів мовчки, без камер і холоднокровно.