На Восточном направлении отбита 1 атака врага, уничтожены 92 оккупанта, 1 танк, 3 артсистемы, 1 вертолет, - ОТУ "Схід"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "11 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев наши воины уничтожили: личного состава – 92; танков – 1; БТР/БМП – 3; систем – 3; АТ – 24; вертолетов – 1; БПЛА – 3".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 11 апреля