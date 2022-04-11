Китайские государственные СМИ повторяют российскую пропаганду по убийствам в Буче, – The New York Times
Как пишет The New York Times, китайские государственные медиа поддерживают российскую дезинформацию, в частности, по убийствам украинцев в Буче.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой LB.ua.
"Когда на прошлой неделе Twitter опубликовал предупреждение о посте российского МИД, в котором отрицались убийства гражданского населения в Буче, государственные СМИ Китая устремились в защиту России", – отмечает издание.
В частности, Frontline, аккаунт Twitter, связанный с официальным англоязычным вещателем Китая CGTN, написал, что Twitter подверг цензуре МИД РФ.
В газете Коммунистической партии Китая опубликовали текст, в котором утверждалось, что россияне предложили "неопровержимые доказательства" того, что ужасающие фотографии тел на улицах Бучи были мистификацией.
Партийный телеканал в Шанхае заявил, что украинское правительство создало ужасную картину, чтобы завоевать симпатии на Западе. "Очевидно, что такие доказательства не будут приняты в суде", – говорилось в сообщении телеканала.
Редактор газеты China Daily, принадлежащей китайскому правительству, ретвитнул пост, в котором говорилось, что нет никаких доказательств резни в Буче. Он также обвинил Запад в "инсценировании зверств для возмущения эмоций, демонизации противников и продолжения войны".
Китайские дипломаты часто повторяют тезисы российской пропаганды, отмечает The New York Times. "Фактически, дипломаты и официальные журналисты Китая стали участниками информационной войны, направленной на то, чтобы узаконить претензии России и дискредитировать международные беспокойства по поводу того, что кажется военными преступлениями", - утверждает издание.
The New York Times также пишет, что российские и китайские государственные СМИ используют комментарии одной и той же группы западных "лидеров мнений", которые утверждают, что в войне России против Украины виновны США. Почти идентичны и формулировки в медиа обеих стран.
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Но все пошло не так...так как Путин сам был дезинформирован о состоянии армии, но я больше чем уверена что эти двое решили сделать 3 мировую и сменить правление в мире с европейского на азиатское.
Верить Китаю себя не уважать, тем более коммунистам
Нам приховувати нічого.
Хм.., може на маацьві, китайці мають рацію, кацапи...
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
настоящий Китай это Тайвань
Украинской власти пора понять что нельзя клянчить у Запада и США оружие и двурушничать и плести за их спинамт интриги с тоталитарным режимом