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Новости Война
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"Нет вообще ничего страшного в том, чтобы признать ошибку", - российские супруги пропагандисты Симоньян-Кеосаян признали поражение войск РФ на Киевском направлении

Российские пропагандисты Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян признали, что ошибались по поводу возможности оккупировать Киев армией РФ.

Соответствующее признание супруги пропагандисты разместили в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Возможно, мы планировали на пятый день оказаться в Киеве, и это была ошибка. Нет вообще ничего страшного в том, чтобы признать ошибку. Мы не с каким-то сбродом воюем, а с очень мотивированными нацистами, которые готовились восемь лет всей Европой и всей Америкой.

От этого подвиг наших бойцов, офицеров, нашего народа только увеличивается в глазах потомков и с точки зрения истории", - говорится в сообщении.

Нет вообще ничего страшного в том, чтобы признать ошибку, - российские супруги пропагандисты Симоньян-Кеосаян признали поражение войск РФ на Киевском направлении 01

Також дивіться: "До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько!": російська пропагандистка Симоньян шокована тим, що всі українці виявилися "нацистами". ВIДЕО

Киев (25505) россия (95481) Симоньян Маргарита (34)


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Топ комментарии
+71
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11.04.2022 20:48
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Як знати що кацап бреше? Він відкриває рота.
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11.04.2022 20:52
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11.04.2022 20:51
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самое обидное что мы вообще не готовились...ну разве что зеленский и рада 1.5 мес. просидели в Буковеле да на каникулах.....
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12.04.2022 00:21 Ответить
Це якась нова народність РОСІЙСЬКІ ВІРМЕНИ? Скільки живу ще такої не чув. Це щось нове. Що це таке русскіє армяні?
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27.04.2022 17:46 Ответить
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