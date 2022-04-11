Террористы "ДНР" открыто угрожают применить химическое оружие против украинских бойцов в Мариуполе, - Денисова

Представители оккупационной администрации террористического формирования "ДНР" заявляют о намерении применить химическое оружие против украинских военных, обороняющихся на "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Рашистские СМИ распространяют заявление Эдуарда Басурина, одного из главарей так называемой "народной милиции ДНР", что штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе нет смысла. Целесообразно перекрыть все выходы и применить химическое оружие", - отмечает Людмила.

Также она напомнила, что Конвенция о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и его уничтожения, которую страна-оккупант ратифицировала в 1997 году, установила обязательства для всех государств никогда, ни при каких условиях не применять химическое оружие и не проводить каких-либо военных подготовок к применению химического оружия. Ее использование является военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда.

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"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть этот факт потенциального военного преступления РФ в Украине", - заявила Денисова.