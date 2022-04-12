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Новости Война
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ООН (4053) Кислица (169)

Как и ее нацистские предшественники, Россия начала политику истребления всего народа, - Кислица

путин,путін

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Россия по примеру своих нацистских предшественников проводит политику истребления всего народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Размаха зверств, которые сейчас испытывают украинские женщины и дети, не было в регионе с окончания Второй мировой войны. Как и ее нацистские предшественники, Россия начала политику истребления всего народа; российским солдатам руководство позволило убивать всех, кто считает себя украинцем", - отметил он.

По словам Кислицы, Россия стремится распространять ложь, чтобы скрыть военные преступления.

Также с целью утаивания убийства тысяч мирных жителей в Мариуполе российские войска разворачивают мобильные крематории для сжигания тел.

"Опять же легко прослеживаются исторические ассоциации (с нацистами. - Ред.)", - заметил Кислица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я поражен вашей циничной и откровенной ложью о том, что вы не бьете по гражданским целям, - Кислица - россиянам на Совбезе ООН
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Топ комментарии
+14
Потом когда крым освободим, то надеюсь убийство гражданина параши, если он там появится не будет уголовным преступлением!!!
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11.04.2022 23:22
+9
так воно і зараз не є злочином.А є ознакою героїзму та захисту України.
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11.04.2022 23:33
+8
тільки ліквідація ..і чим скоріше , бо буде ще більша біда..
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11.04.2022 23:32
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Потом когда крым освободим, то надеюсь убийство гражданина параши, если он там появится не будет уголовным преступлением!!!
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11.04.2022 23:22 Ответить
так воно і зараз не є злочином.А є ознакою героїзму та захисту України.
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11.04.2022 23:33 Ответить
Не смій сперечатись з наймудрішим президентом! Крим - то "компромісна територія"!
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12.04.2022 03:39 Ответить
«Вивести війська Російської Федерації на компромісні території - а це все, що було до 24 лютого, до нападу». Зеленський озвучив вимогу України до РФ для укладання перемир'я
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viyna-v-ukrajini-zelenskiy-ozvuchiv-umovu-dlya-ukladannya-peremir-ya-ostanni-novini-50228826.html
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12.04.2022 03:52 Ответить
https://t.me/berezoview BEREZOVIEW (Taras Berezovets) WAR IN UKRAINE

Forwarded from https://t.me/polkazov/4408 АЗОВ - Маріуполь

Увага!!!
Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.

У постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.
Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.

https://t.me/berezoview/14218
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11.04.2022 23:22 Ответить
Только что "Азов" сообщил, что рашисты сбросили на Мариуполь бомбы с химическим веществом, которое по симптомам похоже на "Зарин". Путин не смог взять Мариуполь и применил химическое оружие. Не первый раз. Сегодня оккупанты ударили по Северодонецку фосфорными бомбами. На видео было видно и слышно, как шипит земля под воздействием фосфора. А теперь ещё и "Зарин". Кстати, его он использовал ранее в Сирии. Теперь похоже, что использует в Украине. Новое кощунственное действие русни, которое так же является военным преступлением.

Но я помню, как Байден обещал Путину жёсткий ответ за использование в Украине химического оружия. Сегодня это произошло. Какой будет реакция Байдена теперь?

https://t.me/BerezaJuice/13293 Борислав Береза
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11.04.2022 23:24 Ответить
Байден в діменції, він забув, що обіцяв. При всій повазі до США та уряду, але маємо те, що маємо.
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12.04.2022 07:32 Ответить
ВЗАГАЛІ-ТО З ЦІЄЮ ООН ХЕРНЯ ПОВНА ВИХОДИТЬ.
МОЖЕ ПОЧАТИ СУСПІЛЬНЕ ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ ВИХОДУ УКРАЇНИ З ООН?
ЯКЩО НЕ ХОЧУТЬ ВИГОНЯТИ РАШКУ, ЯКА ВЖЕ ПОРУШИЛА ВСІ МОЖЛИВІ НОРМИ І ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, ТО ЩО НАМ ТАМ РОБИТИ?
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11.04.2022 23:24 Ответить
ТУТ ВЖЕ І ХІМІЧНА ЗБРОЯ.
ЗАВТРА ВИСЛОВЛЯТЬ СТУРБОВАНІСТЬ?
А КИТАЙ ВЗАГАЛІ РАШКУ ПІДТРИМАЄ.
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11.04.2022 23:25 Ответить
путину и его пособникам нужна 100% изоляция от всего мира вместе со своими рабами, вот он и бесчинствует. Западу нужно это понять и влепить все возможные санкции, чтобы его мечта сбылась. Подохнуть вместе с рабами как Фараоны в Египте несколько тысяч лет назад.
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11.04.2022 23:26 Ответить
тільки ліквідація ..і чим скоріше , бо буде ще більша біда..
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11.04.2022 23:32 Ответить
Значить і пьотр пєрвий був нацист...і сталін був нацист...
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11.04.2022 23:28 Ответить
Авжеж винищення - гради, ракети, бомби на вокзали, фосфор на голови, плять, нарешті сьогодні вже хімічна зброя - і це майже все застосоване проти мирного населення .. А шо ви , сцуки, зробили шоб захистити населення від цієї напасті ??? -розповідаєте, плять, свої "заспокійливі казочки на ніч" про війну до 2035 року...
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11.04.2022 23:29 Ответить
Запад же кричал, что если только "химия" пойдёт, то вступятся..И??Пошла., а дальше?
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11.04.2022 23:31 Ответить
А дальше - терпите терпилы , до 2035 года ... пока орки всех не уничтожат...
А запад "вступится" , завтра , может быть, очередной обеспокоенностью... у них попкорна ещё много..
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11.04.2022 23:36 Ответить
Русня нацистів вже перевершила, застосувавши проти захисників Маріуполя та цивільних хімічне зброю. Реакція ЗСУ та світової спільноти повинна бути нищівною для окупантів та їх країни абсолютного зла.
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11.04.2022 23:34 Ответить
Як і їх ординсько-москотські попередники..
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11.04.2022 23:34 Ответить
Нацисти гітлера вже давно стоять у куточку і нервово курять бамбук.
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11.04.2022 23:38 Ответить
уничтожь русского нацистского унтерменша ! спаси МИР !
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11.04.2022 23:38 Ответить
Не начала, а продолжила (орда уже 780 лет бесчинствует на территории Украины).
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12.04.2022 09:42 Ответить
 
 