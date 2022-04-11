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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Донбассе отбиты 6 атак оккупантов, уничтожены 4 танка, 5 единиц бронетехники, 8 артсистем и 2 вертолета, - штаб ООС

донбас,оос

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать родную землю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 6 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 единиц бронированной и 26 единиц автомобильной техники, 8 артиллерийских систем противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата врага.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донецком и Луганском направлениях 10 апреля уничтожено 5 танков, 8 артсистем и 3 вертолета оккупантов, - пресс-центр ОС

Донбасс (26956) атака (374) операция Объединенных сил (6766)


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Молдці хлопці!
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11.04.2022 22:04 Ответить
А кто-то заявлял что разбили колонну под Харьковом, сотни 200ых🤫
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11.04.2022 22:12 Ответить
Новость про Донбасс а не Харьков
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11.04.2022 22:14 Ответить
Шо там каратели ***********, не очень влажно на полях Украины, не захлебнулось ещё ваше преступление наступление...
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11.04.2022 22:14 Ответить
Советник главы ОП прогнозирует ряд военных столкновений с РФ за этот период.

"Война с Россией может продлиться до 2035 года, за этот период "гарантированы" регулярные военные столкновения."

Похоже, что поставлена цель разогнать большую часть жителей Украины, если официальные лица такое говорят.
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11.04.2022 22:20 Ответить
може продовжуватись і до 3547 року.... з регулярними боями... на красній площі наші селяни гречку начнуть сіяти... в кремлі буде стайня для коней і стоянка для тракторів, в мавзолеї свинарник, лєнін буде главним свиноводом..
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11.04.2022 23:09 Ответить
Курочка по зернятку клює, так сита буває. Сьогодні тут чотири танка, там скільки-то, потім дивишся, і танкова армія зникла. А ще жарених бурят та іншої москальської падалі побільшало.
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11.04.2022 22:21 Ответить
На наших якусь отруту в Маріке скинули...
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11.04.2022 22:23 Ответить
Слава нашим мужнім захисникам ! і смерть рашиським варварам.
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11.04.2022 22:47 Ответить
 
 