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Новости Санкции против России Война
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Просим США ввести полную блокировку всех российских банков и санкции против активов правительства РФ, - Шмыгаль

шмигаль,резніков

Россия стремится убить как можно больше мирного населения, нанести максимальный ущерб инфраструктуре и создать гуманитарный кризис на территории Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с членами Конгресса Соединенных Штатов, передает Цензор.НЕТ.

На встрече также присутствовали Министр обороны Алексей Резников и Министр финансов Сергей Марченко.

Глава правительства подчеркнул, что действия РФ демонстрируют, что агрессор стремится убить как можно больше мирного населения, нанести максимальный ущерб инфраструктуре и создать гуманитарный кризис на нашей территории.

"Чтобы покончить с войной, геноцидом и страданиями украинцев, нам нужна дальнейшая поддержка США, прежде всего с большей военной помощью и усилением санкционного давления.

Мы просим принять срочные меры и ввести полную блокировку всех российских банков и финансовых учреждений, включая "Газпромбанк", "Банк Москвы" и "Россельхозбанк". Мы призываем вас признать Россию государством-спонсором терроризма, ввести санкции против активов российского правительства и российских государственных предприятий в США, заблокировать доступ российским судам и морским компаниям ко всем внутренним морским портам США", - подчеркнул премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий, - Шмыгаль

санкции (11285) США (26583) Шмыгаль Денис (2682)


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Топ комментарии
+10
Правильно, только уже не спонсором терроризма, а террористом.
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11.04.2022 22:52
+5
Рашисти застосовували зарин в Сирії, зараз застосовують хімічну зброю в Україні.А якісь орбани говорять, що це все інсценування, не все так однозначно.У вас не вистачило яєць прийняти Україну в НАТО, то хоча б допоможіть санкційнним тиском та зброєю. Введіть вже це повне ембарго.
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11.04.2022 23:00
+2
Если проглотят химию,то ***** будет в нас пулять ядеркой...
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11.04.2022 23:36
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Правильно, только уже не спонсором терроризма, а террористом.
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11.04.2022 22:52 Ответить
послухають та зберуться обговорити, десь у травні може . А поки занепокоєння в зв'язку з хім атакою у Маріуполі
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11.04.2022 22:54 Ответить
Томагавки требуй, дубина. Чтоб аеродром русни бить.
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11.04.2022 23:00 Ответить
Бред какой-то с этими санкциями. До санкций платили 400млн в сутки за газ и нефть. После санкций чуть ли не 600, сейчас уже под упало. В итоге русфюррер еще больше денег получал на войну.

Лучше бы ни одной санкции не делали, не тратили деньги на поддержку своих народов от роста цен существенных на отопление и бензин, а поставили максимально много всех видов вооружений. Притом такие страны как Германия лучше не свой хлам 60-ти летней давности, а отдали бы все деньги Великобритании и США и те поставили бы свою качественную технику, а сами разве что гаубицы буксируемые и самоходные со снарядами, это лучше дырявых бмп-1, в которых никто не полезет, если жить хочет.
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11.04.2022 23:00 Ответить
Shell обходит санкции смешивая нефть в Вентспилсе
https://iauto.lv/pie-stures/kimijas/40716-papildints-11-04-ar-satiksmes-ministrijas-atbildi-bloomberg-pateicoties-latvijas-maisjumam-putina-dzelis-plst-uz-eiropu
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12.04.2022 00:22 Ответить
Рашисти застосовували зарин в Сирії, зараз застосовують хімічну зброю в Україні.А якісь орбани говорять, що це все інсценування, не все так однозначно.У вас не вистачило яєць прийняти Україну в НАТО, то хоча б допоможіть санкційнним тиском та зброєю. Введіть вже це повне ембарго.
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11.04.2022 23:00 Ответить
Пока воины воюют , в Киеве вокруг будущей застройки разбитых городов уже идёт делёж шкуры .
журналистам не мешало бы поинтересоваться.

еще вопрос - слишком коорупционирована разрешительная система , какие то ушлые пацаны подмяли под себя выдачу лицензий за немалые деньги
КОРОЧЕ ДЕНЬГИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНЫ СРАЗУ ПОЙДЁТ В КАРМАНЫ ЗИТРОЖОПЫХ РЕБЯТ
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11.04.2022 23:02 Ответить
Освоением денег на восстановление Украины должны заниматься исключительно те кто эти деньги дает. То есть западные инвесторы и грантодатели. Иначе нам крышка. Начнут трясти медалями и званиями, требовать кормушки и прочие плюшки. Зачтабаролись. Нужен тотальный контроль.
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11.04.2022 23:10 Ответить
без победы над рашкой-никто никаких денег не даст,как и инвестиций ,пусть и не мечтают
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12.04.2022 00:54 Ответить
Я до сих пор не услышал, будет ли разрешено населению открыто, свободно, с минимум справок от психиатра покупать недорогое, мощное нарезное огнестрельное оружие с дешевыми патронами? А не бред с гладкоствольным хламом.

Если у 25% населения будет калаш, то 80% проблем с властью и коррупцией сойдут на нет. Сразу притом. Все будут работать как положено или мирно уходить в отставку, а не с наглой рожей заявлять, что у них иммунитет и удостоверение, плюя в избирателей.

Мало того, что оружие раздали уже после войны, приняв ничтожных, не работающих, копирующий старый закон об оружии за несколько дней до войны, так еще и не гарантировали, что его оставят после.
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11.04.2022 23:14 Ответить
Зачем тебе его покупать?
Кацапы танки, БМП, БТРы и Грады с Урагани бросают... Выходи и собирай урожай )
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12.04.2022 05:20 Ответить
Я сразу сказал что рашка применит химоружие так как поставили генерала который специализировался на таком оружии в Сирии.
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11.04.2022 23:04 Ответить
Если проглотят химию,то ***** будет в нас пулять ядеркой...
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11.04.2022 23:36 Ответить
в свою очередь Западу и США нужно поставить жесткие условия украинской власти - перестать плести интриги и заигрывать с тоталитарным коммунистическим режимом Китая
а то как то некрасиво получается
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12.04.2022 01:08 Ответить
Хотели бы покончить с рЮсскими давно бы отказались от рЮсского газа и нефти. Американцы любят воевать чужыми руками, чем дальше будет идти войны тем больше оружия будет поставлено. Просто никто не ожидал что Украина продержится так долго, все думали даже сам Х%йло что все решится за 3-5 дней (даже сухпай на 3 дня токо.так и топливо для танков) а оно вон как вышло.Будет оружие,будет победа,все будет хорошо вы токо держитесь и ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА.
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12.04.2022 06:04 Ответить
Запад даже обещанный SWIFT рашке не выключил, потому что это может повлечь некоторые убытки. Но вы держитесь. Б/У оружия на Западе хватит чтобы Украина сопротивлялась московитам десятилетиями.
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12.04.2022 07:02 Ответить
ЕС собирается через Газпромбанк покупать газ за рубли. В какой параллельной вселенной живет украинская власть?
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12.04.2022 07:25 Ответить
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12.04.2022 07:28 Ответить
 
 