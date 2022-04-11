"Нет вообще ничего страшного в том, чтобы признать ошибку", - российские супруги пропагандисты Симоньян-Кеосаян признали поражение войск РФ на Киевском направлении

Российские пропагандисты Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян признали, что ошибались по поводу возможности оккупировать Киев армией РФ.

Соответствующее признание супруги пропагандисты разместили в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Возможно, мы планировали на пятый день оказаться в Киеве, и это была ошибка. Нет вообще ничего страшного в том, чтобы признать ошибку. Мы не с каким-то сбродом воюем, а с очень мотивированными нацистами, которые готовились восемь лет всей Европой и всей Америкой.

От этого подвиг наших бойцов, офицеров, нашего народа только увеличивается в глазах потомков и с точки зрения истории", - говорится в сообщении.

Також дивіться: "До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько!": російська пропагандистка Симоньян шокована тим, що всі українці виявилися "нацистами". ВIДЕО