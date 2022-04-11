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Новости Война
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Китайские государственные СМИ повторяют российскую пропаганду по убийствам в Буче, – The New York Times

буча,вбивство

Как пишет The New York Times, китайские государственные медиа поддерживают российскую дезинформацию, в частности, по убийствам украинцев в Буче.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой LB.ua.

"Когда на прошлой неделе Twitter опубликовал предупреждение о посте российского МИД, в котором отрицались убийства гражданского населения в Буче, государственные СМИ Китая устремились в защиту России", – отмечает издание.

В частности, Frontline, аккаунт Twitter, связанный с официальным англоязычным вещателем Китая CGTN, написал, что Twitter подверг цензуре МИД РФ.

В газете Коммунистической партии Китая опубликовали текст, в котором утверждалось, что россияне предложили "неопровержимые доказательства" того, что ужасающие фотографии тел на улицах Бучи были мистификацией.

Партийный телеканал в Шанхае заявил, что украинское правительство создало ужасную картину, чтобы завоевать симпатии на Западе. "Очевидно, что такие доказательства не будут приняты в суде", – говорилось в сообщении телеканала.

Редактор газеты China Daily, принадлежащей китайскому правительству, ретвитнул пост, в котором говорилось, что нет никаких доказательств резни в Буче. Он также обвинил Запад в "инсценировании зверств для возмущения эмоций, демонизации противников и продолжения войны".

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Китайские дипломаты часто повторяют тезисы российской пропаганды, отмечает The New York Times. "Фактически, дипломаты и официальные журналисты Китая стали участниками информационной войны, направленной на то, чтобы узаконить претензии России и дискредитировать международные беспокойства по поводу того, что кажется военными преступлениями", - утверждает издание.

The New York Times также пишет, что российские и китайские государственные СМИ используют комментарии одной и той же группы западных "лидеров мнений", которые утверждают, что в войне России против Украины виновны США. Почти идентичны и формулировки в медиа обеих стран.

Китай (2958) Буча (460) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+38
Зато ара-хамія мріє, щоб Україна дружила з Китаєм, і щоб він був гарантом безпеки.
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11.04.2022 22:26
+33
Китай постепенно склоняется помогать москве, но нарвется на дополнительные санкции, другого не будет.
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11.04.2022 22:22
+21
Кандидат в країни-гаранти, нема слів
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11.04.2022 22:26
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Ки педалюють свої мілітарні апетити. Ки щерить гнилі зуби
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11.04.2022 22:21 Ответить
Китай постепенно склоняется помогать москве, но нарвется на дополнительные санкции, другого не будет.
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11.04.2022 22:22 Ответить
Коммуняк птидараки хоть и желто рото узкопленочные
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11.04.2022 22:25 Ответить
Желаю уродцам Си , прочувствовать на себя этот"ФЕЙК"🪃🪃🪃🪃🪃
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12.04.2022 01:02 Ответить
Путин до начала вторжения договорился с Китаем, но все почему то уверены что Китай не причем)))
Но все пошло не так...так как Путин сам был дезинформирован о состоянии армии, но я больше чем уверена что эти двое решили сделать 3 мировую и сменить правление в мире с европейского на азиатское.
Верить Китаю себя не уважать, тем более коммунистам
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12.04.2022 08:43 Ответить
Китай тоже провалы в экономике и ошибках управления государством пытается решать репрессиями внутри государства и внешней агрессией. Не зря Трамп пытался поставить на место Китай, давно пора. Но сейчас импотентные, администрация байдена почти ни на что не способна.
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12.04.2022 13:02 Ответить
Вимальовується союз гадюки і жаби , чудово тепер стає все ясно і це багато чого полегшує насправді
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11.04.2022 22:23 Ответить
Ну то запросіть і їх до Бучі...
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11.04.2022 22:24 Ответить
В перший день треба було привезти, зараз вже закатованих поховали або перевезли
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11.04.2022 22:26 Ответить
Руйнування та плями крові нікуди не поділися...
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11.04.2022 22:31 Ответить
Китай знает что русские лгут, но им так надо, есть договорённости с пу ...
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12.04.2022 08:44 Ответить
їхнє посольство ще не закрили? вони вороги
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11.04.2022 22:24 Ответить
Ну то нехай китайськы державні ЗМІ приїдуть і все побачать своїми очима.
Нам приховувати нічого.
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11.04.2022 22:25 Ответить
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11.04.2022 22:26 Ответить
Зато ара-хамія мріє, щоб Україна дружила з Китаєм, і щоб він був гарантом безпеки.
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11.04.2022 22:26 Ответить
https://mediavektor.org/22896-rf-nachala-perebrasyvat-tyazheluyu-********-tehniku-k-granitse-s-finlyandiej.html
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11.04.2022 22:26 Ответить
чи нам не пох, что они своему пиплу показывают. Все, кто что-то решают в мире уже высказались по поводу Бучи.
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11.04.2022 22:26 Ответить
Кандидат в країни-гаранти, нема слів
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11.04.2022 22:26 Ответить
Український народ Китай в гаранти не вибирав
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11.04.2022 22:32 Ответить
На телеграмі пишуть, що нелюди скинули з бпла отруйну речовину на Маріуполь((
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11.04.2022 22:27 Ответить
І скільки там речовини можна скинути з тієї кацапської галоші "сдєлай сам"?
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11.04.2022 22:30 Ответить
Хз, але там і так ледве живі люди і Азов, страшно навіть думати що там і як.
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11.04.2022 22:35 Ответить
згадай від якої кількості новичка люди Богу душу віддали
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11.04.2022 23:45 Ответить
https://twitter.com/Polk_Azov https://twitter.com/Polk_Azov

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11.04.2022 22:38 Ответить
Не знаю. Зустрічав в твіттері і ютюбі дописи китайською, - практично всі були за Україну.
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11.04.2022 22:28 Ответить
китайці підтримують, але пишуть, що їхні СМІ кажуть що це можуть бути американські фейки
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11.04.2022 23:03 Ответить
Китайцы проводят свой собственный геноцид в Уйгуристане. Так шо русский с китайцем - братья навек.
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11.04.2022 22:28 Ответить
они не братья они любовники, ну а как известно от любви до ненависти один шаг
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11.04.2022 23:00 Ответить
Ніхто і не вірив в добропорядність жовтопиких. Вузькоморді покидьки переслідують свої власні інтереси. Гегемонія в світі-це чомусь в пріоритеті у різноманітної наволочі в 21 сторіччі. Прямо як в дешевому голівудському бойовику
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11.04.2022 22:28 Ответить
Нехай поідуть в Бучу та інші міста, подивляться руіни, побачать і сфоьографують тіла закатованих украінців. Парті нє вєліт, атнашенія с вєлікім саседом не хотять псувати
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11.04.2022 22:29 Ответить
їм *****.
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11.04.2022 22:33 Ответить
Косоглазі
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11.04.2022 22:29 Ответить
Китай така же сволота фашиська,Почитайте що вони зробили с мусульманами.
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11.04.2022 22:30 Ответить
типа раньше китаёзы топили во всех голосованиях в оон за нас...вслед за моkшанским военным кораблём...
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11.04.2022 22:30 Ответить
китай буде воювати зі США до останнього росіянина...
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11.04.2022 22:31 Ответить
Комуняка не може бути нормальним
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11.04.2022 22:32 Ответить
Все що треба знати про китайске "співчуття"...
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11.04.2022 22:32 Ответить
В Китаї нема демократичних ЗМІ тому це варто сприймати як їх державну політику ворожу до нашої країни.Україні після завершення війни потрібно буде переглянути свою торгову політику щодо поставок кукурудзи,кормів,олії та інших продуктів на їх ринок.
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11.04.2022 22:34 Ответить
Надо взять китайского посла , повезти в Бучу и Бородянку и ткнуть носом
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11.04.2022 22:37 Ответить
Поки там щось "введуть" просто не буду свідомо купувати китайське. Це таки складно! Але можливо хоча б звести купівлю китайського ширпотребу до мінімуму.
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11.04.2022 22:37 Ответить
От, нехай, найвеличнійший накричить на китай, як на нато, а потім виступить перед їх політбюро і попросить допомоги...
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11.04.2022 22:38 Ответить
пригласите китаёзу в Бучу, тащите туда китайского посла, тыкайте мордой!
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11.04.2022 22:38 Ответить
Дуже жаль що Захід допоміг Китаю стати одним з економічних лідерів ,адже до 90 -х років Китай був технологічно відстала краіна на жаль ставилось на перше місце прибуток компаній і великий ринок і ніхто не хотів звертати увагу що це тоталітарна диктатура .
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11.04.2022 22:38 Ответить
Це очевидно... Китай союзник путлєра і допомагає оркам у всьому !
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11.04.2022 22:41 Ответить
С самых первых дней. Без одобрения китайцев хло не сунулось бы в Украину. Да только не помогло это кацапам.
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11.04.2022 22:53 Ответить
Це китайози зараз такі круті, а потім опа і немає українських харчів для китайських свинок і бац мінус 100 млн китайців
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11.04.2022 22:47 Ответить
китайози за дешеву нафту все зроблять
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11.04.2022 22:49 Ответить
Хочет и рыбку сьесть и на... сесть. Выглядеть друзями России и за это время забрать Сибирь за безценок.
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11.04.2022 22:54 Ответить
Нічого дивного, ці змі навіть виправдовували агресію росії, що то велика сестра хоче допомогти малій, тут іншого не треба чекати від Китаю, вони дуже хитрі та підступні
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11.04.2022 22:54 Ответить
Мабуть Китай теж саме буде стверджувати про трупи на маацьві!
Хм.., може на маацьві, китайці мають рацію, кацапи...
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11.04.2022 22:57 Ответить
***** ****** с ******** в алиаду,червякиядное...
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11.04.2022 22:57 Ответить
Это же коммунистическое д3рьмо! Они популистически поддерживают союзничков (которых не прочь захватить), но полностью соблюдают санкции Запада, как закон в последней инстанции.
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11.04.2022 23:03 Ответить
Очень ЖАЛЬ,что Япония в своё время не стёрла с лица Земли этих маудзедунов
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11.04.2022 23:05 Ответить
это просто закономерность какая-то - зеленая шобла симпатизирует всем врагам украинской государственности, совсем недавно они восхищались китайским коммунизмом, хотя там бы их первых к стенке поставили, а с неделю назад они предложили страну-террориста, *********, назвать нашим "гарантом"
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11.04.2022 23:13 Ответить
нажаль, у китайців ще буде шанс подивитись на звірства їхнії любих друзів-рашистів, бо ще не всі місся деокуповані... я вже не кажу про Маріуполь...
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11.04.2022 23:14 Ответить
Китайцы ****@ят потому, что боятся гнева своей толпы против русских.
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11.04.2022 23:44 Ответить
Всю ускоглазу жовту нечесть вигнать отсюда з базарів. А може вони і самі по виїжджали. Якщо так то невпускать сюди. І не купувати нічого на алі експрес.
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11.04.2022 23:51 Ответить
китайская бл*два
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12.04.2022 00:01 Ответить
Китайського посла поставити раком, заборонити китайський експорт на час війни, визнати геноцид уйгурів Китаєм - останнє розриває китайські скріпи разом зі сракою.
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12.04.2022 00:01 Ответить
І хто б ще мав сумніви шо комуняцькі китайози стануть на бік *****? Де там наш великий шанувальник "учєнія мао" шмарахамія? Шо він тепер буде мекати на рахунок "пєрєніманія опита кітайськіх таварісчей?" Україна повинна як мінімум - послати китайську "гуманітарку" та їх запевнення у їх нейтралітеті вслід за рюзьгєкарабльом!🖕Як і заборонити будь-які китайські інвестиції(прямі чи через афільовані структури) після нашої Перемоги, бо "допомога" китайозів- це саме те про шо говориться:"бійтесь данайців(читайте- китайців) - що підносять дари!"
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12.04.2022 00:17 Ответить
Нам нужно симметрично признать Нанкинскую резню фейком и китайской мистификацией.Посмотрим что они запоют тогда
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12.04.2022 02:35 Ответить
Не видать Китаю никаких строительных контрактов при восстановлении Украины. Турки и без них справятся.
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12.04.2022 00:20 Ответить
А хочете "диванний" прогноз? Після невідворотнього падіння кацападлії, її денуклеаризації та неминучого розпаду на шматки квазідержавних утворень "колективний захід" негайно візьметься за ліквідацію китайського монстра. І тоді вже Україна зможе згадати вузькоглазим собакоїдам усі їх реверанси у бік нашого ворога, приєднавшись до антикитайської коаліції і доклавшись до повалення комуняцького режиму у Китаї, після чого контрольована ним територія зменшиться до розміру кількох його ******** провінцій, та виникнуть(відновляться) нові державні утворення: Уйгурія, Тибет та багато інших.
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12.04.2022 00:30 Ответить
Х..й им, а не украинского зерна.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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12.04.2022 00:37 Ответить
Коммунистический Китай - это те же фашисты. Просто одни в мацкве, другие в пекине.
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12.04.2022 00:51 Ответить
комунисты не Китай
настоящий Китай это Тайвань
Украинской власти пора понять что нельзя клянчить у Запада и США оружие и двурушничать и плести за их спинамт интриги с тоталитарным режимом
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12.04.2022 01:02 Ответить
Это глобальная война Америки-Европы против Азии.
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12.04.2022 02:25 Ответить
Китай последовательно поддерживает рашку не один год. А для Украины Китай главный торговый партнер. Хитрая Украина и западную рыбку ест и на китайском сидит.
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12.04.2022 07:06 Ответить
Маленькая Литва послала на хер Китай, пора и Украине поставить вопрос ребром тоже.
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12.04.2022 07:08 Ответить
Гандоны китайские
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12.04.2022 08:24 Ответить
Вбивця-маніяк завжди буде вигороджувати іншого вбивцю-маніяка
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12.04.2022 10:38 Ответить
китаёзы идут вслед за русским кораблём!
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12.04.2022 19:19 Ответить
 
 