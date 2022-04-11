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Новости Война
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Оккупанты в Мелитополе задерживают бизнесменов и отпускают только после выплаты "компенсации", - мэр Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе рашисты массово задерживают предпринимателей.

Об этом в прямом эфире заявил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня массово задерживают предпринимателей и бизнесменов. У них проводятся обыски. И только после выплаты какой-либо компенсации их отпускают".

Сегодня в Мелитополе предпринимателям находиться абсолютно опасно. Также их пытаются на сегодняшний день обложить налогом и платами", - подчеркнул он.

Также, по словам Федорова, на сегодняшний день оккупантами ведется "прессинг" бывших сотрудников полиции и мужчин в целом для того, чтобы они вступали в ряды ВС РФ и в ряды "народной милиции".

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Мелитополь (613) Федоров Иван (467)


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Топ комментарии
+9
"Народ, який не бажає годувати свою армію, незабаром буде вимушений годувати чужу"(с)
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11.04.2022 20:25
+6
Вполне ожидаемый результат. Пугает одно, что чем дольше оккупация, тем сильнее каловьевщина промоет неокрепшие умы.
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11.04.2022 20:21
+3
мож теперь бизнесюки скинутся на истребители для ВСУ?
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11.04.2022 20:19
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Да неужели, кто бы мог подумать.
Опять будем кидать заклики "незабудем#непростим"?
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11.04.2022 20:17 Ответить
мож теперь бизнесюки скинутся на истребители для ВСУ?
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11.04.2022 20:19 Ответить
Вы уже скинулись?
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11.04.2022 20:44 Ответить
долучышся?
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11.04.2022 20:45 Ответить
Я с 2014 периодически долучаюсь, но вопрос был адресован вам, вы уже скинулись или просто пописдеть
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11.04.2022 20:54 Ответить
никогда никакой коммерцией не занимался...трудно сообразить, шо я о пинчуках,ахметовых,коломойских...?
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11.04.2022 21:03 Ответить
Ну им тут есть что терять, поэтому я уверен что они отдали немалую часть своих скарбов. Просто далеко не все это делают перед камерой как некоторые
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11.04.2022 21:10 Ответить
та да...больше добкиных православнутых на душу населения...
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11.04.2022 21:14 Ответить
я раніше був в мелітополі. вкрай приватнене місто.
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11.04.2022 20:20 Ответить
Вполне ожидаемый результат. Пугает одно, что чем дольше оккупация, тем сильнее каловьевщина промоет неокрепшие умы.
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11.04.2022 20:21 Ответить
"Народ, який не бажає годувати свою армію, незабаром буде вимушений годувати чужу"(с)
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11.04.2022 20:25 Ответить
На падвал.
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11.04.2022 20:34 Ответить
Чому досі ніхто не купив бойові літаки?В цьому винувата лільки влада!Восени потрібно було провести добровільно-примусому експропріацію, адже всі знали, що буде вторгнення!А замість цього лише "ковід та щеплення.."
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11.04.2022 20:42 Ответить
 
 