На Донбассе отбиты 6 атак оккупантов, уничтожены 4 танка, 5 единиц бронетехники, 8 артсистем и 2 вертолета, - штаб ООС
В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать родную землю.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 6 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 единиц бронированной и 26 единиц автомобильной техники, 8 артиллерийских систем противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата врага.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"
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"Война с Россией может продлиться до 2035 года, за этот период "гарантированы" регулярные военные столкновения."
Похоже, что поставлена цель разогнать большую часть жителей Украины, если официальные лица такое говорят.