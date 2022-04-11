Переговоры с Украиной будут продолжаться без пауз в боевых действиях, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит причин не продолжать переговоры с Украиной, хотя вроде бы Украина часто меняет свою позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лавров заявил в интервью, сообщают российские СМИ.

"Не вижу причин, по которым мы их (переговоры) не можем продолжать, хотя украинская сторона каждый раз выворачивается, бывает, на 180 градусов, отбрасывая то, что она сама предлагала несколько дней назад, например. Но мы люди терпеливые и упорные".

При этом Лавров заявил, что Россия не намерена делать паузы в боевых действиях на период переговоров с Украиной.

"Президент неоднократно отмечал, что мы предпочитаем переговоры. Но если во время первого раунда, на период первого раунда переговоров, когда украинская сторона предложила и мы согласились провести контакт делегаций, и если президент дал команду взять паузу в боевых действиях и в проведении специальной военной операции, то когда мы убедились, что украинцы и не собирались соответствовать взаимностью, было принято решение, что на следующие раунды переговоров никаких пауз не будет. Пока не будет достигнута окончательная договоренность, пока она не будет подписана", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Покончить с курсом на полное доминирование США на международной арене", - Лавров назвал новую цель "спецоперации" в Украине