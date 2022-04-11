Битва за Донбасс – ключевой момент войны, который изменит многое для всех, - Ермак
Битва за Донецкую и Луганскую области – это тот ключевой момент войны, который изменит многое для всех.
Об этом в Telegram заявил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Для Украины – это возможность лишить Россию способности продолжать агрессию, разбив их армию. И изменить безвозвратно ход боевых действий.
Для Кремля это сражение – единственный шанс на дальнейшее существование мифа о силе военной машины. А для некоторых откровенно отсталых политических элит – возможность продолжить свое существование.
Для Запада – это тоже принципиальное сражение, ибо от скорости принятия решений по оружию зависит наша победа. И именно эта скорость станет маркером эффективности демократической системы в борьбе с автократией", – пояснил он.
По словам Ермака, Запад не может себе позволить проиграть так же, как и Украина.
"Для нас – это отечественная война. А в глазах западных народов – это война света с тьмой, и они также оценивают эффективность своих лидеров в этих событиях", – подытожил глава ОП.
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Андрюша, то прозрєл чи знову просто попізд..ти?
- Как отбили?
- Отважно
(Из фильма "Аты-баты...")
Кстати, что там с "покушением" на шефира?
Чи це свідоме відволікання його уваги від подій на фронті?
Как Марченко сняли, так и остановилось все.
Совпадение?
ЗЕЛЕНСКИЙ наверно не понимает , что Ермака надо убрать как красную тряпку и не злить украинцев
Неужели нельзя взять канцелярскою УКРАИНЦА ( не жирного и без наглой морды) ???
СПЕЦПРОЄКТ "БЕЗ ЦЕНЗУРИ": Хто такий Андрій Єрмак? Все про людину, яка підмінила собою ЗЕ
Хто такий Андрій Єрмак? За останні півроку це питання не втратило актуальності, а набуло нового значення: що це за людина, яка змогла узурпувати владу в країні і тягне її до прірви капітуляції над російським ворогом?
https://www.youtube.com/watch?v=SoKzEv7_QZU
Що із цього потрібне нашій армії?
Чи виробляє Україна це озброєння і ці **********?