"Нет вообще ничего страшного в том, чтобы признать ошибку", - российские супруги пропагандисты Симоньян-Кеосаян признали поражение войск РФ на Киевском направлении
Российские пропагандисты Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян признали, что ошибались по поводу возможности оккупировать Киев армией РФ.
Соответствующее признание супруги пропагандисты разместили в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
"Возможно, мы планировали на пятый день оказаться в Киеве, и это была ошибка. Нет вообще ничего страшного в том, чтобы признать ошибку. Мы не с каким-то сбродом воюем, а с очень мотивированными нацистами, которые готовились восемь лет всей Европой и всей Америкой.
От этого подвиг наших бойцов, офицеров, нашего народа только увеличивается в глазах потомков и с точки зрения истории", - говорится в сообщении.
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