Просим США ввести полную блокировку всех российских банков и санкции против активов правительства РФ, - Шмыгаль

Россия стремится убить как можно больше мирного населения, нанести максимальный ущерб инфраструктуре и создать гуманитарный кризис на территории Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с членами Конгресса Соединенных Штатов, передает Цензор.НЕТ.

На встрече также присутствовали Министр обороны Алексей Резников и Министр финансов Сергей Марченко.

Глава правительства подчеркнул, что действия РФ демонстрируют, что агрессор стремится убить как можно больше мирного населения, нанести максимальный ущерб инфраструктуре и создать гуманитарный кризис на нашей территории.

"Чтобы покончить с войной, геноцидом и страданиями украинцев, нам нужна дальнейшая поддержка США, прежде всего с большей военной помощью и усилением санкционного давления.

Мы просим принять срочные меры и ввести полную блокировку всех российских банков и финансовых учреждений, включая "Газпромбанк", "Банк Москвы" и "Россельхозбанк". Мы призываем вас признать Россию государством-спонсором терроризма, ввести санкции против активов российского правительства и российских государственных предприятий в США, заблокировать доступ российским судам и морским компаниям ко всем внутренним морским портам США", - подчеркнул премьер-министр.

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