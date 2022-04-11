На Восточном направлении отбита 1 атака врага, уничтожены 92 оккупанта, 1 танк, 3 артсистемы, 1 вертолет, - ОТУ "Схід"
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке ОТУ "Схід".
В сообщении отмечается: "11 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев наши воины уничтожили: личного состава – 92; танков – 1; БТР/БМП – 3; систем – 3; АТ – 24; вертолетов – 1; БПЛА – 3".
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