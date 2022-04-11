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Новости Война
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Битва за Донбасс – ключевой момент войны, который изменит многое для всех, - Ермак

зсу

Битва за Донецкую и Луганскую области – это тот ключевой момент войны, который изменит многое для всех.

Об этом в Telegram заявил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Для Украины – это возможность лишить Россию способности продолжать агрессию, разбив их армию. И изменить безвозвратно ход боевых действий.

Для Кремля это сражение – единственный шанс на дальнейшее существование мифа о силе военной машины. А для некоторых откровенно отсталых политических элит – возможность продолжить свое существование.

Для Запада – это тоже принципиальное сражение, ибо от скорости принятия решений по оружию зависит наша победа. И именно эта скорость станет маркером эффективности демократической системы в борьбе с автократией", – пояснил он.

По словам Ермака, Запад не может себе позволить проиграть так же, как и Украина.

"Для нас – это отечественная война. А в глазах западных народов – это война света с тьмой, и они также оценивают эффективность своих лидеров в этих событиях", – подытожил глава ОП.

Читайте: Если Украина вовремя получит необходимое вооружение, то победит, - Ермак

Донбасс (26956) Ермак Андрей (1262)


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Топ комментарии
+51
Да, но при чём тут Ермак?
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11.04.2022 21:11
+36
Щось забагато цього завгоспа останнім часом.
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11.04.2022 21:12
+34
Шото завхоз седне раздухарился
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11.04.2022 21:12
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Тут кожен день щось змінює, бо для когось він останній
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11.04.2022 21:10 Ответить
Да, но при чём тут Ермак?
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11.04.2022 21:11 Ответить
он стратег. и сценарист. одним словом канцлер. а голова Зеленского только для озвучки.
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11.04.2022 21:17 Ответить
уж не знаю, что там Зе, но ермак це справжня курва.
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11.04.2022 21:41 Ответить
И для руССких агентов тоже!
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11.04.2022 21:12 Ответить
Щось забагато цього завгоспа останнім часом.
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11.04.2022 21:12 Ответить
Може людина кожен день щось в своєму тєлєграмі шкрябає. А скоріш за все якийсь його літературний нєгр з конкуруючої ботоферми. Просто комусь подобається перед вами як палкою по штакетнику торохтіти перед собакою
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11.04.2022 21:18 Ответить
Певно, його атєц-камандір, що перебуває десь в глибині мокшанських боліт, віддав такий наказ. От болєзний і старається - дере дупу на німецький хрест.
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12.04.2022 03:58 Ответить
Шото завхоз седне раздухарился
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11.04.2022 21:12 Ответить
ПІЗДЕ..ЦЬ ДЄРЬМАКА СЬОГОДНІ ПРЕ..
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11.04.2022 21:12 Ответить
"Наши делегации работают в круглосуточном формате, в видеорежиме. И этот формат позволит нам организовать встречу президентов," - А.Єрмак. 26.03.2022

Андрюша, то прозрєл чи знову просто попізд..ти?
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11.04.2022 21:20 Ответить
а в них формат (у десятирукого ангела) 24 на 7 - нюхнув, курнув,переговорив, соснув ы так весь час.
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11.04.2022 21:53 Ответить
його ще не посадили в СІЗО?
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11.04.2022 21:12 Ответить
Скромно
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11.04.2022 21:20 Ответить
Ми вже якось і без секретарки здогадались.
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11.04.2022 21:15 Ответить
Уберите этого жирного Ермака от СМИ, отправьте на фронт !
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11.04.2022 21:16 Ответить
Він в люк танка не пролазе...
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11.04.2022 21:21 Ответить
Тоді видати йому лопату з моторчиком - хай окопи риє.
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12.04.2022 04:00 Ответить
https://www.facebook.com/100007980725301/videos/771162377181120/
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11.04.2022 21:16 Ответить
А на цензоре писали,что это орки по кадыровцам ошибочно долбанули(а может и не ошибочно)
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11.04.2022 21:30 Ответить
Ермак уже в окопе на передке? Вот зачем нужны "глубокомысленные" изречения данного персонажа? Он же настолько лицемерен, что в зеркале себя не узнает. Где он был 15 дней с начала войны? Чего он сейчас активизировался. Не верю я ему от слова совсем!
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11.04.2022 21:17 Ответить
Вот кто Дерьмак , что бы делать такие заявки? Военный ? Нет. Крупный политик? Нет. Военный эксперт с репутацией? Тоже нет. Нафига этого мутного типа пиарить , да еще на таких демократичных ресурсах , как Цензор.
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11.04.2022 21:17 Ответить
Демократический ресурс говорите, однако по крайней мере до войны некоторые порохоботы утверждали, что это их ресурс и зеботам тут не место, говорю вам как просто давний читатель ресурса у которого враг кремль и раша, а не народ Украины
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11.04.2022 21:41 Ответить
- Какие танки? Ах, те, что справа? Так я их давно уже отбил. -

- Как отбили?

- Отважно

(Из фильма "Аты-баты...")
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11.04.2022 21:17 Ответить
Что-то в последнее время эта мразь под именем ермак стал патриотичнее всех патриотов и храбрее сашки матросова, чует, падаль, что скоро и ему лапти сплетут как бы за него не впрягался напальйон современности!!
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11.04.2022 21:19 Ответить
Щось це чмо розпатякалося, чого б це?
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11.04.2022 21:20 Ответить
очах західних народів - це війна світла з темрявою,----довго ж у них очі відкриваються
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11.04.2022 21:20 Ответить
Когда уже заткнут вонючее хлебало, из которого просто смердит Парашей, этому жирному крысокроту дЕрьмаку?
Кстати, что там с "покушением" на шефира?
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11.04.2022 21:21 Ответить
єрмак-ссучєний кремлівський ********.
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11.04.2022 21:22 Ответить
Єрмак, ми х#рами мірятися не будем, нам ця показуха не потрібна. Наша гнучкість нас завжди витягала з усіх проблем.
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11.04.2022 21:22 Ответить
Оце вже реально Єрмака дохуа стає.
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11.04.2022 21:25 Ответить
От же ****!!!!!! Як воно переобулось в повітрі!!!!!!! тИ падла згадай як і що тИ пиз...діло ще півтора року тому!!!!! пАтріотом воно стало, ГНИДА БОЛОТНА!!!!!!!
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11.04.2022 21:27 Ответить
Посунув трохи абристовича і сам стратегом вирішив в момент стати, курва!
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11.04.2022 21:31 Ответить
Эти "советники", "помощники, "эксперты" накатят вечером соточку и давай строчить по клаве...
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11.04.2022 21:34 Ответить
битва за любой неселенный пункт...сейчас у нас война и мы можем воевать во всех направлениях...и покуда нам дают озброення и т.п...наша главная задача как можно больше нищити ворогив...а там донбасс или что то другое без разници...поддавливать на прослабленных направлениях...люди везде и на донбасе и на херсонщине...черничовщине...и тп...понятно что с приграничных территорий давление больше...но...
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11.04.2022 21:35 Ответить
Не відволікайте Залужного своїми фотосесіями.
Чи це свідоме відволікання його уваги від подій на фронті?
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11.04.2022 21:35 Ответить
это какой-то сюр - москальская консерва, фактически исполняет обязанности президента в стране, воюющей с москалями, при этом эта же консерва анонсирует предстоящую битву с этими же самыми москалями, но при этом типа крепко волнуется за Украину... думаю, что если дЕрьмак будет ходить по ОПе в футболке с ху..лом и в буденновке с двухголовым кацапским орлом, то вокруг все сделают вид, что так и надо...
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11.04.2022 21:36 Ответить
в косоворотке и с балалайкой а на головоньке кипа.
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11.04.2022 21:55 Ответить
Чому цей невіглас і росіянский завгосп щось там коментує? А канцтовари вже закупив?
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11.04.2022 21:37 Ответить
Щось дуже багато стало в інформпросторі цієї паскуди !!
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11.04.2022 21:38 Ответить
рашистська шльондра - дєрьмак - ПНХ!
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11.04.2022 21:43 Ответить
Вопрос ко всем экспертам-диванным и военным. А не получится ли так-пока мы готовимся к сражению века кацапы возьмут Мариуполь, пробьют коридор в Крым и будут договариваться о прекращении огня, Ермак и компания согласятся с великим удовольствием???
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11.04.2022 21:44 Ответить
Похоже уже получилось.
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11.04.2022 22:10 Ответить
Це не ключовий момент війни. Ми не наступаємо а "перемолюємо" живу силу та техніку ворога. Втрати наступаючих на підготовлені позиції як мінімум в пять разів вищі. В Україні, якщо вірити нашим посадовцям, сьогодні це 1 ВСУ до 8-10 кацапів. Навіть якщо потрібно буде відступити і змінити позиції для того щоб зберегти армію це не означатиме програшу в війні. Але чомусь Єрмак накачує нас "вирішальністю" моменту, Мене це турбує бо скоріш за все він виконує вказівку з кремля. Вони ж там в ********** мріють про деморалізацію нашої армії та населення в випадку тимчасового відступу. Такий відступ кацапи та їх холуї мріють використати як привід на "перемовах" злити інтереси України.
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11.04.2022 21:47 Ответить
На кой взагалі цього Дєрмака перепощувати? Дєрмак сказав то, Дєрмак сказав цьо
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11.04.2022 21:52 Ответить
А что там с направлением на Херсон?
Как Марченко сняли, так и остановилось все.
Совпадение?
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11.04.2022 21:53 Ответить
Да, это точно. Все затихло. Херсонцы бьются как могут за Украину мирными путями, но их там просто кинули. Хотя при Марченко подходили к околицам города.
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11.04.2022 22:04 Ответить
Небо для деяких особей українсько гополітикуму можна закрити лише "в клітку". Тут форумчани одностайні
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11.04.2022 21:58 Ответить
Его работа - проверить чтобы мусорные баки вокруг ОП не были переполнены, какие "битвы за Донбас"? И вообще "Донбас" - это кацапский наратив, никакого баса не существует, пусть почитает Конституцию. Потом пойдет битва за Таврию, за Бессарабию, Гуцульшину и тд.
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11.04.2022 22:13 Ответить
Ермак раздражает всех , этому жирному борову украинцы не доверяют .
ЗЕЛЕНСКИЙ наверно не понимает , что Ермака надо убрать как красную тряпку и не злить украинцев
Неужели нельзя взять канцелярскою УКРАИНЦА ( не жирного и без наглой морды) ???
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11.04.2022 22:58 Ответить
Хм-м-м... А якщо саме д'Єрмак постачає Бубочку "дур'ю"? В такому випадку сподіватися, що цього хруня кудись приберуть - марна справа.
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12.04.2022 03:55 Ответить
Завхоз-очевидность. И это вместо того, чтобы разложить туалетную бумагу по кабинкам.
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11.04.2022 22:59 Ответить
Все понимают, что он неуместен и только раздражает людей. Все кроме зе
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11.04.2022 23:14 Ответить
ХТО ТАКИЙ ЄРМАК?

СПЕЦПРОЄКТ "БЕЗ ЦЕНЗУРИ": Хто такий Андрій Єрмак? Все про людину, яка підмінила собою ЗЕ
Хто такий Андрій Єрмак? За останні півроку це питання не втратило актуальності, а набуло нового значення: що це за людина, яка змогла узурпувати владу в країні і тягне її до прірви капітуляції над російським ворогом?

https://www.youtube.com/watch?v=SoKzEv7_QZU
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11.04.2022 23:16 Ответить
Яке озброєння і які ********** може виробляти Україна?

Що із цього потрібне нашій армії?

Чи виробляє Україна це озброєння і ці **********?
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12.04.2022 01:41 Ответить
Коли вже цю кремлівську конзерву, нарешті, буде утилізовано?
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12.04.2022 03:51 Ответить
 
 