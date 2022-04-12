Как и ее нацистские предшественники, Россия начала политику истребления всего народа, - Кислица
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Россия по примеру своих нацистских предшественников проводит политику истребления всего народа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Размаха зверств, которые сейчас испытывают украинские женщины и дети, не было в регионе с окончания Второй мировой войны. Как и ее нацистские предшественники, Россия начала политику истребления всего народа; российским солдатам руководство позволило убивать всех, кто считает себя украинцем", - отметил он.
По словам Кислицы, Россия стремится распространять ложь, чтобы скрыть военные преступления.
Также с целью утаивания убийства тысяч мирных жителей в Мариуполе российские войска разворачивают мобильные крематории для сжигания тел.
"Опять же легко прослеживаются исторические ассоциации (с нацистами. - Ред.)", - заметил Кислица.
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https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viyna-v-ukrajini-zelenskiy-ozvuchiv-umovu-dlya-ukladannya-peremir-ya-ostanni-novini-50228826.html
Forwarded from https://t.me/polkazov/4408 АЗОВ - Маріуполь
Увага!!!
Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.
У постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.
Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.
https://t.me/berezoview/14218
Но я помню, как Байден обещал Путину жёсткий ответ за использование в Украине химического оружия. Сегодня это произошло. Какой будет реакция Байдена теперь?
https://t.me/BerezaJuice/13293 Борислав Береза
МОЖЕ ПОЧАТИ СУСПІЛЬНЕ ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ ВИХОДУ УКРАЇНИ З ООН?
ЯКЩО НЕ ХОЧУТЬ ВИГОНЯТИ РАШКУ, ЯКА ВЖЕ ПОРУШИЛА ВСІ МОЖЛИВІ НОРМИ І ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, ТО ЩО НАМ ТАМ РОБИТИ?
ЗАВТРА ВИСЛОВЛЯТЬ СТУРБОВАНІСТЬ?
А КИТАЙ ВЗАГАЛІ РАШКУ ПІДТРИМАЄ.
А запад "вступится" , завтра , может быть, очередной обеспокоенностью... у них попкорна ещё много..