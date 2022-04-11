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Новости Агрессия России против Украины Война
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Переговоры с Украиной будут продолжаться без пауз в боевых действиях, - Лавров

лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит причин не продолжать переговоры с Украиной, хотя вроде бы Украина часто меняет свою позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лавров заявил в интервью, сообщают российские СМИ.

"Не вижу причин, по которым мы их (переговоры) не можем продолжать, хотя украинская сторона каждый раз выворачивается, бывает, на 180 градусов, отбрасывая то, что она сама предлагала несколько дней назад, например. Но мы люди терпеливые и упорные".

При этом Лавров заявил, что Россия не намерена делать паузы в боевых действиях на период переговоров с Украиной.

"Президент неоднократно отмечал, что мы предпочитаем переговоры. Но если во время первого раунда, на период первого раунда переговоров, когда украинская сторона предложила и мы согласились провести контакт делегаций, и если президент дал команду взять паузу в боевых действиях и в проведении специальной военной операции, то когда мы убедились, что украинцы и не собирались соответствовать взаимностью, было принято решение, что на следующие раунды переговоров никаких пауз не будет. Пока не будет достигнута окончательная договоренность, пока она не будет подписана", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Покончить с курсом на полное доминирование США на международной арене", - Лавров назвал новую цель "спецоперации" в Украине

Лавров Сергей (2294) переговоры (4929)


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Топ комментарии
+62
А мы на договорняк уже не пойдем.Спасибо нашим партнерам. Так что раше капут.
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11.04.2022 19:59
+52
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11.04.2022 19:58
+50
Зачем цитировать ржание этого ублюдочного мерзавца?
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11.04.2022 19:59
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Ну да - убивают украинцев, а переговоры с ОПой...
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11.04.2022 19:58 Ответить
Про що переговори з вбивцями, гвалтівниками і мародерами? І чому переговірну групу очолює абхазз 5-річним стажеемгромадянина України, який тільки використовує країну для накопичення бабла? В чому він експерт? Хіба що завзяття до вилизування дупи найвеличнішого.
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12.04.2022 00:29 Ответить
лошадь, а кто будет шагать на параде в Киеве? все уже в мешках и крематориях.
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11.04.2022 19:58 Ответить
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11.04.2022 19:58 Ответить
А мы на договорняк уже не пойдем.Спасибо нашим партнерам. Так что раше капут.
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11.04.2022 19:59 Ответить
Зачем цитировать ржание этого ублюдочного мерзавца?
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11.04.2022 19:59 Ответить
Что бы сравнить как они запели по сравнению с тем, как они пели в самом начале. Скоро они запоют совсем по-другому, благодаря ВСУ и поставкам вооружения братских народов.
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11.04.2022 20:11 Ответить
nu už net, nožek Buša na sej raz ne budet.
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11.04.2022 21:55 Ответить
На цей раз можуть і ножик Байдена замість ножек Буша дочекатися.
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11.04.2022 22:10 Ответить
Як нагло-лукаво бреше: агресор звинувачує жертву... Патологічний брехун цитує патологічного брехуна...
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11.04.2022 20:00 Ответить
наступальное оружие идет или уже зашло.............
не вижу смысла в переговорах.
разве что капитуляция!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.04.2022 20:00 Ответить
Идёт и будет идти ,если новозеланские инструктора со своим оружием.Штаты нищаки подгонять дальность 500 км
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11.04.2022 20:07 Ответить
Я кажется понял зачем Зеленский хочет переговоры лично!!!!!! С Путиным чтобы можно было его задержать арестовать надеть наручники робу и в тюрьму Британии Джонсон просто обожает Х..до...и потом ТРИБУНАЛ....
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11.04.2022 21:09 Ответить
Ништяки!
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11.04.2022 22:04 Ответить
***** лживая лошадь. Ваши переговоры это корм для касапского скота. Будете опять йухню вертеть как с минским договором типа Украина не выполняет.
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11.04.2022 20:01 Ответить
Стара шкапа знов бреше:



https://twitter.com/i_army_org/status/1513518686816116737 Джерело
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11.04.2022 20:20 Ответить
Про які паузи мова , дебіл . . ? Та вас треба п.здячити безперервно , і не давати вам оговтуватись . А є там якісь переговори , чи їх нема , пох ..
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11.04.2022 20:02 Ответить
тож бери п*здяч . ***** спиняти обстріли?!правда за Пецьок?!
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11.04.2022 21:05 Ответить
Шо сРунов , ти теж захотів пошукати міра , в очах ***** . ? .Ну ну .
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11.04.2022 21:17 Ответить
такі справді, на *** спиняти обстріли!?! ****** до фундамента в Маріуполі... А потім свиночолий виступитть миротворцем?ґ?
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11.04.2022 21:08 Ответить
А по вашему надо капитулировать, я так понимаю. И пофигу, что кацапня не успокоится, пока не уничтожит украинцев как нацию, даже если Зеленский подпишет все хотелки *****? Вас только беспокоит Порошенко
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11.04.2022 21:30 Ответить
ішака забули спитати
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11.04.2022 20:02 Ответить
Действуем по Джонсону - никаких переговоров с ублюдками.
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11.04.2022 20:03 Ответить
https://twitter.com/i/status/1513562415186821120 https://twitter.com/i/status/1513562415186821120
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11.04.2022 20:03 Ответить
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11.04.2022 20:05 Ответить
ПНХ зі своїми переговорами, дебіли, з терористами і уйобками переговори не ведуться
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11.04.2022 20:03 Ответить
*****
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11.04.2022 20:03 Ответить
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11.04.2022 20:03 Ответить
І це добре, до речі. Не можна припиняти знищувати кацапів ані на хвилину.
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11.04.2022 20:04 Ответить
Файні перемовини, москальня вже ненавидить цих перемовників, варто тільки їх вой у соцмережах подивитись. А те що наша делегація постійно змінює позиції, то це добре, вже за місяць приналежність Кубані обговорюватимо.
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11.04.2022 20:04 Ответить
Цієї срані нам не треба, там стільки зомбі що ну його.
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11.04.2022 20:06 Ответить
Лише земля наших пращурів, без населення або частково.
Що для москалів наши діди ту землю підіймали !?
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11.04.2022 23:50 Ответить
переговры с дрыснёй https://twitter.com/i/status/1513497416850460673 https://twitter.com/i/status/1513497416850460673
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11.04.2022 20:05 Ответить
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11.04.2022 20:12 Ответить
Педофіл забрехався и сцить кіпьятком бо в черзи за сцурковим
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11.04.2022 20:06 Ответить
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11.04.2022 20:06 Ответить
​Стала известна реакция МИДа оркостана на эту новость.

В связи с внезапно образовавшимся дефицитом прокладок спикерша МИДа, широко известная в узких кругах под позывным Манька-Аблигация, была вынуждена выражать озабоченность по этому поводу с широко расставленными ногами, чтобы не замочить последнюю оставшуюся пару туфель.

Руководитель ведомства Сергей "конь педальный" Лавров не смог посетить брифинг в связи с возникшей паникой на мировых рынках овса и других фуражных культур.
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11.04.2022 20:06 Ответить
Нужно провести опрос в Украине - поддерживают ли украинцы переговоры с русскими-мразями и и прибить гвоздями результаты опроса на лбу у этой лошади вместо шор.
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11.04.2022 20:07 Ответить
лощадь, а ты в курсе что Германия выделила еще лям евро чтоб тебя суку посадить. или повесить. жди за тобой придут.
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11.04.2022 20:07 Ответить
Да переговаривай как хочешь, конык педальный. Кацапы дохнут, караван идёт..
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11.04.2022 20:07 Ответить
Про що вести переговори з вбивцями, садистами та агресорами? Тільки підписання акту безумовної капітуляції! Не забувайте, з нами весь цивілізований світ - знищити вошей до останку є всі шанси і позбутись шмату лайна під боком!!!
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11.04.2022 20:08 Ответить
можем вам арахамию с подоляком оставить до осени - будете переговариваться, пока идут боевые действия. Если понравятся - можете оствить себе, у нас такого говна полно.
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11.04.2022 20:09 Ответить
дурачок , это уже не угроза а праздник дла ЗСУ , трупы ваших вояк уже на тонны считать можно
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11.04.2022 20:10 Ответить
який дивний і ******** кінь...... .
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11.04.2022 20:10 Ответить
Ще 20 тис. кауапських покійників? Ну звісно. Це ж не доця коняки здохне в БТРі.
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11.04.2022 20:13 Ответить
Перемовини потрібні *****. А нам ні. Нам потрібно витримати в обороні черговий наступ і знищити якомога більшу кількість наступаючих. Дати їм перепочити і знову підти на штурм і знову знищити поступово звільняючи з найменшими втратами міста та села. Головне дочекатися листопада коли дію санкцій відчує кожен кацап і наступить економічний коллапс. От тоді настане наш час! І ми займемось Кримом. По справжньому. Починаючи з моста і вишок Бойка - за вишки кацапи заплатять по репараціям а міст нам і на фуй непотрібен! І буде кримська зима без газу, електрики і води. І саме головне! ми не випустимо з моря жодного кацапського військового судна. Будемо знищувати і вже є чим! І так десь наступною весною доведеться кацапам віддати Крим "добровільно" або здохнути в "слєзах і кривавих соплях". Теоретично це можливо здійснити. Сподіваюсь так воно і станеться якщо ЗЕлене придурошне опудало чогось дурного не втне...
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11.04.2022 20:13 Ответить
Міст нам потрібен після перемоги на 48 годин - щоб вся русня і фани Путіна з "рускочелюстной особенностью" звалили в оркостан. І ті що, понаїхаои, і ті місцеві, що " Крим вернулся в родную гавань"
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12.04.2022 00:35 Ответить
Міст це постачання залізницею всього а також через міст проходять кабелі звязку та постачання електрики. Звідси "проблеми ідєйцєв шеріфа не іпут". Не сумніваюсь що втеча орків буде масовою але майно доведеться лишити. І чого б це нам дбати про те щоб їм було зручно і комфортно драпати? Вони анексували Крим без мосту. Без мосту ми його і повернемо.
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12.04.2022 00:46 Ответить
...******....ь, знают,что ******....Зеля же сам стрелку забивал,поздно
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11.04.2022 20:16 Ответить
Вежливые кремлевские кровавые бандиты.
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11.04.2022 20:16 Ответить
Подождём... Почекаєм...
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11.04.2022 20:19 Ответить
паузы в вашем удушении не ждите!!!
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11.04.2022 20:29 Ответить
А викручуються тому,що в переговорах --ТУПІ!!! Там кому не поставили,там не вказали чітко що і як,тому і наголошував вже декілька разів,що переговори повині вести такі люди як,наприклад, Ліна Зеркаль. Хоча,якщо ці переговори для замилювання очей,тоді ця делегація якраз та,що потрібно.
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11.04.2022 20:32 Ответить
Ты худоба из Ада послушай, что каратели твои блеят...
https://fb.watch/ck7Mc7zx4B/
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11.04.2022 20:33 Ответить
Вийти з перемовин. З вбивцями перемовин не ведуть, їх знищують. А тих, хто бажає перемовин з вбивцею, судити по закону воєнного часу.
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11.04.2022 20:34 Ответить
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11.04.2022 21:19 Ответить
Последнее предложение этого вЯликого «дипломата» - интересное…..
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11.04.2022 20:34 Ответить
Не буде переговорів або на тяків на них подумайте звідки надходить ******* зброя. Далі коментувати думаю нема потреби.
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11.04.2022 20:40 Ответить
лживая циничная ******** мразь как и все ******* кацапы
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11.04.2022 20:48 Ответить
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11.04.2022 20:52 Ответить
Зеля вже згодився !
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11.04.2022 20:54 Ответить
Лошадь, Путин-*****, вот и все переговоры.
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11.04.2022 20:57 Ответить
Украине не нужны переговоры! Украина с Западом - победит без переговоров! Больше не о чем говорить с Россией!
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11.04.2022 21:03 Ответить
a razve ne važna tema drobitj capostan na 40 ili 70 ulusov?
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11.04.2022 22:03 Ответить
РФ - страна-террорист. Никаких переговоров с террористами
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11.04.2022 21:38 Ответить
Идите в жопу со своими "паузами"! Помним мы ваши "перемирия", ублюдины!
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11.04.2022 21:49 Ответить
Куда **** он так торопиться успеть к параду ?? Мразь конячая...
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11.04.2022 21:50 Ответить
кулеба підняв тему що Коняра готує операцію проти поставок зброї, де і коли, як вона приходить лаптевим невідомо, в синхрон Козирь протягом дня активно обробляє совок-якщо зброя буде, то виграємо кампанію, якщо зброї не буде, то...... А Козир таке говорить, що сам не знає де,коли, як,хто подає заявки, хто виконує, бригада завхоза взнає останньою. А в світлі слухів про арешт Суркова за банальне "изятие" госсобственности в свою пользу", є підставою пятій колоні, що залишилась в Україні, задуматись про свою долю
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11.04.2022 22:14 Ответить
Ти **** не в тому стані, що б умови ставити, скоро тебе і твого долбойоба раком поставлять, вот і всі умови
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11.04.2022 22:16 Ответить
Мерин, ты ничего не понял. Это мы не будем больше тебе давать передышку. Сдохнешь как пёс шелудивый!
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12.04.2022 01:44 Ответить
шоб тебя без пауз ******* об землю до потери пульса гондонапипараса.
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12.04.2022 07:22 Ответить
Никаких терок, только полное истребление ******* на нашей территории.
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12.04.2022 08:37 Ответить
 
 