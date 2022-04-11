РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10626 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 735 17

Почти две трети детей покинули свои дома из-за войны с Россией, - ЮНИСЕФ

дети,діти

Около двух третей детей Украины покинули свои дома после полномасштабного вторжения Российской Федерации. Половина оставшихся столкнулись с отсутствием продовольственной безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно данным ЮНИСЕФ:

3,2 млн. детей остались дома, половина детей, которые сегодня находятся в нашей стране, столкнулись с риском недостатка пищи;
нападения на инфраструктуру системы водоснабжения и перебои в подаче электроэнергии оставили около 1,4 млн. украинцев без доступа к воде;
еще 4,6 млн. украинцев имеют ограниченный доступ к воде.
"Всего за шесть недель почти две трети всех украинских детей были перемещены. Они были вынуждены оставить все: свои дома, школы и часто членов своих семей", - заявил Мануэль Фонтейн, директор по чрезвычайным ситуациям ЮНИСЕФ.

Также читайте: Война привела к переселению 4,3 млн украинских детей, - ЮНИСЕФ

дети (6490) ЮНИСЕФ (166)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Це величезна трагедія бо більшість з них навряд чи повернеться до України
показать весь комментарий
11.04.2022 21:10
+3
Лучше перебдеть,я своих отправил подальше и рад теперь)
показать весь комментарий
11.04.2022 21:11
+3
Мої вдома! Комусь же потрібно і тут жити! Хата поки що ціла а сирени то таке...
показать весь комментарий
11.04.2022 21:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та да. мои в нюртке. очень скучаю.
показать весь комментарий
11.04.2022 21:07 Ответить
в нюрике.
показать весь комментарий
11.04.2022 21:08 Ответить
У нас в доме (72 кварттиры) было 22 ребёнка в возрасте от 4 до 14 лет осталось 2.остальных родители вывезли. Так это учитывая что я из Кривбасса и нас не обстреливали(кроме 24 февраля)
показать весь комментарий
11.04.2022 21:09 Ответить
Лучше перебдеть,я своих отправил подальше и рад теперь)
показать весь комментарий
11.04.2022 21:11 Ответить
Полностью согласен
показать весь комментарий
11.04.2022 21:13 Ответить
обстрелива, обстреливали, и аеропорт, и ИнГОК, и Зеленодольск, и Апостолово, и принудительное вьіселение южньіх районов бьіло на Терньі и в Софиевку, и сплошное минирование подступов к Кривому Рогу бьіло, и подрьівьі, и ДРГ бьіли. И если бьі Не Мариуполь, то те 10 000 орков, что отвлекают защитники на себя, , бьіли бьі брошеньі на К. Рог
показать весь комментарий
11.04.2022 21:25 Ответить
Дети наше будущее. Их безопасность стоит наравне с защитой государства.
показать весь комментарий
11.04.2022 21:09 Ответить
Це величезна трагедія бо більшість з них навряд чи повернеться до України
показать весь комментарий
11.04.2022 21:10 Ответить
Трагедия здесь оставаться,как они там останутся?Прикольно бегать по подвалам с грудниками и чуть постарше
показать весь комментарий
11.04.2022 21:13 Ответить
Мої вдома! Комусь же потрібно і тут жити! Хата поки що ціла а сирени то таке...
показать весь комментарий
11.04.2022 21:14 Ответить
Выходит что по тексту публикации так, если как указано осталось 3,2млн детей - это 1/3 от общего количества детей в Україні и 2/3 выехали. Это получается числится минимум 9млн детей в стране. А если учесть что общего населения примерно 40млн, то выходит что у нас каждый 4й или 5й - ребенок. И это в условиях демографического кризиса, такая арифметика по Юнисеф.
показать весь комментарий
11.04.2022 21:27 Ответить
Якби не фашистська поведінка наших прикордонників, я б свою доцю теж вивіз(((
показать весь комментарий
11.04.2022 21:19 Ответить
А в чем именно проявляется фашизм пограничников?
показать весь комментарий
11.04.2022 21:32 Ответить
Ну, дивись. У мене дружина у Криму. Померла. Звісно, оригінала довідки про смерть - нема. Не випустили. Але то таке... Я бачив як не випустили чоловіка з одним оком, інваліда 3 групи, з усіма документами(((
показать весь комментарий
11.04.2022 23:03 Ответить
сегодня завезли еще 100 модульных домиков. ставят в два этажа. во дворе "цыганский табор". прикольно. люди сидят до ночи, общаются, бегают дети.
показать весь комментарий
11.04.2022 21:23 Ответить
Україна є і буде!
Діти і батьки повернуться.
Все буде добре.
Зриває мозок - те що тисячі закатованих, вбитих дітей, дівчат, жінок....
Ми не маємо права забути, ми не маємо права схибити - на нас відповідальність минулих і майбутніх поколіннь.
показать весь комментарий
11.04.2022 22:01 Ответить
 
 