Битва за Донбасс – ключевой момент войны, который изменит многое для всех, - Ермак

Битва за Донецкую и Луганскую области – это тот ключевой момент войны, который изменит многое для всех.

Об этом в Telegram заявил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Для Украины – это возможность лишить Россию способности продолжать агрессию, разбив их армию. И изменить безвозвратно ход боевых действий.



Для Кремля это сражение – единственный шанс на дальнейшее существование мифа о силе военной машины. А для некоторых откровенно отсталых политических элит – возможность продолжить свое существование.



Для Запада – это тоже принципиальное сражение, ибо от скорости принятия решений по оружию зависит наша победа. И именно эта скорость станет маркером эффективности демократической системы в борьбе с автократией", – пояснил он.

По словам Ермака, Запад не может себе позволить проиграть так же, как и Украина.

"Для нас – это отечественная война. А в глазах западных народов – это война света с тьмой, и они также оценивают эффективность своих лидеров в этих событиях", – подытожил глава ОП.

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