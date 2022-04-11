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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Восточном направлении отбита 1 атака врага, уничтожены 92 оккупанта, 1 танк, 3 артсистемы, 1 вертолет, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "11 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев наши воины уничтожили: личного состава – 92; танков – 1; БТР/БМП – 3; систем – 3; АТ – 24; вертолетов – 1; БПЛА – 3".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 11 апреля

техника (1735) ВСУ (6579)


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Топ комментарии
+19
На Луганщині ЗСУ збили російський літак та накрили артилерійський склад ворога, - голова ОВА Гайдай
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11.04.2022 21:03
+9
Чудово......
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11.04.2022 21:03
+8
Жечь,только жечь
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11.04.2022 21:01
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Жечь,только жечь
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11.04.2022 21:01 Ответить
На Луганщині ЗСУ збили російський літак та накрили артилерійський склад ворога, - голова ОВА Гайдай
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11.04.2022 21:03 Ответить
И родня не узнает, где могилка его!!!!
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11.04.2022 21:16 Ответить
Що збили то звісно чудово, але чому використовуєте одне і те ж фото для відображення зовсім різних подій?
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11.04.2022 22:20 Ответить
Чудово......
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11.04.2022 21:03 Ответить
Орки на стільки конченні що навіть при такому темпі через пару місяців половина їх орк армії не буде.Не будє даже чим свій оркостан захищати.
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11.04.2022 21:04 Ответить
ну куда они прутся. или бухие или упоротые. или два в одном.
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11.04.2022 21:05 Ответить
наркомани на городі
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11.04.2022 21:23 Ответить
Чим більше збитих гелікоптерів у них, тим міцніший сон у нас.
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11.04.2022 21:06 Ответить
нифигассэ...ото царь леонид сьогодни попрацював...
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11.04.2022 21:07 Ответить
коли 20-точка?
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11.04.2022 21:10 Ответить
Как гласит наша древняя пословица-кто к нам с мечем придёт,тому пиз…ей дадим и танк заберём
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11.04.2022 21:13 Ответить
Єдине що радує це як наші ЗСУ нищать ворога ,слава нашим захисникам !
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11.04.2022 21:20 Ответить
Древние персы, те, что противостояли нашествию арабов, в своих молитвах (мантрах и яштах) обращались к умершим предками, где есть такие слова (перевод Стеблин-Каменского): "Добрым, сильным, святым фравашам (то есть предкам), поклоняемся, которые лучшие из наступающих и обороняющихся, которые во время атаки не поворачиваются (спиной), которые с оружием в руках, перепоясанные, подобно доблестному воину, обороняют своё имущество, праведные. Которые долго прежде тут неподвижно стояли, перед притеснением и нападками нечестивых. И они, приходят на помощь, если они не будут обижены, если будут довольны, не обижающие, не притесняющие, добрые фраваши праведных, прилетают на помощь, подобно птицам быстрокрылым.
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11.04.2022 21:58 Ответить
 
 