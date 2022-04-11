Просим США ввести полную блокировку всех российских банков и санкции против активов правительства РФ, - Шмыгаль
Россия стремится убить как можно больше мирного населения, нанести максимальный ущерб инфраструктуре и создать гуманитарный кризис на территории Украины.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с членами Конгресса Соединенных Штатов, передает Цензор.НЕТ.
На встрече также присутствовали Министр обороны Алексей Резников и Министр финансов Сергей Марченко.
Глава правительства подчеркнул, что действия РФ демонстрируют, что агрессор стремится убить как можно больше мирного населения, нанести максимальный ущерб инфраструктуре и создать гуманитарный кризис на нашей территории.
"Чтобы покончить с войной, геноцидом и страданиями украинцев, нам нужна дальнейшая поддержка США, прежде всего с большей военной помощью и усилением санкционного давления.
Мы просим принять срочные меры и ввести полную блокировку всех российских банков и финансовых учреждений, включая "Газпромбанк", "Банк Москвы" и "Россельхозбанк". Мы призываем вас признать Россию государством-спонсором терроризма, ввести санкции против активов российского правительства и российских государственных предприятий в США, заблокировать доступ российским судам и морским компаниям ко всем внутренним морским портам США", - подчеркнул премьер-министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лучше бы ни одной санкции не делали, не тратили деньги на поддержку своих народов от роста цен существенных на отопление и бензин, а поставили максимально много всех видов вооружений. Притом такие страны как Германия лучше не свой хлам 60-ти летней давности, а отдали бы все деньги Великобритании и США и те поставили бы свою качественную технику, а сами разве что гаубицы буксируемые и самоходные со снарядами, это лучше дырявых бмп-1, в которых никто не полезет, если жить хочет.
https://iauto.lv/pie-stures/kimijas/40716-papildints-11-04-ar-satiksmes-ministrijas-atbildi-bloomberg-pateicoties-latvijas-maisjumam-putina-dzelis-plst-uz-eiropu
журналистам не мешало бы поинтересоваться.
еще вопрос - слишком коорупционирована разрешительная система , какие то ушлые пацаны подмяли под себя выдачу лицензий за немалые деньги
КОРОЧЕ ДЕНЬГИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНЫ СРАЗУ ПОЙДЁТ В КАРМАНЫ ЗИТРОЖОПЫХ РЕБЯТ
Если у 25% населения будет калаш, то 80% проблем с властью и коррупцией сойдут на нет. Сразу притом. Все будут работать как положено или мирно уходить в отставку, а не с наглой рожей заявлять, что у них иммунитет и удостоверение, плюя в избирателей.
Мало того, что оружие раздали уже после войны, приняв ничтожных, не работающих, копирующий старый закон об оружии за несколько дней до войны, так еще и не гарантировали, что его оставят после.
Кацапы танки, БМП, БТРы и Грады с Урагани бросают... Выходи и собирай урожай )
а то как то некрасиво получается