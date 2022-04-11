11 апреля в результате обстрелов в Донецкой области погибли 3 человека, еще 8 пострадали, - ОВА
За понедельник 11 апреля в результате вражеских обстрелов в населенных пунктах Донецкой области погибли 3 человека, ранены – 8.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной Военной администрации Павел Кириленко.
"11 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли еще 3 человека: в Угледаре, Михайловке и Красногоровке. Ранения получили восемь гражданских", - написал он в телеграмм-канале.
Кроме этого, он сообщил, что в понедельник "в Бахмуте медицинскую помощь получили два человека, раненых в Луганской области".
Кириленко отметил, что "удалось уточнить информацию еще о 7 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно".
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Чайка Київ
показать весь комментарий11.04.2022 22:55 Ответить Мне нравится 0
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