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11 апреля в результате обстрелов в Донецкой области погибли 3 человека, еще 8 пострадали, - ОВА

За понедельник 11 апреля в результате вражеских обстрелов в населенных пунктах Донецкой области погибли 3 человека, ранены – 8.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной Военной администрации Павел Кириленко.

"11 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли еще 3 человека: в Угледаре, Михайловке и Красногоровке. Ранения получили восемь гражданских", - написал он в телеграмм-канале.

Кроме этого, он сообщил, что в понедельник "в Бахмуте медицинскую помощь получили два человека, раненых в Луганской области".

Кириленко отметил, что "удалось уточнить информацию еще о 7 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно".

Также читайте: Большая часть населения Донецкой области эвакуировалась, – руководитель ОВА Кириленко

11 апреля в результате обстрелов в Донецкой области погибли 3 человека, еще 8 пострадали, - ОВА 01

Донецкая область (9612) Кириленко Павел (638)


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11.04.2022 22:55 Ответить
 
 