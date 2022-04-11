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Новости Война
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В результате обстрелов оккупантами в Харьковской области погибли 8 человек, в том числе ребенок

харківщина,злочини,вільхівка,воєнні

8 человек погибли, среди которых ребенок, более двух десятков ранены в результате обстрелов Харьковщины в течение 11 апреля.

Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Максим Хаустов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По состоянию на 20:00 в течение дня среди гражданских в регионе (кроме временно оккупированных территорий) погибли восемь человек: пять мужчин, две женщины и один ребенок. Ранения получили 27 человек: 10 женщин, 14 мужчин и трое детей.

Вечером 11 апреля в Харькове слышали взрывы в восточной окраине города. По словам Хаустова, там погиб один человек, в больницы доставлены 13 раненых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрелов Харьковщины за сутки погибли 11 мирных жителей, среди них - 7-летний ребенок, - Синегубов

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11.04.2022 20:59 Ответить
 
 