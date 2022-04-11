Почти две трети детей покинули свои дома из-за войны с Россией, - ЮНИСЕФ
Около двух третей детей Украины покинули свои дома после полномасштабного вторжения Российской Федерации. Половина оставшихся столкнулись с отсутствием продовольственной безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Согласно данным ЮНИСЕФ:
3,2 млн. детей остались дома, половина детей, которые сегодня находятся в нашей стране, столкнулись с риском недостатка пищи;
нападения на инфраструктуру системы водоснабжения и перебои в подаче электроэнергии оставили около 1,4 млн. украинцев без доступа к воде;
еще 4,6 млн. украинцев имеют ограниченный доступ к воде.
"Всего за шесть недель почти две трети всех украинских детей были перемещены. Они были вынуждены оставить все: свои дома, школы и часто членов своих семей", - заявил Мануэль Фонтейн, директор по чрезвычайным ситуациям ЮНИСЕФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Діти і батьки повернуться.
Все буде добре.
Зриває мозок - те що тисячі закатованих, вбитих дітей, дівчат, жінок....
Ми не маємо права забути, ми не маємо права схибити - на нас відповідальність минулих і майбутніх поколіннь.