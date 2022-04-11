Оккупанты в Мелитополе задерживают бизнесменов и отпускают только после выплаты "компенсации", - мэр Федоров
Во временно оккупированном Мелитополе рашисты массово задерживают предпринимателей.
Об этом в прямом эфире заявил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня массово задерживают предпринимателей и бизнесменов. У них проводятся обыски. И только после выплаты какой-либо компенсации их отпускают".
Сегодня в Мелитополе предпринимателям находиться абсолютно опасно. Также их пытаются на сегодняшний день обложить налогом и платами", - подчеркнул он.
Также, по словам Федорова, на сегодняшний день оккупантами ведется "прессинг" бывших сотрудников полиции и мужчин в целом для того, чтобы они вступали в ряды ВС РФ и в ряды "народной милиции".
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