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Новости Агрессия России против Украины Война
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Террористы "ДНР" открыто угрожают применить химическое оружие против украинских бойцов в Мариуполе, - Денисова

азовсталь

Представители оккупационной администрации террористического формирования "ДНР" заявляют о намерении применить химическое оружие против украинских военных, обороняющихся на "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Рашистские СМИ распространяют заявление Эдуарда Басурина, одного из главарей так называемой "народной милиции ДНР", что штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе нет смысла. Целесообразно перекрыть все выходы и применить химическое оружие", - отмечает Людмила.

Также она напомнила, что Конвенция о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и его уничтожения, которую страна-оккупант ратифицировала в 1997 году, установила обязательства для всех государств никогда, ни при каких условиях не применять химическое оружие и не проводить каких-либо военных подготовок к применению химического оружия. Ее использование является военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда.

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"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть этот факт потенциального военного преступления РФ в Украине", - заявила Денисова.

Денисова Людмила (996) Мариуполь (5709) Азовсталь (375)


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Топ комментарии
+14
Які Конвенції? Хто такий "едуард басурін" щоб згадувати про якісь конвенції? Чи цього сцикливого наркомана хтось теж збирається чаєм поїти в полоні?
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11.04.2022 22:00
+6
Він не говорив про цей пункт. Погрожував, але без конкретики. Чесно, не видно щоб вони збирались воювати.
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11.04.2022 22:06
+4
Хімічна зброя активує 5 статтю НАТО. Так принаймні обіцяв Байден...
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11.04.2022 22:02
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Які Конвенції? Хто такий "едуард басурін" щоб згадувати про якісь конвенції? Чи цього сцикливого наркомана хтось теж збирається чаєм поїти в полоні?
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11.04.2022 22:00 Ответить
цензор уже применили против военных и гражданского населения чего вы новости не обновляете!!!!!!!!!?
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11.04.2022 22:18 Ответить
да.
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11.04.2022 22:19 Ответить
https://t.me/censor_net/11190 Російські окупанти застосували хімічну зброю проти захисників та мешканців Маріуполя
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11.04.2022 22:33 Ответить
мож бубе спочатку на вушко?потом оон...
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11.04.2022 22:00 Ответить
Байден как то сказал, что это будет иметь огромные последствия.
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11.04.2022 22:00 Ответить
Як сильно ці вівці з єс і нато будуть занепокоєні на цей раз?
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11.04.2022 22:01 Ответить
Хімічна зброя активує 5 статтю НАТО. Так принаймні обіцяв Байден...
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11.04.2022 22:02 Ответить
Він не говорив про цей пункт. Погрожував, але без конкретики. Чесно, не видно щоб вони збирались воювати.
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11.04.2022 22:06 Ответить
В тг видел видео вроде как свежее в Германии на жд большие манверы Леопардов вторых
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11.04.2022 22:13 Ответить
А Украина член НАТО? Все это херня
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11.04.2022 22:08 Ответить
Давайте не заводите опять песню про *апалченцов* зеленых человечков и *террористов днр*. Украина воюет с ********** и не нужно ее отмазывать. И химическое и другое оружие есть только у Нацистской Раzzии
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11.04.2022 22:10 Ответить
по российским каналам это уже звучит, а им не привыкать
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11.04.2022 22:13 Ответить
https://t.me/berezoview BEREZOVIEW (Taras Berezovets) WAR IN UKRAINE

Forwarded from https://t.me/polkazov/4408 АЗОВ - Маріуполь

Увага!!!
Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.

У постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.
Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.

https://t.me/berezoview/14218
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11.04.2022 22:17 Ответить
Чи відреагують?
Доказів же нема. Відео нема. Складно довести заходу.
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11.04.2022 22:18 Ответить
що характерно: по-сутті, застосували ХО як проти військових, так і проти цивільного населення.
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11.04.2022 22:29 Ответить
ну його вибіркорво не застосуєш, газ повітрям розносить і труїть все.
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11.04.2022 22:49 Ответить
Азовці вже пишуть, що в Маріуполі використали хімічну зброю.
Розпили з безпілотника.
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11.04.2022 22:17 Ответить
уже!
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11.04.2022 22:18 Ответить
Вже застосували.
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11.04.2022 22:20 Ответить
У полку Азов заявили, що російські війська застосували хімічну речовину, скинуту з дрона, у постраждалих - дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром

https://twitter.com/Polk_Azov

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11.04.2022 22:31 Ответить
Иприт похоже
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11.04.2022 22:37 Ответить
Зарин. Іприт шкірно-наривної дії.
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11.04.2022 23:10 Ответить
Все подтверждается. Химическое оружие завезено из РФ еще в начале так называемых учений возле украинской границы и будет применено с территории ОРДЛО.

Там еще есть сюрпризы.
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11.04.2022 23:03 Ответить
Пора уже заканчивать с этой недонацией.Такие ублюдки должны быть изолированы от всего мира.В каждой цивилизованной стране они должны быть персоны нон грата,полная изоляция по всем направлениям.Мы победим!!!!
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12.04.2022 08:28 Ответить
 
 